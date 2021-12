10 maneras de ayudar a un adolescente a sentirse bien

La adolescencia es una etapa complicada, tanto para los propios adolescentes, como para cualquier madre, padre, tutor o responsable que ejerza como tal. La psicóloga Vivian Aparicio nos da los mejores consejos para ayudarles a sentirse mejor.

Una etapa evolutiva intermedia antes del paso a la vida adulta, difícil, repleta de dudas sobre el futuro, estudios y sobre su propia personalidad. Una etapa en definitiva, emocionalmente inestable, repleta de conflictos y en la que en muchos casos llega a producirse un aumento de la ansiedad en los propios adolescentes, así como un aumento en esa sensación de no sentirse bien consigo mismos.

Además de los propios adolescentes, son a menudo los propios padres, tutores o responsables, quienes tienen que aprender a lidiar con todos esos cambios y conflictos. Precisamente para ayudar a un adolescente a sentirse mejor en una etapa tan trascendental como esta, hemos agrupado estas diez maneras de ayudar a un adolescente a sentirse bien y de la mano de la psicóloga Vivian Aparicio Cotarelo, especializada en dar acompañamiento, apoyo y asesoramiento en procesos de adopción y acogimiento.

El apoyo desde la infancia

La percepción que tengan los adolescentes de sí mismos en la mayoría de los casos tiene un papel fundamental en el propio bienestar emocional de los adolescentes y en la manera en la que se relacionan con el resto del mundo y que según Vivian Aparicio, comienza a desarrollarse desde la infancia: “La realidad es que las inseguridades y los complejos se desarrollan desde la infancia. Es precisamente durante la adolescencia cuando nuestra mente y cuerpo experimentan una ‘transformación’ global.

Por todo ello, una base de apoyo y acompañamiento desde la infancia permiten que el paso por la adolescencia sea mucho más sencillo. Los adolescentes necesitan buscar su propia identidad como personas independientes, están más preparados para tomar decisiones y experimentar. Pueden aparecer nuevas inseguridades, pero se solventan con apoyo”, recalca.

Una fase según esta experta con tres premisas fundamentales: “Amor incondicional, apoyo y compresión. Con esas tres premisas, el tránsito por la adolescencia se vive de forma más natural y menos traumática por parte de todos los miembros de la familia. No hay que ridiculizar sus actos y opiniones ni menospreciar la etapa que están viviendo. Tampoco intentar que se comporten como adultos, ya que no lo son”.

Comparaciones, insatisfacción personal y redes sociales

Las comparaciones son a menudo las causantes de esa insatisfacción personal y de esa pérdida del bienestar emocional en los adolescentes, algo que esta psicóloga asegura, acaba convirtiéndose en “un ataque directo a la autoestima de cualquier persona, independientemente de su edad y el medio”.

Unas comparaciones y complejos que en los últimos años también han llegado a relacionarse con ese uso abusivo de las redes sociales, aunque Vivian Aparicio, también destaca las ventajas de estas, siempre que se garantice un uso adecuado de las mismas: “Las redes sociales, tienen sus ventajas sabiendo hacer un uso adecuado de ellas. Pero en la parte opuesta podemos encontrar verdaderos riesgos para nuestra salud mental, especialmente en edades vulnerables como la adolescencia. Aún así, la insatisfacción personal no puede ser resumida por un uso abusivo de las redes sociales. Aunque es cierto que en dichas redes se nos presentan, en la mayor parte de las publicaciones, vidas idílicas y modelos de perfección claramente distorsionados, pero un modelo educativo basado en la confianza y en el apoyo incondicional facilitará el desarrollo de la autoestima y que puedan crecer como personas psicológicamente sanas. Esto permitirá diferenciar entre la realidad y la ilusión de la redes sociales, sin ‘ceder’ a las presiones sociales”, remata.

10 maneras de ayudar a un adolescente

1. Orientación sin cuestionar su criterio

“Los padres tienen que mostrar a sus hijos de forma constante que estarán siempre presentes en su vida para ayudarles y que no hay problema para que les consulten cualquier duda que pueda surgir. Es necesario orientarlos pero de forma comprensiva, sin sermones ni cuestionando su criterio”.

2. Trátalos como personas independientes

“Muchas familias olvidan que sus hijos han venido a este mundo para ser personas independientes y no para vivir nuestras expectativas. Para lograr esto es necesario que los padres/madres o aquellos que sin serlo, ejercen, los acompañen desde el inicio de su vida y los comprendan. Pero para ello antes tenemos que entender nuestras propias emociones y respuestas y hacer un importante trabajo personal”.

3. Permite que participen en las decisiones familiares

“Hacerles partícipes de las decisiones familiares, acompañarlos en sus emociones y evitar que las repriman… Todo ello facilitará el crecimiento y el desarrollo de la propia autoestima del adolescente”.

4. Acompañamiento

Para Vivian Aparicio, las necesidades durante esta etapa no difieren mucho de la infancia ya que “estar presentes de forma incondicional mostrando apoyo y comprensión” sigue siendo algo imprescindible por parte de los padres. “Durante la adolescencia los hijos se enfrentan a los grandes retos que suponen los cambios físicos y cognitivos. El cerebro sufre ajustes neuronales donde se asienta todo lo aprendido durante la infancia y los prepara para una vida adulta e independiente”.

5. Querer sin chantajes emocionales

“Es también imprescindible en esta etapa querer por encima de todas las cosas y sin chantajes emocionales, independientemente de los actos del niño (ahora adolescente)”.

6. Conectar y comprender sus emociones

Es importante que los padres, tutores o familiares del adolescente sean capaces de “retroceder a su propia adolescencia para ser conscientes de lo que también vivieron durante esa etapa”.

7. Ser conscientes que ya no son niños, pero tampoco adultos

“Los adolescentes tienen unas necesidades específicas a esta edad. Un ejemplo claro de ello, es que su propio cuerpo necesita más horas de descanso”, algo que muchos padres desconocen. Cambios, tanto físicos como emocionales, que es importante no ridiculizar.

8. Ser un ejemplo a seguir

Es importante que seamos coherentes con nuestras exigencias: “Nuestras palabras deben ser reflejo de nuestros actos”.

9. Adaptarnos al cambio que supone la adolescencia

“Que no reclamen tanto nuestra presencia y cariño, no significa que ya no nos quieran o nos necesiten. Por eso hay que dejarles claro que son seres libres, pero que estamos y seguiremos estando a su lado siempre”.

10. Fomentar el diálogo sin juzgar ni censurar

“Otro punto importante es el de hablar con los adolescentes de todos los temas, desde relaciones personales, aficiones, sexo... Favorecer una relación basada en la confianza permitirá que recurran a nosotros cuando tengan una dificultad o duda”.

La importancia de las circunstancias personales

Aunque hemos reflejado algunas de las pautas generales a seguir recomendadas por la psicóloga Vivian Aparicio, para ayudar a un adolescente a sentirse bien independientemente de la situación e historia de cada niño. También es fundamental no olvidar la importancia de esas circunstancias personales: “No hay que olvidar las circunstancias personales que cada niño ha vivido y su historia personal, estarán siempre presentes y se manifestarán también durante esta etapa. Unas necesidades que también deben ser atendidas, comprendidas y acompañadas”, recalca.

