Los mosquitos tigre son bastante grandes (entre 5 y 10 milímetros de longitud) y se distinguen por una coloración oscura con manchas blancas y unas patas a rayas blancas y negras. Los machos son más alargados y esbeltos y las hembras más redondeadas y cortas, con la parte trasera muy abultada. Su trompa, que es con lo que pican, es más larga que en el mosquito común.

Costumbres

Los mosquitos tigre son animales diurnos, por lo que resultan muy molestos, ya que para alejarlos no basta con cerrar las ventanas por la noche para evitar que entren. Solo las hembras pican, ya que necesitan sangre para poder engendrar. Los machos, en cambio, se alimentan de néctar.

Las puestas de huevos son semanales o incluso más frecuentes, y cada hembra puede poner hasta 80 huevos cada vez, por lo que una pequeña población de mosquito tigre, incluso de solo tres o cuatro individuos, podría dar lugar a una gran colonia en solo unos meses. Suelen reproducirse en pequeñas áreas de agua estancada, por lo que es muy probable encontrarlos en propiedades privadas, cerca de pozos, pequeñas piscinas, lavaderos y pequeñas charcas. No suelen desovar en ríos, lagos ni zonas pantanosas, y eso hace que controlar la población de este tipo de insecto sea muy complicado porque como es muy habitual encontrarlos en zonas residenciales no se pueden plantear fumigaciones masivas ni sirven de nada las propuestas de desecar pantanos y charcas.

El mosquito tigre no suele desplazarse a grandes distancias, sino que actúa en los alrededores de las charcas donde ha nacido. Es decir, si hay mosquito tigre en un sitio concreto, probablemente haya una zona de desove cerca, a menos que éste se haya desplazado accidentalmente por acción del viento o sobre algún vehículo, ya que no son capaces de volar durante mucho rato.

Su época de mayor actividad comprende los meses desde mayo a octubre, cuando las temperaturas tienden a ser cálidas, y sus áreas de mayor incidencia son la zona mediterránea y las zonas cálidas de interior, especialmente dónde hay más humedad.

Enfermedades transmitidas por el mosquito tigre

El mosquito tigre es uno de los mosquitos con una picadura más agresiva, y son capaces de atravesar la ropa. Su picadura es indolora en un primer momento, pero con el paso de las horas puede hincharse y enrojecerse no solo la zona de la picadura sino un área de varios centímetros de diámetro a su alrededor, quedando toda la zona entumecida y con una sensación de escozor que puede durar varios días.

En caso de picadura, hay que lavar y desinfectar debidamente la zona antes de que se hinche y también se puede optar por usar directamente una crema que contenga cortisona (del mismo tipo que se receta para alergias fuertes o picaduras de arañas). Si la irritación no desaparece o va a más, se debe acudir al médico. Hay que tener especial cuidado con las picaduras en zonas sensibles y muy especialmente en la cara, ya que podrían dar lugar a un choque anafiláctico.

En Europa es poco probable que los mosquitos tigre transmitan enfermedades graves, ya que la mayoría de las enfermedades transmitidas por insectos están erradicadas. Las más comunes entre las que puede transmitir este animal son el dengue, la malaria, el virus zika y el chikungunya, pero el riesgo de transmisión de éstas en España es bajísimo, dado que los mosquitos tigre que nos pueden picar aquí no vienen de zonas en las que estas enfermedades son endémicas. No obstante, un riesgo bajo no es lo mismo que ningún riesgo: el virus zika y la malaria se han detectado en algunos casos en Europa, así que, si hay picadura, mejor estar atento a la evolución de la misma.

Cómo evitar la presencia de mosquitos tigre

El primer paso para no tener mosquitos tigre en casa es dejarles sin sitio dónde reproducirse. Los sitios más habituales donde proliferan son:

Platos bajo tiestos , llenos de agua de descarte: para prevenirlo basta con rellenar ese hueco con arena o algún otro material absorbente o, más fácil todavía, retirar el plato. En caso de que las plantas que tenéis requieran de mucha agua, se aconseja sustituirlas por plantas de secano.

, llenos de agua de descarte: para prevenirlo basta con rellenar ese hueco con arena o algún otro material absorbente o, más fácil todavía, retirar el plato. En caso de que las plantas que tenéis requieran de mucha agua, se aconseja sustituirlas por plantas de secano. Pozos y/o depósitos de agua : Si son imprescindibles se les ha de proveer de cierres herméticos.

: Si son imprescindibles se les ha de proveer de cierres herméticos. Utensilios de jardinería y/o de obra “abandonados” en el exterior” y que se han llenado de agua: debemos guardarlos tras su uso y evitar que queden húmedos.

y/o de obra “abandonados” en el exterior” y que se han llenado de agua: debemos guardarlos tras su uso y evitar que queden húmedos. Abrevaderos para animales : Se deben limpiar una vez a la semana con vinagre para eliminar bacterias y huevos de mosquito.

: Se deben limpiar una vez a la semana con vinagre para eliminar bacterias y huevos de mosquito. Charcas, pozos, fuentes, canales de riego: Aquí la clave es la fauna. Hay que permitir la proliferación de depredadores naturales de los mosquitos, como las ranas y sapos, las salamanquesas y, en general, todo tipo de reptiles, además de las arañas y de algunas especies de pez. Pero, ojo, no cometamos el error de importar otras especies para acabar con el mosquito tigre, ya que eso podría desembocar en un desastre aún mayor.

Aparte de todo lo anterior, si detectáis mosquito tigre cerca de vuestra vivienda es recomendable poner mosquiteras en puertas y ventanas y evitar las zonas exteriores en la medida de lo posible o, en su defecto, usar repelentes. Se pueden usar varios remedios caseros bastante eficaces para mantener zonas libres de mosquitos, como tener plantas cuyo olor les moleste (albahaca, geranio, hierba gatera...). Os dejamos un post sobre cómo cuidar las flores de un geranio, así como otros consejos de jardinería.