Sin noticias de la protonterapia 4 años después de que Amancio Ortega donase 280 millones de euros a la sanidad pública

Las claves nuevo Generado con IA La donación de 280 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega para construir 10 centros de protonterapia aún no ha permitido que ninguno esté en funcionamiento cuatro años después del anuncio. Solo dos centros, en Galicia y Cataluña, tienen fecha prevista de apertura: uno para finales de 2026 y el otro en 2028, mientras que los demás siguen enfrentando retrasos por problemas administrativos y encarecimiento de materiales. La protonterapia es una tecnología avanzada especialmente útil en tumores infantiles y adultos jóvenes, ya que minimiza los daños a tejidos sanos y reduce los efectos adversos a largo plazo. Se prevé que, una vez operativos, los diez centros podrán atender inicialmente a unos 2.000 pacientes al año, con la posibilidad de aumentar su cobertura según se amplíen las indicaciones clínicas.

El 19 de octubre de 2021 el futuro del cáncer en España cambió drásticamente. El Ministerio de Sanidad anunciaba que la Fundación Amancio Ortega donaba 280 millones de euros para construir 10 centros de protonterapia para la sanidad pública.

Se trata de una tecnología novedosa, distinta a la radioterapia de fotones, que mejora su precisión y ataca al tumor reduciendo al mínimo el daño al tejido sano que lo rodea.

Esto la hace especialmente importante en cánceres infantiles y en adultos jóvenes, pues se minimizan los efectos adversos a largo plazo de la terapia.

Cuatro años después, sin embargo, solo dos centros tienen fecha prevista de funcionamiento: uno, a finales del año que viene; el otro, en 2028.

El convenio entre la Fundación, el ministerio y las comunidades autónomas que albergarían los equipos tenía una duración de cuatro años.

El pasado septiembre, sin embargo, el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo para el reajuste de anualidades en el contrato de suministro de los equipos, ampliándolas hasta 2028.

¿Las razones? "Como consecuencia de la situación ocasionada por la guerra de Ucrania, se originó un encarecimiento" de las materias primas para la construcción del búnker que alojará los equipos, según la nota remitida por el Ministerio de Hacienda.

También aumentaron de precio "los componentes electrónicos, materiales y mano de obra necesarios para la instalación de los equipos, ocasionando retrasos en las licitaciones de obras" y un "reajuste del cronograma previsto en la instalación de los equipos de protonterapia".

La coyuntura internacional no es la única responsable: el año pasado "se produjeron demoras en el desarrollo del proyecto debido a cuestiones administrativas, ocasionando un nuevo retraso en el cronograma".

A esto se añade "una serie de circunstancias sobrevenidas que han modificado las previsiones llevadas a cabo en el pasado ejercicio, principalmente por demoras en licitación y ejecución de los proyectos".

La consecuencia es que la promesa de la protonterapia accesible en la sanidad pública se aleja.

El Grupo Cooperativo de Terapia de Partículas, una asociación que reúne a científicos y profesionales que trabajan en radioterapia, indica en su página web que solo hay dos centros actualmente en construcción, de los 10 prometidos.

Se trata de los ubicados en Galicia y Cataluña. El primero de ellos es el más avanzado y está previsto que entre en funcionamiento en el último trimestre de 2026, informa Pablo García Santos.

El segundo, ubicado en el Par Sanitari Pere Virgili de Barcelona, ha retrasado su fecha de funcionamiento hasta 2028. En un principio, se dio 2025 como fecha operativa.

2.000 pacientes al año

"Los plazos son más lentos de lo que nos gustaría, pero también son garantistas", apunta optimista Antonio Conde, coordinador de la Plataforma Multidisciplinar de Protonterapia de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica.

"Esto ha dado tiempo a que se puedan diseñar plantillas de profesionales que puedan estar involucrados en los proyectos, así como planes de formación".

EL ESPAÑOL ha contactado con las consejerías de salud y sanidad de las comunidades que albergarán los equipos y centros de protonterapia pero ninguna ha dado una cifra concreta de personal que contratarán (entre oncólogos, radiofísicos, técnicos y otros perfiles).

Por su parte, Maruxa Pérez, presidenta de la Sociedad Española de Física Médica, considera que, "aproximadamente, se necesitarán unos cinco o seis radiofísicos en cada centro de protonterapia cuando estén trabajando a pleno rendimiento", lo que harán un total de 65 plazas de nueva creación.

También recuerda que, una vez estén operativas, los programas oficiales de formación de residentes deberán actualizarse para incluir la protonterapia.

Las plazas de formación sanitaria especializada de Oncología Radioterápica y Física Médica han aumentado ligeramente desde el anuncio de la Fundación Amancio Ortega: de 69 a 77 plazas en Oncología Radioterápica entre 2021 y 2025; de 40 a 57 en Radiofísica Hospitalaria.

Conde apunta que, una vez estén puestos en marcha los diez centros, se atenderán "en torno a unos 2.000 pacientes al año de forma inicial", aunque las indicaciones irán aumentando a medida que se implanten plenamente en la práctica clínica.

La precisión de la protonterapia se ha mostrado ventajosa en algunos tumores infantiles o en tejidos especialmente vulnerables, como tumores en la base del cráneo o el sistema nervioso central.

El pasado abril, la Dirección General de Cartera Común del Servicios del Ministerio de Sanidad publicó una resolución incrementando el número de indicaciones autorizadas, así como otras situaciones en que se valorará el tratamiento.

