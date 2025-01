Accidente aéreo en Washington: cuánto tiempo puede sobrevivir una persona en las aguas heladas del río Potomac

Se viven horas críticas en Washington, Estados Unidos. La colisión de un avión comercial con unos 60 pasajeros a bordo con un helicóptero militar sobre el río Potomac cuando efectuaba una maniobra de aproximación al aeropuerto de la ciudad deja a estas horas más de 30 muertos. El avión siniestrado, el 5342 de American Airlines, se estrelló hacia las 21.00 hora local con un Skikorsky UH-60 Black Hawk en el que viajaban tres militares a bordo.

La aeronave no tuvo posibilidad de amerizar sobre el cauce del río y explotó en el aire, cayendo los restos al caudal frente a la capital de EE.UU. De la veintena de personas que se han rescatado ya de las aguas, explican medios locales, ninguna permanecía con vida. Según la National Oceanic and Atmospheric Administration, la temperatura del agua es de apenas 2,2 ºC (36 grados Fahrenheit). La supervivencia en esas condiciones no supera los 10 minutos si el frío hacer perder el control de los músculos, falleciendo por ahogamiento, y 20 si contrae hipotermia.

El terrible suceso recuerda al argumento de la película ‘Sully’, protagonizada por Tom Hanks, que está basada en hechos reales. En este caso, Chesley ‘Sully’ Sullenberg se convirtió en un héroe cuando, al poco de despegar, sufrió una colisión con una bandada de aves que destrozó un motor. Logró realizar un aterrizaje forzoso en pleno río Hudson, en Nueva York, consiguiendo salvar la vida de 155 pasajeros a bordo. Dado que el accidente también ocurrió en invierno, el riesgo de morir de hipotermia se evitó gracias a la cercanía de la orilla y la rapidez del rescate.

A las dificultades del rescate se unen las condiciones medioambientales, con rachas de más de 40 km/h según el National Weather Service (NWS). Hay 300 efectivos de servicios de rescate movilizados pero la operación está siendo "de mucha complejidad" y "con condiciones muy difíciles", según ha declarado a Associated Press el jefe de bomberos John Donnelly. A la anchura del río -de medio kilómetro a kilómetro y medio según la zona, su profundidad de siete metros y las fuertes corrientes- se suma la oscuridad. Se han tenido que habilitar faros desde la orilla.

Los equipos de emergencia siguen sin hallar supervivientes del accidente de aviación en Washington.

Las aguas frías de los mares o los ríos tienen un impacto muy significativo en la supervivencia ante un accidente de avión, el hundimiento de un barco o la caída al agua de alguna persona de forma accidental. El factor más determinante para la supervivencia, la hipotermia, ocurre por el contacto con aguas frías. Por debajo de los 15ºC, puede causar una pérdida de calor corporal extremadamente rápida. Incluso si la persona es rescatada, la hipotermia puede provocar la muerte a continuación.

Esto se debe a la bajada de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados. El cuerpo pierde calor de una forma mucha más rápida de lo que puede producirlo. “Cuando la temperatura corporal desciende, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no pueden funcionar tan bien como lo hacen habitualmente. Si no se trata, la hipotermia puede hacer que fallen el corazón, el sistema respiratorio y, a la larga, deriva en la muerte”, apuntan desde la Clínica Mayo.

Según algunos manuales médicos, el tiempo que una persona tarda en morir por hipotermia depende de varios factores como la temperatura ambiente o del agua, el tipo de prendas que la persona lleve puesta, el estado físico o la cantidad de grasa corporal. "Una inmersión rápida en aguas muy frías puede causar hipotermia mortal entre 5 y 15 minutos. Sin embargo, algunas personas, en su mayoría bebés y niños pequeños, han sobrevivido hasta una hora completamente sumergidos en agua helada", dice el Manual MSD.

El antecedente de 1982

Hay que retrotraerse más de 40 años para encontrar otro precedente de accidente aéreo más similar todavía al descrito en la película 'Sully'. Ocurrió el 13 de enero, cuando un Boeing 737 despegó del Aeropuerto Nacional de Washington en dirección a Tampa después de una noche de abundante nevada. El piloto Larry Wheaton no estaba acostumbrado a la nieve, no calibró correctamente las condiciones meteorológicas y fue incapaz de levantar el vuelo.

Wheaton logró amerizar en el Potomac, pero no pudo evitar chocar con el puente de la calle 14, matando a cuatro personas que conducían a primera hora de la mañana. La cola del avión se desgajó y cinco personas pudieron salir a nado. Pero el agua también rozaba los 0ºC aquél día. Un transeúnte, Roger Olian, trató de meterse en el agua con una cuerda atada al cuerpo para ayudarles a salir, pero no pudo resistir el frío.

El rescate fue improvisado por un helicóptero del Servicio de Parques Nacionales pilotado por un veterano de Vietnam, Don Usher. Los sistemas de rescate de cuerda y arnés no existían, así que tuvieron que alzarlos a pulso. Hubo únicamente cinco supervivientes, y un héroe: Arland D. Williams, un pasajero que se negó a salir del agua para seguir ayudando al resto, y terminó sucumbiendo al frío. El puente de la calle 14 lleva desde entonces su nombre.