Una boda de noche requiere de un look completamente distinto que las ceremonias diurnas, incluyendo un maquillaje de noche, más brillante y cuidado, que consiga hacer que sobresalgas incluso en la oscuridad.

Maquillaje para una boda de noche

El maquillaje de noche, en general, pretende crear un look elegante y sofisticado mediante el recurso de tres grandes claves:

Una base de maquillaje duradera, que aguante bien bajo la luz eléctrica y no necesite retoques.

Una sombra de ojos brillante y sólida .

. Una barra de labios con acabado mate o con toques brillantes y sofisticados.

No obstante, estos tres grandes puntos ofrecen un gran abanico de opciones a la hora de llevarlos a la práctica, por lo que a continuación os ofrecemos unas instrucciones detalladas para lucir como nunca.

Maquillaje para boda de noche paso a paso

Antes de empezar a pensar en el maquillaje, hay que atender a algunas cuestiones preparatorias:

Pretratamiento

El primer paso para un buen maquillaje es que la piel esté bien hidratada. Hay que usar a diario, o al menos de manera periódica, una mascarilla nutritiva. Ya explicamos en otro post, cómo hacer una mascarilla facial casera, para usar antes de empezar a aplicar el maquillaje. Otro producto obligatorio es el uso de alguna crema hidratante.

Corrector

Debes usar un corrector claro para que las imperfecciones pierdan profundidad, y un corrector oscuro para delimitar las zonas que quieres marcar más. No obstante, en este tipo de eventos de noche lo importante es iluminar un poco. Por eso un corrector claro con algo de luz es perfecto.

Base

La base elegida debe ser de un tono similar al de nuestra piel, o ligeramente más oscuro (no elijáis nunca un tono más claro para una boda de noche, ya que la luz eléctrica hará que se vea aún más claro y se producirá un claro efecto máscara nada favorecedor.

La base debe extenderse debidamente con la esponja de maquillaje o los dedos y se debe conseguir un acabado lo más igualado posible sin que se cree una capa muy gruesa sobre la piel.

Polvos

Aunque no siempre es necesario usar polvos, lo cierto es que cuando se trata de un maquillaje de noche sí hacen falta, ya que evitan brillos que resultarían fatales en un sitio lleno de focos de luz. Cuanto más mate sea el acabado que se consiga, mejor.

Colorete

El colorete que hay que usar es aconsejable que tenga un tono muy cálido o brillante, ya que bajo la luz eléctrica los colores cálidos pierden intensidad. El color elegido debe ir a juego con los labios, aunque no necesariamente debe ser el mismo, y es mejor usar colorete en crema.

Sombra de ojos

Para un evento de noche, lo ideal es un maquillaje de ojos luminoso, que resalte tu mirada con brillo y la enmarque en un tono más oscuro. Para ello, aplicaremos un tono claro, con brillo metálico o de purpurina, en el párpado inferior, y uno más oscuro en el párpado superior y el extremo exterior del ojo.

Los colores más adecuados para la noche suelen ser los marrones, los tonos ahumados y los dorados, pero la elección siempre depende de cada tipo de piel, y también hay que tener en cuenta el color de los ojos. Ya os mostramos cómo maquillar ojos marrones y cómo maquillar ojos verdes, para dar esa luminosidad que estamos buscando.

En cuanto al tipo de brillo, en los colores cálidos un brillo perlado es una buena idea, mientras que si se opta por tonos fríos los toques metálicos son los más adecuados.

Delineador de ojos

La noche también es el momento perfecto para utilizar un eyeliner de trazo grueso que delimite bien la parte superior del ojo. Si se usan tonos marrones en lugar de negros, se otorgará naturalidad y evitará que el maquillaje de ojos sea excesivamente pesado. Si, en cambio, se usa un delineador negro y brillante en crema se logrará un efecto mucho más espectacular, con los ojos perfectamente delimitado y definido.

Máscara de pestañas

Una máscara de pestañas abundante, negra y con efecto alargamiento es la más adecuada para los eventos nocturnos, cuando una buena definición del contorno de los ojos es crucial. Incluso es el momento perfecto para probar a llevar pestañas postizas.

Barra de labios

Para la barra de labios, lo principal es elegir bien el color. En principio, cuando el maquillaje de ojos es oscuro, lo mejor es combinarlo con una barra de labios de tono claro o vivo, como el rosa o el rojo claro, mientras que si la sombra de ojos es clara se suele usar una barra de labios más oscura, preferentemente mate.

No es que no se pueda usar un tono brillante de noche, sino que los tonos mates resaltan más el contorno labial y no corres el riesgo de que tu boca parezca poco nítida bajo las luces. Sin embargo, los brillos tipo purpurina pueden ser divertidas si el tono no es muy oscuro, especialmente si optas por un color frío, como por ejemplo el morado.

Delineador de labios

En caso de que quieras dar sensación de mayor volumen labial, puedes usar un perfilador labial en un tono ligeramente más oscuro que la barra de labios, que ayude a definir el contorno y de sensación de profundidad. No obstante, no tiene que ser mucho más oscuro, solo ligeramente, y es recomendable difuminarlo un poco para que no quede muy "postizo".

También se puede optar por simplemente usar el mismo color y tono, como una extensión de la barra de labios.