El psiquiatra Enrique Rojas revela cuáles son las cinco claves para encontrar el sentido de tu vida

La felicidad no siempre se deja encontrar. Hay momentos en los que es fácil reconocerla en nosotros, pero durante la mayor parte de nuestra vida hay que buscarla, trabajarla. Eso sí, no todos sabemos muy bien por dónde empezar. La Real Academia Española dice que la felicidad es el "estado de plena satisfacción material y espiritual" y esa frase tan manida dice que se parece más a un camino, que a una meta. Vamos, que no debemos dar por hecho que cuando aparezca se quedará para siempre.

El psiquiatra Enrique Rojas ha escrito y hablado en muchas ocasiones sobre la búsqueda de la felicidad y tiene algunos consejos para llegar a lograrla. La elaboración de un proyecto de vida, en este sentido, tiene un papel clave para alcanzar este estado de una manera más duradera. "Hoy, para mucha gente la felicidad ha quedado reducida a tres cosas: bienestar, nivel de vida y seguridad", escribió en esta publicación en la página web del Instituto Rojas-Estapé (IRE). Este experto razona que estos objetivos no son efectivos.

Ni el bienestar, ni el nivel de vida garantizan la felicidad después de alcanzar unos mínimos, según el experto, y la seguridad es una simple ilusión. "La mejor de las vidas está envuelta de sinsabores, heridas, dificultades, cosas que se han torcido y han seguido un derrotero inesperado para nosotros y nos han obligado a reconducir nuestra travesía de otro modo", apunta Rojas en la misma publicación. Entonces, ¿cuáles son los valores que este experto considera como una mejor inversión para construir una vida feliz?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Rojas (@enriquerojasoficial)

En uno de sus vídeos para la red social Instagram ofreció hasta siete consejos para ser feliz. El primero de ellos era haber cerrado las heridas del pasado, saber perdonar nuestros propios fallos. Después, tener un buen equilibrio entre el corazón y la cabeza, conseguir poner el foco en los aspectos positivos de un acontecimiento y una voluntad bien educada. Además, Rojas considera fundamental tener paz interior, que se va deseando con más intensidad cuando envejeces, y mantener las ilusiones.

"Una persona se hace vieja cuando sustituye sus ilusiones por recuerdos", reflexiona el psiquiatra. La ilusión tiene mucho que ver con el séptimo consejo para tener felicidad y que, en otras de sus publicaciones, asegura que es probablemente el más importante. Se trata de haber elaborado un proyecto de vida y vivir acorde a él. En palabras de este experto, se trata de un proyecto personal que nosotros mismos diseñamos en el que se juntan cinco aspectos fundamentales: el amor, el trabajo, la cultura, la amistad y las aficiones.

Si no has planteado todavía un posible proyecto de vida y no sabes cómo comenzar, Rojas también ha tratado este aspecto en una publicación en su perfil de Instagram. En ella resume cuáles son los aspectos que tienes que tener en cuenta para plantear este importante proyecto que insufle sentido a tu vida. Por eso, aunque el método que propone para plantearlo consta únicamente de cuatro pasos, merece la pena que nos tomemos un tiempo para responder las cuestiones que plantea.

Los cuatro pasos

En primer lugar, Enrique Rojas sostiene que debe ser un proyecto coherente: "Debe ser armónico, equilibrado, con buena proporción entre sus elementos y diseñado de forma personal". En la publicación de la página web del IRE también destaca que debe estar basado en la realidad y que tenga el menor número de contradicciones posibles dentro de ella. En el segundo paso repasa cuáles son los aspectos fundamentales, antes mencionados, de los que debe constar un proyecto de vida.

Amor, trabajo, cultura y amistad. "La felicidad es una tetralogía en la cual yo tengo vida afectiva, vida profesional, la cultura —que es la estética de la inteligencia— y la amistad", explica Enrique Rojas en su perfil de Instagram. En esta nueva publicación, además, añade las aficiones, pero para él es especialmente importante el amor y el trabajo. También en su publicación del IRE señala que "la amistad es una de las grandes acompañantes de la vida. Plato fuerte en el banquete de la existencia".

Rojas continúa explicando que nuestro proyecto de vida debe estar trazado con ilusión: "Vivir el presente empapado de un futuro sugerente que nos empuja a avanzar en esa dirección". Y concluye con que deberíamos completarlo con un ánimo positivo: "El estado de felicidad, en sus distintas versiones, se acompaña de un estado de ánimo positivo".