Seguro que pensarás en las veces que has limpiado el polvo a tus ordenadores. Puede que hayas usado toallitas con el objetivo de limpiar la pantalla pero, ¿es suficiente con eso para limpiar un portátil? La respuesta es un rotundo no.

Entre los huecos de las teclas del teclado se pueden colar todo tipo de partículas, así que te explicamos paso a paso cómo limpiar tanto el portátil como el teclado del ordenador.

Ya vimos en otro artículo cómo poner cristal templado a un móvil. Ahora abordaremos la limpieza de los portátiles.

Qué necesito para limpiar un portátil

Lo primero que debes hacer es conseguir todos los materiales que necesitas:

Alcohol isopropílico del 90% o más: es un producto que no daña los componentes internos del ordenador y, a pesar de que puedes utilizar otros limpiadores, este es barato y seguro. Con él podrás realizar la limpieza sin correr riesgos ni poner tu ordenador en peligro.

o más: es un producto que no daña los componentes internos del ordenador y, a pesar de que puedes utilizar otros limpiadores, este es barato y seguro. Con él podrás realizar la limpieza sin correr riesgos ni poner tu ordenador en peligro. P años de microfibra : serán necesarios para la limpieza exterior.

: serán necesarios para la limpieza exterior. Bastoncillos o hisopos para los espacios entre las teclas del teclado de ordenador.

para los espacios entre las teclas del teclado de ordenador. Spray de aire comprimido: este será útil para limpiar las ranuras y puertos del equipo.

Comprar spray aire comprimido en Amazon

este será útil para limpiar las ranuras y puertos del equipo. Spray dieléctrico : es un líquido de limpieza para elementos delicados como los equipos electrónicos.

Comprar spray dieléctrico en Amazon

: es un líquido de limpieza para elementos delicados como los equipos electrónicos. Kits específicos para limpiar portátiles: si se quiere una limpieza más profunda también existen kits con todo lo necesario para dejar un portátil como nuevo.



Comprar kit limpieza portatil en Amazon

Cómo limpiar el teclado

En primer lugar, apágalo y retira la batería para que te resulte más cómodo limpiar portátil. Si está bien conservado, no será necesario abrirlo, así que bastará con usar el spray de aire comprimido desde fuera. Esto expulsará todo lo que se haya ido acumulando dentro del teclado de ordenador.

Primero, utiliza el spray de aire comprimido un poco alejado del ordenador para expulsar la condensación. Después, utiliza la punta del spray y utilízalo en todas la hendiduras, tanto del teclado como en las de ventilación y los puertos. Hazlo con breves soplidos y con el bote ligeramente inclinado, así sacarás fuera la suciedad en lugar de introducirla más.

Si lo haces de manera habitual no tendrás que abrir el portátil para limpiarlo, evitando que el polvo se acumule en las ranuras de ventilación y en su interior. Sin embargo, si llevas mucho tiempo sin hacerlo, es probable que tengas que abrirlo para realizar una limpieza en profundidad.

Si no hay más remedio que abrirlo, primero piensa que puede haber más razones para que tu ordenador se ralentice. Y segundo, si no lo has hecho nunca, te recomendamos que lo lleves a un profesional para limpiar el portátil sin correr riesgos de dañar ningún componente. La dificultad de desmontar un portátil radica en función de cada modelo. Quizás sea tan fácil como desatornillar unos cuantos tornillos o tengas que desmontar la placa base.

Si eres atrevido y optas por hacerlo tú mismo, una vez abierto puedes utilizar una brocha para limpiar el polvo, pero sin ejercer demasiada fuerza para no dañarlo. En el momento en que veas que tienes que desmontar alguna pieza del interior, sí será necesario pedir ayuda a un técnico que entienda de componentes internos.Ten en cuenta que si dejas algo mal colocado no solo no funcionará, sino que podrías estropear el portátil.

Limpieza externa del portátil

Para limpiar portátil de manera externa debes evitar aplicar el producto de limpieza, como por ejemplo el alcohol que hemos mencionado antes, directamente sobre el ordenador.

Primero aplicaremos unas gotas de alcohol sobre el paño de microfibra y comenzaremos a limpiar con mucho cuidado todo el exterior. Recuerda limpiar también los laterales de igual forma, sin aplicar el alcohol sobre el ordenador sino en un paño, pues allí también puede haber bacterias. A continuación, abre el ordenador y haz lo propio con la pantalla. No ejerzas demasiada fuerza, pasando el paño las veces que haga falta hasta dejarla impoluta.

Para limpiar el teclado del ordenador sopla primero o realiza unos soplos con el spray de aire comprimido. Hazlo como te hemos explicado antes, con breves descargas y con cierta inclinación para evitar que la suciedad se introduzca más hacia el interior. Presta especial atención a la limpieza de las teclas y el touchpad, utilizando bastoncillos con unas gotas de alcohol para limpiar entre los espacios de las teclas. En cuanto a la superficie de estas, frotar con un paño ligeramente humedecido en alcohol será suficiente.

Por último, espera unos minutos hasta que el portátil se seque para poder volver a utilizarlo. Vuelve a ponerle la batería cuando veas que está seco del todo, procede a encenderlo.

Si todo ha ido bien, debes notar la mejoría en la velocidad, además de tu complacencia por haberlo hecho bien. Si no dejas pasar mucho tiempo entre una limpieza y la siguiente, tendrás que limpiar portátil menos a fondo sin dejar que la suciedad se acumule. Y evitarás también tener que abrir el ordenador para limpiarlo en profundidad.