Conde afirma que, en un futuro, "más que por indicación, se va a determinar su uso por el tipo de paciente, individualizando el riesgo". Por ejemplo, personas mayores frágiles o con el órgano afectado dañado más allá del tumor.

El oncólogo recuerda que los equipos de protonterapia y los centros que los alberguen tienen una gran complejidad, son búnkeres "del tamaño de una pista de baloncesto con muros de tres metros de hormigón".

Además, el plan de construcción tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear, que dé el visto bueno a su funcionamiento con plenas garantías.

A pesar de los retrasos, se muestra optimista con que de aquí a 2028 estén operativos todos los centros.

En ese momento, España no solo será "el cuarto país del mundo con mayor acceso a esta tecnología sino también el primero que garantice la equidad". Que el paciente que se pueda beneficiar de su uso sea tratado con ella.

Maruxa Pérez señala que la protonterapia "viene a completar la magnífica 'caja de herramientas' que ya tiene el Sistema Nacional de Salud para luchar contra el cáncer".

Aunque más del 90% de los pacientes "continuarán tratándose con técnicas basadas en fotones o electrones, que ofrecen resultados excelentes", la nueva tecnología, "por su forma de deposición de energía en los tejidos biológicos, nos permitirá tratar mejor determinados tipos de patologías".

A continuación, la situación de cada uno de los centros de protonterapia planificados para la sanidad pública.

Galicia

La primera piedra del Centro de Protonterapia de Galicia se colocó en Santiago de Compostela, junto al Hospital Clínico, hace algo más de año y medio.

Será el primero que entre en funcionamiento de los incluidos en el convenio con la Fundación Amancio Ortega, previsiblemente en el último trimestre de 2026.

Atenderá a unas 250 personas cada año, no solo de Galicia sino también de Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal.

País Vasco

Los trabajos para la construcción del edificio que albergará el acelerador lineal se iniciaron en octubre de 2024, en el complejo sanitario del Hospital Donostia.

A principios de otoño, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, señaló que el nivel de ejecución está en un 15%.

El Gobierno vasco estima que los primeros pacientes llegarán dentro de dos años, a finales de 2027.

Atenderá personas de la comunidad, así como de los territorios adyacentes de Burgos, Soria, Navarra y La Rioja.

Cataluña

El Centro de Protonterapia de Catalunya (CPC) se ubicará en el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona y estará en funcionamiento entre el primer y segundo trimestre de 2028.

Tendrá 7.705 metros cuadrados, tendrá cuatro plantas y alojará dos equipos de protonterapia. Se espera que atienda unos 400 pacientes al año.

Aunque se anunció su apertura para 2025, los retrasos en la licitación han modificado las fechas. En total, serán 32 meses de obras.

Madrid

Fuenlabrada albergará el primero de los dos aceleradores lineales con los que se dotará la Comunidad de Madrid gracias a la donación de la Fundación Amancio Ortega.

Esta semana, el Consejero de Seguridad Nuclear ha dado su visto bueno al funcionamiento de la instalación radiactiva del hospital del municipio, que cuenta con 2.000 metros cuadrados de superficie.

Se espera que el centro comience a funcionar en 2027. El segundo de los equipos estará localizado en el Hospital de La Paz y el comienzo de las obras se preveía para finales de este año.

La Comunidad de Madrid no ha dado cifras concretas de pacientes que serán atendidos en Fuenlabrada, pero en La Paz se estima que acudirán entre 400 y 500.

Andalucía

Sevilla y Málaga serán las ciudades que incorporarán la protonterapia en la sanidad pública. La Junta acaba de anunciar la licitación de ambas obras, que durarán 24 meses, por lo que no estarán en funcionamiento hasta 2028, como pronto.

Se situará en el Hospital Muñoz Cariñanos, en Sevilla, y el Hospital Materno Infantil de Málaga.

La Junta informa que ya se han formado en protonterapia básica a 300 profesionales, "no solo del ámbito de la oncología radioterápica-radiofísica" sino también pediatras, oncólogos médicos, oftalmólogos o especialistas en medicina nuclear y radiodiagnóstico.

Comunidad Valenciana

El Centro de Protonterapia de la Comunitat Valenciana inició sus obras el pasado febrero, junto al Hospital La Fe de Valencia.

La previsión de la Generalitat es que la construcción finalice en mayo de 2027 y en agosto comenzará a tratar pacientes.

Con 5.500 metros cuadrados, no hay estimaciones de pacientes que atenderá pero sí que contará con 100 especialistas, de los que 39 serán nuevas incorporaciones.

Canarias

El último de los centros incluidos en el convenio con la Fundación Amancio Ortega es también el que más retrasado va.

Situado en Gran Canaria, junto al Hospital Doctor Negrín, no tiene todavía fecha de inicio de las obras.

Ha sido este mismo diciembre cuando el Gobierno canario ha declarado de interés general la parcela anexa al centro para poder construir ahí las instalaciones del acelerador lineal.

Cantabria

Más allá de los centros incluidos en el convenio de la Fundación Amancio Ortega, hay dos centros de protonterapia actualmente funcionando en la sanidad privada, en Madrid y Pamplona, y uno en construcción en la pública.

Este último está en Cantabria, en el Hospital Marqués de Valdecilla. Este verano comenzó a excavarse la parcela que lo albergará y, si no se producen retrasos, estará listo en 2027.