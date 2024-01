La homeopatía se bate en retirada en Europa mientras sigue en el limbo en España

Primero fue Reino Unido, más tarde Francia y, ahora, Alemania quiere ser la siguiente en condenar la homeopatía al ostracismo. España iba a seguir la misma senda pero, después del impulso inicial, ha pasado más de un lustro sin novedad alguna.

En un documento al que ha accedido el diario Der Spiegel, el ministro federal alemán de Sanidad, Karl Lauterbach (médico de formación, especialista en salud públca), anuncia que eliminará la homeopatía del seguro público de salud.

"Los servicios que no tengan ningún beneficio médicamente comprobado no deben financiarse mediante cotizaciones", advierte. Ya había dicho el pasado otoño que revisaría la financiación de estos productos, pero ahora quiere darles el golpe de gracia.

Con el seguro de salud estatal —que se financia con las contribuciones de empresas y empleados— en números rojos, Lauterbach quiere eliminar gastos superfluos. La homeopatía solo supone unos 10 millones de euros, lo que no solucionará los problemas financieros de la sanidad pública alemana, pero su salida tiene una gran importancia simbólica: Alemania es el lugar de origen de la homeopatía.

En 1796, Samuel Hahnemann, médico en la región germánica de Sajonia, publicó por primera vez un artículo donde se hablaba del 'enfoque homeopático'. Se basa en dos principios: lo similar cura lo similar (si una planta produce los mismos síntomas que una enfermedad, servirá para curar esta última) y diluir un principio activo incrementa su eficacia.

Han pasado dos siglos y todavía no se ha demostrado esa presunta eficacia. La directiva europea de medicamentos de uso humano de 2001, que regula estos productos en el continente, libraba a los productos homeopáticos de probar su efecto terapéutico.

De hecho, tras la regulación que inició el Gobierno de España en 2018 para adaptarse a la normativa continental y sacar a la homeopatía del limbo, han permanecido 1.290 productos. Todos ellos, sin excepción, contienen una frase en la ficha técnica: "Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas".

Aunque Europa acepta su uso, cada vez menos países la apoyan. En 2017, el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra instó a los médicos a no prescribir productos homeopáticos, ya que no hay "evidencia clara o sólida que apoye su uso".

Dos años después era Francia la que decidía sacar estos productos de la financiación pública. Esto supuso un duro golpe, pues francesa es la principal compañía de productos homeopáticos del mundo, Boiron.

De la homeopatía a los probióticos

En 2021, año en que la homeopatía salía de la sanidad pública francesa, la compañía redujo sus ventas un 11,4%. Esto le ha movido a profundizar en otros mercados como los probióticos o la salud femenina, a través de alianzas con varios laboratorios.

"Algunas empresas fabricantes de productos homeopáticos ya están introduciendo otra serie de productos, en concreto probióticos... Probablemente debido a la reducción de ventas", explica Carlos Alonso, presidente de Farmaciencia, una asociación de farmacéuticos que lucha contra la proliferación de pseudoterapias en las farmacias.

Farmaciencia se reunió en 2018 con la entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, cuando esta (junto a Pedro Duque en la cartera de Ciencia) pusieron en marcha el plan #coNprueba, una campaña dirigida a concienciar sobre la necesidad de luchar contra las pseudociencias.

El plan elaboró un listado de 139 terapias alternativas, calificando 73 de ellas directamente como pseudoterapias, es decir, que no tienen beneficio alguno en la salud (perjuicios sí que pueden tener).

Quedaron otras 66, de las que deberían realizarse informes clarificadores por parte de la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Más de cinco años después de la presentación del plan, se han realizado informes de 13 de ellas: pilates, terapia floral, yoga, reflexología podal, meditación, musicoterapia, masaje estructural profundo, terapia con ventosas, acupuntura, magnetoterapia, dieta macrobiótica y sanación espiritual activa... Pero ni rastro de la homeopatía.

El abogado y activista contra las pseudoterapias Fernando Frías comentaba a EL ESPAÑOL en 2022 que conocía gente que había participado en el informe sobre homeopatía y que este ya llevaba hecho "desde hace un par de años". A día de hoy, sigue sin publicarse.

Carlos Alonso lamenta que "el programa #coNprueba está parado, al menos en lo que yo sé. Y, desgraciadamente, seguro que por problemas económicos y de otros intereses, la homeopatía será la última en salir [en los informes]".

De hecho, los sucesores de María Luisa Carcedo (y de Pedro Duque) no han tenido a las pseudociencias entre sus objetivos. En una entrevista a este periódico, Diana Morant, actual ministra de Ciencia y Universidades, conminaba a los farmacéuticos a dejar de vender homeopatía en sus establecimientos.

"Yo apelo a la responsabilidad de los que venden este tipo de productos", explicaba. "Para qué venden este tipo de productos si saben… Además, son farmacéuticos, deberían rechazar la venta de estas terapias que están fuera de esta regulación".

La realidad es que son pocos los que se niegan a venderla en sus establecimientos. Y la mayoría de los colegios de farmacéuticos la apoyan sin fisuras. Sin ir más lejos, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid anunció la semana pasada la celebración de un ciclo de conferencias sobre homeopatía que tendrá lugar de enero a mayo.

La inscripción es gratuita "con el patrocinio de Boiron y la colaboración de Aefhom", la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas. "Es una vergüenza", denuncia el presidente de Farmaciencia.

Con todo, la percepción de Alonso y sus compañeros de Farmaciencia es que la homeopatía es cada vez menos popular. "A mí ya no me la piden", comenta. "Y en las farmacias de mis compañeros ha bajado mucho la demanda".

Los datos corroboran esa percepción. La consultora HMR realiza estimaciones del mercado farmacéutico en España basándose en datos de 8.800 farmacias a nivel nacional. En el último hecho público, de agosto de 2023, constataban una caída interanual del 15,3% en los ingresos por productos homeopáticos, y del 23% cuando se contabilizaban envases.

Aunque ya no entra en su farmacia gente pidiendo homeopatía, Alonso aboga por un espíritu didáctico que no culpabilice al paciente. "Hay que hablar con él, ofrecerle una alternativa a su problema..." Pero reconoce que la mayoría "no suele entenderlo y se va a otra farmacia que, en vez de mirar por la salud del paciente, mira por la de su bolsillo".

