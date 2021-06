Sin duda, uno de los aperitivos más tradicionales en toda España son los boquerones en vinagre, al igual que las aceitunas negras aliñadas. No obstante, es una receta que, a pesar de no ser nada complicada, no solemos hacerla en casa. Por ello, hemos querido mostrarte cómo hacer boquerones en vinagre paso a paso para que puedas disfrutar de este aperitivo en la comodidad de tu hogar.

La receta casera de boquerones en vinagre es bastante fácil, y no necesitarás ingredientes complejos. Lo más laborioso será limpiar bien el pescado, pero si respetas los tiempos ofrecidos, quedarán bien blancos, prietos y sin riesgo de anisakis. ¡Acompáñanos!

Receta casera de boquerones en vinagre

Ingredientes para 6 personas:

100 ml de vinagre

1 kg de boquerones

5 dientes de ajo

Aceite de oliva

Perejil

Sal

Cómo hacer boquerones en vinagre paso a paso:

1. Lo primero que debemos hacer para elaborar boquerones en vinagre será limpiar los boquerones. Para ello, retiramos la cabeza, espina e intestinos, y separamos los lomos del pescado.

2. Cuando los tengas todos separados, lava muy bien los lomos bajo el chorro de agua fría y sécalos con un paño limpio que no deje pelusa. Después, colócalos en un recipiente uno al lado del otro, cúbrelos con agua fría, pon también unos cubitos de hielo e introdúcelos 2 horas en el frigorífico para que se desangren y queden blancos.

3. Pasado este tiempo, elimina el agua de los boquerones y cúbrelos solo con vinagre, o con un tercio de agua y dos de vinagre. Deja el pescado macerándose entre 45 minutos y 3 horas, según si has diluido el vinagre con agua o no, o hasta que los lomos luzcan de color blanco.

4. Una vez marinados, y para evitar una posible infección por anisakis, coloca los lomos escurridos muy juntos en un táper, cúbrelos con aceite de oliva y congélalos durante 7 días.

5. Descongela los boquerones en vinagre pasada una semana y ya estarán listos para aliñar. Retira el aceite que se habrá gelificado, pica los dos dientes de ajo y un manojito de perejil muy fino y mézclalo con 2 cucharadas de vinagre y 4 de aceite de oliva virgen extra para hacer una vinagreta.

6. Coloca los boquerones en vinagre en una fuente bien ordenados y cúbrelos con el aliño, espolvoreando un poco más de perejil para darle un toque verde a la receta casera de boquerones en vinagre.

7. Por último, recuerda que puedes conservarlos en buen estado hasta una semana bien refrigerados y cubiertos con aceite en un recipiente cerrado. ¡Y a disfrutar de estos deliciosos boquerones en vinagre con una cerveza bien fría!

Boquerones en vinagre y el anisakis

El anisakis es un parásito presente en pescados y mariscos, y puede ocasionar gastroenteritis o reacciones alérgicas que podrían llegar a ser muy graves. De hecho, se estima que puede afectar a un 36% de todo el pescado marino.

Estos parásitos suelen concentrarse en el abdomen y la ventresca del pescado, y entre los más propensos a tenerlos se encuentran los boquerones, la merluza, el bacalao y el besugo. Como habrás podido comprobar, todos ellos son pescados muy consumidos en España.

El anisakis muere cuando se expone a altas temperaturas, pero también puedes deshacerte de él congelando el pescado durante 5 días a -20 ºC. Sin embargo, los congeladores domésticos no suelen pasar de los -18 ºC, así que, para una mayor seguridad, mejor congélalo 7 días.

Trucos y consejos para preparar boquerones en vinagre

Para hacer boquerones en vinagre paso a paso, el pescado ha de ser de una excelente calidad y deben estar fresquísimos, es decir, que la carne esté bien firme. Después, la sal contribuirá a que adquieran más firmeza, pues ayuda con el curado haciendo que el pescado suelte el agua y se ponga firme.

Recuerda que el desangrado en agua fría es fundamental, tanto, que lo recomiendan todos los pescaderos.

Cuando vayas a dejar los boquerones en vinagre, colócalos en una sola capa para que queden blanqueados de forma homogénea. Si haces muchas capas, quedará alguna parte más oscura, aunque puedes mezclarlos de vez en cuando durante la primera hora de marinado. También puedes hacer menos cantidad o utilizar un recipiente más amplio.

No es tan importante el tiempo que permanezcan los boquerones dentro del vinagre, pues no tomarán más sabor después de un punto, como la cantidad de sal que utilices. Si te pasas, los boquerones quedarán demasiado fuertes de sabor, pero si te quedas corto, estarán sosos a pesar del tiempo que hayan pasado en vinagre. No obstante, ten en cuenta que si quedan sosos siempre puedes rectificar la sal antes de servirlos.

Cuidado con el tiempo de congelado, síguelo al pie de la letra como te hemos indicado para evitar cualquier contaminación. Incluso puedes tener los boquerones congelados por más tiempo, pero nunca menos de 7 días.

También puedes congelar los boquerones en vinagre antes de curarlos, pues el resultado es el mismo. Además, al congelarlos recién comprados se quedarán más firmes y te costará menos arreglarlos después. Pero si los preparas según los compres y los congelas arreglados, siempre estarán listos para servir en cualquier momento.

En cuanto al aceite de oliva, mejor utiliza uno con bastante sabor pero suave, como uno tipo arberquina, para elaborar esta receta casera de boquerones en vinagre.

Para terminar, recuerda que podrás conservar los boquerones en vinagre como máximo una semana dentro de la nevera y muy bien tapados.

Ya no tienes excusas para hacer boquerones en vinagre paso a paso, además, es una receta muy saludable y con grandes beneficios para tu organismo. ¡Buen provecho!

