El duque de Edimburgo hospitalizado "como medida de precaución" después de "sentirse mal"

El duque de Edimburgo ha sido ingresado en el hospital después de sentirse mal, ha explicado el Palacio de Buckingham. El príncipe Felipe, de 99 años, fue admitido por consejo de su médico y en un comunicado de la Casa Real británica ha dicho que era ha sido una "medida de precaución".

“Su alteza real el Duque de Edimburgo fue admitido en el hospital King Edward VII en Londres, el martes por la noche. La admisión del duque es una medida de precaución, por consejo del médico de su alteza real, después de sentirse mal", rezaba el escrito.

"Se espera que el duque permanezca en el hospital durante unos días de observación y descanso". Felipe viajó en automóvil al hospital y no se ha tratado de un ingreso de emergencia. Según publica The Guardian, entró en el hospital sin ayuda. Una fuente del medio británico explicó que la enfermedad no estaba relacionada con la Covid y que la estadía en el hospital fue puramente preventiva.

Felipe se había sentido mal durante un breve período y el médico fue llamado al castillo de Windsor, donde él y la reina se habían estado protegiendo de la pandemia. La Reina permanece en Windsor y no ha sido trasladada.

Anterior ingreso

En diciembre de 2019, el duque ya pasó cuatro noches ingresado en ese mismo hospital privado para recibir tratamiento para una dolencia cuya naturaleza no ha trascendido.



Felipe de Edimburgo ha requerido atención médica en numerosas ocasiones en los últimos años, incluida una operación coronaria de emergencia en 2011 para desbloquear una de sus arterias.



Una infección de vejiga en junio de 2012 le impidió participar en las celebraciones del jubileo de diamantes de Isabel II, el 60 aniversario de su ascensión al trono, y en junio de 2013 se sometió a una operación "exploratoria" en el abdomen.



En mayo de 2017, con 95 años, anunció que a partir de entonces dejaría de acompañar a su esposa a actos oficiales y se retiró de la vida pública.