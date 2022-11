La enfermedad de Mina El Hammani que hace que sus pesadillas parezcan reales

El gran público descubrió su talento interpretativo en 2018 de la mano de la popular Élite, pero lo cierto es que la carrera como actriz de Mina El Hammani (28 años) ya llevaba años labrándose en otras producciones como Servir y proteger, El príncipe o La que se avecina. Así, a base de constancia y buen hacer, la madrileña ha acabado convirtiéndose en un rostro conocido.

Un termómetro muy fiable es que Pablo Motos (57) y el resto del equipo de El Hormiguero la escogieran como invitada para uno de los programas con más tirón en el prime time. Sucedió este pasado lunes 31 de octubre, una noche de Halloween en la que Mina El Hammani habló de diferentes aspectos, incluyendo uno que causa más miedo que el típico 'truco o trato'.

La conversación con Pablo Motos fluía con naturalidad y la actriz empezó a hablar de pesadillas recurrentes. "Soy la típica que me acuerdo de todos los sueños que tengo. Siempre hay una que consiste en que un toro me persigue", destacó. Tras esta confesión y hablar de las consultas a un libro de los sueños de su madre y a Internet, El Hammani aprovechó el hilo de un comentario de Pablo Motos para asegurar que "he tenido tres parálisis del sueño".

Mina El Hammani contó en 'El Hormiguero' que sufre parálisis del sueño. Gtres

Desde el momento en el que el presentador de El Hormiguero apuntó a que él mismo también lo había padecido, quedó claro que la invitada sabía perfectamente de qué estaba hablando. "Hace muy poco tuvo una, lo pasé muy mal porque recuerdo levantarme y gritar, mi cuerpo no se movía y vi una sombra. Ahí me acojoné", reconoció Mina El Hammani.

Efectivamente, como explicó la actriz madrileña la parálisis del sueño se caracteriza por el hecho de que la persona no puede moverse ni hablar a pesar de estar totalmente consciente, acompañada de posibles alucinaciones, lo que explicaría la percepción de El Hammani de que había "una sombra" en la habitación. Algunas fuentes apuntan a que esta situación se debe a la narcolepsia, lo que interrumpe el ciclo habitual del sueño y la vigilia. Lejos de lo que pudiera pensarse, es bastante frecuente entre la población, de hecho, se cree que muchas personas han tenido al menos un episodio de este tipo a lo largo de su vida.

Las causas que podrían explicar mejor esta parálisis están bastante relacionadas con una mala higiene del sueño. No tener un horario regular a la hora de dormir, no descansar las horas suficientes o llevar una rutina demasiado estresante son los factores más recurrentes en las diferentes investigaciones llevadas a cabo, poniendo el acento especialmente en aquellas personas que por cuestiones laborales tienen horarios de sueño anómalos.

A pesar de que no revista gravedad, la parálisis del sueño sí puede ser un indicativo de otros aspectos más serios. La narcolepsia, citada anteriormente, la ingesta de determinadas drogas o de medicamentos para tratar el Trastorno del Hiperactividad con Déficit de Atención (THDA) también pueden propiciar estos episodios, sin perder de vista a asuntos relacionados con la salud mental, como el trastorno bipolar, ansiedad y depresión.

Los especialistas recuerdan que, más allá de la angustia que genera, la parálisis del sueño no tiene un efecto negativo en nuestra salud, aunque sí suele ser un indicador de que algún aspecto de nuestra vida no funciona de forma correcta. Por ello, se suele aconsejar reducir los niveles de estrés, acudir a terapia para detectar otras anomalías de la salud mental, hacer ejercicio con cierta regularidad, tener buenos hábitos de sueño o apelar a la meditación para conciliar el sueño con un semblante más relajado.

