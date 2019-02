Cómo expresar los sentimientos y aumentar la felicidad

Hay personas a las que no les cuesta hablar ni relacionarse, pero cuando hay que expresar los sentimientos, todo cambia. Lo mismo pasa con las personas introvertidas y tímidas, incluso con las que parecen más lanzadas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cuesta tanto hablar de sentimientos?

Son muchas las respuestas a estas preguntas y son bastante diferentes entre sí. Por ejemplo, hay personas que piensan que expresar los sentimientos es debilidad. No debería ser así porque cuando alguien se abre a ti, lo hace en confianza. Porque sabe que puede contártelos y no vas a reírte por ello.

También puede ser por temor a entrar en conflicto, por inseguridad o por dar todo por perdido. Puede haber miedo al rechazo o existir una baja autoestima que nos impida expresar los sentimientos.

Busca el valor para hacerlo

A veces es difícil poder decir lo que sentimos y no basta solo con querer hacerlo. Se necesita valor y por ello hay que buscarlo. Conseguir apoyo de la familia, de un buen amigo o amiga, meditar bien las cosas, etc. es muy importante. Te aportará un plus de confianza en ti mismo que necesitarás.

No todo el mundo tiene la valentía para expresar sus sentimientos a alguien. Sobre todo por el miedo al rechazo o por vergüenza. Hay que trabajar en la asertividad para conseguirlo. La capacidad de hacer valer los sentimientos y valores propios es importante.

Elige un lugar y un momento adecuado para expresar tus sentimientos

El momento y el lugar es otro aspecto muy a tener en cuenta a la hora de entablar una conversación amistosa. Busca un momento en el que tanto tú como la otra persona tengáis un rato libre.

También debes buscar una coherencia entre lo que vas a expresar y el lugar en el que lo haces. Esto te librará de que pueda haber alguna clase de malentendido. Puede que lo hayas planeado todo con la mejor intención, pero la otra persona no debe pensar cosas que no son.

Exprésate como más cómodo te sientas

No hace falta que te inspires en alguien ni que hables igual que esa persona. Cada uno es como es y además, hablando como se es, costará mucho menos hacerlo. Además, si vamos a decir a alguien que estamos enamorado/a de él/ella es conveniente hacerlo de forma directa y sin ninguna clase de retorica. En caso contrario, la otra persona se extrañará y no estará receptiva para tu mensaje.

Escribe tus sentimientos

El hecho de que puedas escribir tus sentimientos es algo que te ayudará. De esta forma tendrás más claro lo que sientes, indispensable para poder expresarlo. Por otro lado, te ayudará a memorizarlos en caso de que te pongas nervioso o nerviosa. Puede parecer un paso demasiado simple pero a veces en lo simple está lo más importante.

Si lo que queremos saber es si le gustamos a alguien, primero un buen guión de lo que vamos a decirle nos ayudará para entrar en la conversación.

Debes tener en cuenta el lenguaje no verbal

Cuando alguien va a expresar sus sentimientos, el lenguaje no verbal juega un papel de gran protagonismo. No debes dejar de tener este aspecto en cuenta porque será un gran apoyo a lo que vas a decir.

Presta atención a tu ropa, a tu gesticulación, al tono de voz y a las pausas entre frases. En caso de que no gesticules presta atención a lo que hagas con los brazos, manos y piernas.

La mirada, un aspecto muy importante

Debes dar por sentado que la mirada debe ir dirigida hacia la otra persona. Por esa razón, si te cuesta trabajo, debes probar con amigos de mucha confianza. Este ejercicio te ayudará mucho para cuando llegue el momento. Si hablas con alguien sobre tus sentimientos y no le miras a los ojos no darás buena sensación.

Busca ayuda en familiares

Si te da vergüenza que tus amigos te vean expresar tus sentimientos, la familia es ideal. Una madre, un padre, hermanos o hermanas, primos... todo el mundo tiene familia con quien tiene confianza.

La comunicación debe ser siempre clara

Usa un vocabulario claro a la hora de expresar tus sentimientos. Enúncialos siempre en primera persona, atribúyetelos, porque son tuyos. Describe claramente tus sentimientos, usa palabras sencillas, a veces es lo mejor.

Una de las cosas más difíciles que hay es romper una relación de pareja sin hacerse daño, por lo que en esas ocasiones habrá que utilizar las palabras apropiadas pero contundentes.

En este caso, recuerda que vas a expresar sentimientos y no pensamientos. No es lo mismo usar el verbo sentir que acompañarlo de la partícula "que". Es una diferencia muy sutil, pero que puede cambiar mucho lo que se dice.

Esto se ve mejor con un ejemplo. Si decimos: "Siento temor" (ahí expresamos sentimiento). Diciendo: "Siento que el temor..." (ahí estamos expresando un pensamiento.)

No te obsesiones y sé paciente

A veces, tenemos tantas ganas de que llegue el momento, que nos impacientamos. La impaciencia crea nervios y los nervios inseguridad. Planifícalo todo con antelación, sigue los consejos que te hemos dado y déjalo todo completamente preparado. De esta forma, estarás completamente capacitado o capacitada para expresarte correctamente.

La psicología lo dice claro que el hecho de saber expresar tus sentimientos hace que aumente tus fortalezas. También mejora tu capacidad para hacer frente a situaciones difíciles. Adquirirás una preparación muy importante que podrás poner en marcha en tu vida. Para ello debes practicar bastante pero sabrás cómo poder reaccionar ante determinada clase de acontecimientos de carácter excepcional.

Recuerda que a pesar de no ser fácil, se puede conseguir. Para ello debes de invertir tiempo en llevar a cabo todos estos consejos o al menos tenerlos presentes. Mejorará mucho la calidad en cuanto a tus relaciones interpersonales.