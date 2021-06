Cómo eliminar la retención de líquidos corporal de forma natural

La retención de líquidos es una afección conocida también como edema que puede ocasionar diversos problemas en el día a día, sobre todo, hinchazón y pesadez. Pero podemos obtener un alivio casi inmediato solo con cambiar algunos hábitos. ¿Quieres saber cómo eliminar los líquidos del cuerpo de forma natural? ¡Sigue leyendo!

Son muchos los motivos que nos pueden llevar a sufrir retención de líquidos: una alimentación inadecuada, la ingesta excesiva de azúcar o/y sal, una hidratación insuficiente, el consumo de determinados medicamentos, un estilo de vida demasiado sedentario, alteraciones hormonales, etc. De tal forma que, al igual que ya te hemos contado cómo eliminar la grasa localizada, ahora descubre algunos remedios caseros para eliminar líquidos!

Buenos hábitos para prevenir la retención de líquidos

Para hacer frente a la retención de líquidos es fundamental cuidar la alimentación, entre otras cuestiones. Es decir, que debes tener mucho cuidado con lo que comes, las cantidades ingeridas y las combinaciones de determinados ingredientes.

Además, debes tener en cuenta que hay alimentos propensos a favorecer la retención de líquidos, del mismo modo que hay otros que nos ayudan a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo cuando nos sentimos demasiado hinchados.

Para empezar, es recomendable que prescindas de ciertos comestibles que, además, no tienen demasiado valor nutricional, como la bollería, los ultraprocesados, las frituras y productos semejantes. También deberías reducir el uso de la sal al mínimo cuando condimentes las comidas.

Además de todo esto, otros alimentos que deberías evitar a toda costa son:

El queso curado

Conservas y encurtidos

Cualquier salsa industrial

Pizzas y otras comidas precocinadas

Embutidos y ahumados

Patatas fritas, frutos secos, aceitunas y cualquier otro aperitivo con sal añadida.

Remedios caseros para eliminar líquidos

Lo ideal para evitar la retención de líquidos es tener cuidado con nuestros hábitos alimenticios, aunque también es bueno realizar ejercicio a diario. No obstante, si ya padeces esta molestia y te gustaría acabar con ella, toma nota de los siguientes remedios caseros para eliminar líquidos.

1. Más potasio, menos sodio

Para evitar y combatir la retención de líquidos debes mantener una dieta sana y equilibrada, reduciendo el consumo de sodio e incluir alimentos con un gran contenido en potasio. Algunas de las opciones más saludables son las siguientes:

Coco

Legumbres

Quinoa

Aguacate

Plátano

Espinacas

Frutos secos como pistachos, avellanas y almendras, pero naturales, es decir, sin cocinar y sin sal añadida.

2. Bebe mucha agua

Aunque parezca una contradicción, beber bastante agua a lo largo del día contribuye a eliminar líquidos del cuerpo, ya que estimula la micción. No es necesario que ingieras dos litros de agua al día, pues hay que tener en cuenta las necesidades de cada persona, el sexo, la edad, su estilo de vida y también su salud. Pero recuerda beber la suficiente para evitar males mayores.

3. Batido de pera y diente de león

Si eres un apasionado de los batidos, con estos dos ingredientes puedes eliminar los líquidos del cuerpo de forma natural gracias a sus propiedades diuréticas. Tanto la pera como el diente de león te ayudarán con la retención de líquidos rápidamente, contribuyendo además a complementar tus meriendas a la vez que sacias tu apetito. ¡Aquí tienes la receta para prepararlo!

Ingredientes:

2 cucharaditas de diente de león

1 vaso de agua

1 pera

Elaboración:

1. En primer lugar, calienta el agua hasta que llegue a ebullición. Después, añade el diente de león y deja que se cocine durante 10 minutos.

2. Pasado este tiempo, cuela y reserva.

3. A continuación, pela la pera, retira las semillas y trocéala.

4. Coloca la infusión de diente de león y la pera en el vaso de la licuadora y procesa hasta que obtengas una mezcla homogénea.

5. Por último, ¡sirve y disfruta de sus propiedades!

4. Jugo de sandía

La sandía es, junto con la piña, otra fruta diurética excelente para combatir la retención de líquidos de forma rápida y sencilla. Esto es debido a su alto contenido en agua, por lo que también nos hidrata en profundidad aportando muy pocas calorías. También puedes mezclar la sandía con limón u otras frutas para conseguir bebidas más ricas, hidratantes y diuréticas.

5. Crema de apio y pepino

Para los meses más fríos, una alternativa a los grasientos caldos de carne son las cremas y las sopas de verduras, eso sí, añadiendo muy poca sal. Sobre todo, si están elaboradas con alimentos ricos en agua, como el pepino, el apio y la cebolla.

6. Infusión de té verde y cola de caballo

Para eliminar los líquidos del cuerpo de forma natural, otra opción casera son las infusiones. La de cola de cabello y el té verde son las más diuréticas, y puedes consumirlas tanto frías como calientes, según la época del año. Además, también te ayudarán a incrementar la ingesta de líquido diaria recomendada.

7. Cepillado en seco o drenaje linfático

Esta técnica no está respaldada científicamente, pero es muy recomendable para expulsar líquidos retenidos. Consiste en pasarse un cepillo de cerdas naturales por la piel del cuerpo para realizar una especie de drenaje linfático estimulando la micción. Puedes hacerlo con movimientos suaves y continuos alrededor de 15 o 20 minutos hasta que tengas ganas de orinar. Además, mejorará la circulación sanguínea y dejará la piel mucho más suave.

Lo ideal para eliminar los líquidos del cuerpo de forma natural es aplicar todos estos consejos. Y no olvides mantener unos hábitos de vida saludables, hacer ejercicio de forma regular y beber mucha agua aparte de utilizar estos remedios caseros para eliminar líquidos. Por último, no olvides seguir las indicaciones de tu médico, pues te indicará lo que es mejor para ti según tu caso en particular.

