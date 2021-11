En España, la tortilla es uno de los platos más típicos. Si has intentado alguna vez dar la vuelta a la tortilla de patatas, sabrás que puede llegar a ser una auténtica odisea. Sobre todo, si no tienes mucha experiencia. Por ello, te ofrecemos unos cuantos trucos para dar la vuelta a la tortilla y facilitarte esta tarea.

Y es que, además del riesgo que supone estropear la tortilla, puedes ocasionar un auténtico desastre en la cocina si lo haces mal. Descubre cómo darle la vuelta a la tortilla de patatas de varias formas distintas, aunque algunas requieren más habilidad que otras. ¡Vamos allá!

Trucos para dar la vuelta a la tortilla

Truco 1: voltear la tortilla con la sartén

Seguro que has visto en la tele un montón de veces ese movimiento ágil de lanzar la tortilla hacia arriba y darle la vuelta en el aire. Es una técnica normal, y la más correcta de hacerlo, pero requiere bastante experiencia y pericia.

No obstante, puedes utilizar uno de los primeros trucos para dar la vuelta a la tortilla. Cuando vayas a voltear la tortilla, mientras sostienes con una mano la sartén por el mango, con la otra ve dando golpecitos secos y repetidos hacia abajo en la parte superior del mango, lo más cerca posible de la unión con la sartén.

Gracias a este truco, la tortilla comenzará a desplazarse y a subir por la parte opuesta al mango, lo que hará que vaya adelantando recorrido hacia su volteo y te facilitará en gran medida la maniobra.

Truco 2: dar la vuelta a la tortilla de patatas con un plato

Si no te ves capacitado todavía para seguir el método anterior, puedes usar un plato, una tapadera o algo similar. Pero, ¿cómo darle la vuelta a la tortilla de patatas de forma correcta? Es tan sencillo como seguir estas indicaciones:

- Coloca el plato o la tapadera sobre la tortilla en la sartén.

- Sin soltar el plato en ningún momento, y realizando un movimiento rápido, dale la vuelta a la sartén.

- Con la ayuda de una espumadera o una cuchara de madera, empuja la tortilla en el plato para que vuelva a la sartén. A veces, solo será necesario inclinar un poco el plato y la tortilla caerá en la sartén, pero ten cuidado porque se podría estropear al hacerlo.

- Otro de los trucos para dar la vuelta a la tortilla es que, antes de poner el plato sobre ella, extiendas un poco de aceite sobre este. Así, cuando voltees la tortilla y quede sobre el plato, se deslizará fácilmente sobre él para volver a ponerla en la sartén. Si ves que se queda un poco pegada al plato, ayúdate con una espumadera para evitar que se rompa.

Consejos:

En lugar de utilizar un plato más grande que la sartén, que podría ser lo más lógico, mejor que uses uno más o menos del mismo diámetro que la tortilla. De esta forma, el plato quedará lo más ajustado posible a la tortilla, y al darle la vuelta, no se moverá nada. Así podrás dar la vuelta a la tortilla de patatas con total seguridad. En cambio, si utilizas un plato mayor que la sartén, quedará un hueco entre este y la tortilla, lo que hará que tengas que darle la vuelta muy rápido para que no se rompa.

Sea cual sea la técnica que utilices, protege la mano que sujetará el plato con un trapo, pues al voltear la tortilla puede caer algo de líquido y podrías sufrir quemaduras.

Procura que la tortilla esté bien cuajada antes de darle la vuelta para evitar que se rompa.

Truco 3: utilizar una tapadera volteatortillas

Este es uno de los mejores trucos para dar la vuelta a la tortilla, pero necesitas una tapadera volteatortillas. Lo bueno es que son muy baratas y el servicio que prestan es seguro, cómodo y eficaz.

Con esta tapa solo tienes que seguir los pasos explicados en el truco número 2, con la diferencia de que al estar fabricadas expresamente para este fin, tienen más ventajas respecto a utilizar un plato o una tapadera cualquiera.

Por ejemplo, suelen tener una forma ligeramente cóncava y cuentan con una curvatura muy progresiva, de manera que no tienen bordes ni obstáculos para que la tortilla se deslice sin problemas cuando tengas que ponerla de nuevo en la sartén.

Además, también tienen una buena asa especialmente diseñada para sujetar la tapadera con seguridad cuando vayas a dar la vuelta a la tortilla de patatas. Y a pesar de que tendrá un tamaño superior al de la sartén, su forma se ajusta de manera perfecta a la misma para que no chorree ningún líquido. Este es, sin duda, uno de los utensilios gastronómicos más prácticos.

Truco 4: con una sartén doble volteatortillas

Ya sabes cómo darle la vuelta a la tortilla de patatas de varias formas distintas, pero si quieres hacerlo con total comodidad y seguridad, tendrás que usar una sartén doble. Consiste en dos sartenes unidas a través de dos ganchos, uno en el extremo y otro en el mango, para cerrarla perfectamente.

De este modo, cuando tengas que dar la vuelta a la tortilla de patatas, será tan sencillo como coger la sartén por el mango y darle la vuelta. Así de sencillo.

A diferencia de los otros métodos, con la doble volteadora no hay peligro de que se caiga nada, por lo que no hay riesgo de quemarte. Tampoco será necesario darle la vuelta tan rápido y, lo más importante, no saldrá nada de la sartén, por lo que no mancharás nada. Ahora que sabes cómo darle la vuelta a la tortilla de patatas, ¿a qué esperas para poner en práctica estos trucos?

