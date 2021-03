Las quesadillas de pollo son originarias de México, pero esta receta lleva haciéndose mucho tiempo en España. El relleno puede ser muy variado, de manera que la única característica imprescindible es que lleven mucho queso y, para los que les guste, una pizca de picante.

En esta ocasión, queremos mostrarte cómo hacer quesadillas de pollo con queso y salsa de tomate. El resultado será tan irresistible que gustará tanto a mayores como a pequeños. Además, te enseñamos unos trucos para hacerlas en 10 minutos. ¡Vamos a contarte cómo hacer quesadillas de pollo en 10 minutos!

Receta de quesadillas de pollo caseras

Ingredientes para 4 personas:

1 pechuga de pollo grande o 2 pequeñas

4 fajitas o tortillas de harina de trigo medianas

200 gramos de queso rallada

1 taza de salsa de tomate

Aceite oliva

Sal

Las tortillas de trigo puedes conseguirlas en cualquier supermercado, como la salsa de tomate. Pero te recomendamos que las hagas tú si tienes tiempo, pues el sabor de los ingredientes caseros y naturales es insuperable. Cuando lo tengas todo preparado, sigue el siguiente paso a paso.

Cómo hacer quesadillas de pollo:

1. Comenzamos las quesadillas de pollo cociendo la pechuga en una olla con el agua suficiente para cubrirla por completo. Añade también una pizca de sal y cocina a fuego medio-fuerte durante 12 o 15 minutos.

2. Pasado este tiempo, retira la pechuga, escúrrela bien y desmenúzala en tiras finas con la ayuda de un cuchillo y un tenedor.

3. Aparte, mezcla en un bol la pechuga troceada, la salsa de tomate y el queso rallado. El resultado será con lo que rellenaremos las tortillas de trigo para hacer quesadillas de pollo.

4. Distribuye la mezcla muy bien solo en la mitad de cada tortilla y dobla la otra mitad sobre el relleno. Las tortillas quedarán selladas en forma de media luna, de manera que debemos intentar que el relleno no rebose mucho por los bordes.

5. Cuando tengas todas las quesadillas de pollo hechas, cocínalas en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Hazlo a fuego medio unos 2 o 3 minutos por cada lado, pues será tiempo suficiente para que el queso se funda. Retira las quesadillas del fuego y sírvelas enteras o partidas en dos trozos para que se vea el queso fundido. ¡Qué aproveche!

6. Si quieres que tus quesadillas de pollo caseras tengan un ligero punto picante, puedes utilizar una salsa de tomate picante o agregar unas gotas de tabasco al relleno cuando lo cocines.

Quesadillas de pollo y pimientos con guacamole

Esta no es la receta tradicional de quesadillas de pollo mexicanas, pero es una versión deliciosa que dejará sin palabras a tus invitados. No obstante, las quesadillas pueden hacerse con casi cualquier ingrediente, como champiñones, cebolla, pimientos, carne, etc.

Las fajitas o tortillas pueden ser de maíz o de trigo, y como en la receta anterior, su ingrediente principal será el queso. Por lo tanto, además de esta receta o la anterior más tradicional, podrás elaborar las combinaciones que más te gusten.

Antes de ponerte a hacer quesadillas de pollo, queremos mostrarte otro de los trucos para hacerlas en 10 minutos. Lo ideal es que utilices una sartén de hierro, pero en su defecto, puedes utilizar una antiadherente para que no se estropeen. Y ahora sí, ¡vamos con la receta!

Ingredientes:

10 tortillas de trigo

200 gramos de pechuga de pollo

1 pimiento rojo

1 cebolla

1 pimiento verde

100 gramos de queso rallado

1/4 cucharadita de comino en polvo

1/2 cucharadita de pimentón dulce

2 cucharadas de aceite de oliva

Una pizca de pimentó picante o chile en polvo

1/4 cucharadita de ajo en polvo

Sal

Elaboración:

1. En primer lugar, corta las pechugas de pollo en cuadraditos o a tiras.

2. Aparte, mezcla en un bol todas las especias con el aceite de oliva y añade las pechugas. Mezcla muy bien para que se impregnen mejor.

3. Pasados unos minutos, saltea los trozos de pechuga en una sartén con un chorrito de aceite de oliva para dorarlos. Cuando estén en su punto, retira y reserva.

4. A continuación, corta los pimientos en cuadrados pequeños y la cebolla en juliana. Póchalo todo en una sartén con un poco aceite y reserva.

5. Por último, vamos a montar las quesadillas de pollo. Para ello, unta con aceite un lado de la tortilla. Voltéala y, en el lado contrario, pon queso hasta la mitad, unos trozos de pollo y unas cuantas verduras. Dobla las tortillas y colócalas en una sartén caliente hasta que se dore. Dale la vuelta y haz lo mismo por ese lado y, cuando estén tostadas, retíralas y córtalas en triángulos. Sirve con el guacamole que te enseñamos a continuación, unos trozos de lima y una ramita de cilantro. ¡Están deliciosas!

Ingredientes para el guacamole:

2 aguacates medianos

El zumo de 1/2 lima o limón

1 tomate

1/2 cebolla morada

1 cucharada de perejil o cilantro fresco picado

Sal

Preparación:

1. Lo primero que debes hacer es extraer la carne de los aguacates, ponerla en un bol y machacarla con un tenedor. Puedes dejar algunos trocitos o triturarlo hasta obtener una pasta, como prefieras. A continuación, añade el zumo de lima o limón y la sal.

2. Extrae las pepitas del tomate y escurre el líquido que contenga. Córtalo en trozos muy pequeños y ponlo en el bol junto a los aguacates. Añade también la cebolla picada muy fina, mezcla bien para integrar todos los ingredientes y decora con un poco de perejil.

3. Ahora que sabes hacer quesadillas de pollo, ideales para una cena rápida y deliciosa, y conoces los trucos para hacerlas en 10 minutos, no hay excusa que valga. ¡Manos a la masa!

