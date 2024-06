La odontóloga Pilar Juárez avisa sobre este enjuague bucal del 'súper' en España: "Es perfume"

La mayoría de enjuagues bucales tienen un efecto cosmético y no terapéutico.

El enjuague bucal es uno de los productos básicos de higiene que no pueden faltar nunca en nuestro neceser. Enjuagarse la boca con un colutorio después de un buen cepillado es para muchas personas no sólo refrescante, sino también reparador. Sin embargo, lo cierto es que no todos los enjuagues que podemos encontrar en el supermercado y en distintas superficies comerciales tienen efecto realmente terapéutico.

Así lo ha advertido la doctora Pilar Juárez recientemente en una publicación en TikTok que se ha hecho viral. "El enjuague bucal es perfume", dice esta odontóloga argentina. "¿Quieres saber por qué los odontólogos no compramos enjuague del supermercado? Esos tipos de enjuague no tienen ninguna acción terapéutica. Puedes elegir el gusto que quieras".

Según explica esta odontóloga, los enjuagues que ellos prescriben tienen "agentes farmacológicos". "Por ejemplo, algunos tienen una determinada cantidad de flúor, que se puede usar todos los días, u otros tienen agentes antiplaca para pacientes con problemas periodontales", subraya la especialista mientras muestra a cámara un par de colutorios menos atractivos pero con "mucho más flúor que cualquiera de los que consigues en el súper".

En realidad, lo que explica la doctora Juárez no es ninguna novedad. Existe bastante consenso al respecto. La Asociación Dental Americana distingue dos tipos fundamentales de enjuagues bucales: cosméticos y terapéuticos.

"Los enjuagues bucales cosméticos pueden controlar temporalmente el mal aliento y dejar un sabor agradable, pero no tienen ninguna aplicación química o biológica más allá de su beneficio temporal", explica el organismo. "Por ejemplo, si un producto no mata las bacterias asociadas al mal aliento, entonces se considera que su beneficio es únicamente cosmético", añade.

En cambio, lo que ocurre con los enjuagues bucales terapéuticos es lo contrario. Tienen ingredientes activos destinados a ayudar a controlar o reducir afecciones como el mal aliento, la gingivitis, la placa y la caries. Estos ingredientes son el cloruro de cetilpiridinio, clorhexidina, aceites esenciales, fluoruro o peróxido. Estos últimos son los que recomiendan médicos y dentistas.

En este sentido, la doctora Juárez finaliza el video con una broma: "Si quieres elegir un perfume del supermercado, elige el que quieras. Por ejemplo, a mí me gusta el Sí de Armani, pero no en la boca".

La Asociación Dental Americana también avisa de que el enjuague bucal "no reemplaza" en ningún caso al cepillado y el uso de hilo dental óptimos. "Los enjuagues bucales pueden ofrecer beneficios adicionales en términos de reducir el riesgo de mal aliento, caries o enfermedades de las encías; o para aliviar la boca seca o el dolor causado por llagas bucales".