Así se manifiesta el cáncer de colon en España: los primeros síntomas a los que prestar atención

Tanto en España como en el resto de países desarrollados, el cáncer de colon es el diagnosticado con mayor frecuencia entre la población general. Solo se ve superado por los tumores específicos de cada sexo: cáncer de mama para las mujeres y de próstata para los hombres. En 2023, según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer, hubo 40.203 nuevos casos de cáncer colorrectal en nuestro país.

Con estas cifras, parece razonable que muchas personas sientan inquietud o tengan dudas sobre cómo detectar de forma precoz esta enfermedad. Mucho más si, como asegura la Fundación Española del Aparato Digestivo, el cáncer de colon se cura en el 90% de los casos si se detecta pronto, multiplicando la probabilidad de supervivencia puede multiplicarse por seis con una detección temprana.

Por eso, ser capaz de reconocerlas para actuar a tiempo es fundamental. Algo en lo que ponen el acento instituciones, especialistas y entidades. De hecho, existen programas de cribado de cáncer de colon en todas las comunidades autónomas, con independencia del color político de quienes las dirigen.

Atención a los síntomas

Según la Dra. Jennifer Hinojosa Guadix, de la FEAD y especialista en sistema digestivo,“los síntomas del cáncer de colon son muy inespecíficos y pueden aparecer también en otras enfermedades”. La Clínica Universidad de Navarra, en su sitio web, especifica que “existen otras enfermedades del intestino grueso que no son malignas y que pueden provocar una sintomatología parecida”.

Precisamente por esa ambigüedad, es necesario actuar rápido. “Si presenta alguno de ellos, conviene acudir al especialista en Digestivo para realizar el diagnóstico y tratamiento necesario”, asevera la especialista. Entre estos síntomas, encontramos los siguientes:

Sangre oculta en las heces. Este es uno de los síntomas más comunes, y puede estar acompañado por anemia debido a la pérdida crónica de sangre.

Cambios en el ritmo intestinal. Personas que previamente tenían un ritmo intestinal normal pueden experimentar diarrea o estreñimiento sin causa aparente.

Heces más estrechas. Esto suele ocurrir cuando el tumor provoca un estrechamiento del intestino, dificultando el paso de las heces de forma habitual.

Dolor abdominal. Aunque es frecuente, este síntoma es inespecífico. En casos graves, cuando el tumor bloquea completamente el intestino, puede producirse una obstrucción intestinal, que requiere atención médica urgente.

Presencia de mucosidad en las heces. Un signo menos común pero que también puede aparecer.

Tenesmo. Sensación constante de querer evacuar, a menudo sin conseguirlo o con deposiciones muy escasas, repitiéndose en varios episodios.

El cribado de cáncer de colon

Diagnosticar el cáncer de colon en fases tempranas de la enfermedad o detectar lesiones que potencialmente puedan degenerar en un cáncer cuando pase el tiempo, es clave. Según la FEAD, “la mayoría de los cánceres colorrectales se originan a partir de un pólipo, tumores benignos, protusiones o ‘bultos’ que crecen en la superficie de la mucosa del intestino. Los conocidos como adenomatosos se pueden transformar en cáncer colorrectal en un 5% de las ocasiones.

Si son extirpados cuando aún no se ha desarrollado el cáncer, podemos prevenir su aparición posterior hasta en un 90% de los casos. Y es aquí donde radica la importancia del cribado del cáncer colorrectal que pretende la detección precoz, incluso antes de que se desarrolle el cáncer, buscando esos pólipos que hemos mencionado.

Actualmente existen tres pruebas de cribado para detectar lesiones premalignas o el cáncer colorrectal que aún no se ha manifestado: la detección de sangre oculta en las heces, la sigmoidoscopia y la colonoscopia. Como señala la Dra.Hinojosa, “en el caso de que no haya síntomas, si no hay antecedentes familiares, la prueba de cribados recomendada es un test de sangre oculta en heces para analizar si hay sangre microscópica”.

Esta prueba se suele realizar a partir de los cincuenta años y se repite cada dos años si es negativa”. Si en algún momento el resultado es positivo, “no hay que alarmarse pero sí que es aconsejable hacer una colonoscopia” para confirmar el diagnóstico y extraer un pólipo, lo que puede ayudar a prevenir la aparición del cáncer.