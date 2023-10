De perseguirlos a autorizarlos: España ha aprobado 1.290 medicamentos homeopáticos

Sin indicación terapéutica y sin demostrar su eficacia. Así es como ha autorizado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) 1.290 medicamentos homeopáticos. Es la cifra correspondiente a marzo de 2023, que se ha incrementado con respecto a diciembre de 2022, cuando se habían aprobado 1.169 productos de este tipo, según la memoria anual de la Aemps publicada recientemente.

El órgano regulador ha autorizado estos productos para cumplir con la directiva europea sobre medicamentos de uso humano, que data de 2001. Hasta ahora, los tratamientos homeopáticos no estaban registrados ni autorizados en España, es decir, estaban en un limbo legal.

El proceso comenzó en 2018, cuando la Aemps pidió a los fabricantes la documentación necesaria para registrar sus productos. Sin embargo, no se les ha exigido lo mismo que para cualquier otro medicamento. La norma europea recalca que "la prueba del efecto terapéutico no será necesaria para los medicamentos homeopáticos". Es decir, se les exige que se registren pero no que demuestren que sirven para algo. A pesar de ello, ahora sí son legales en España.

España ha pasado de perseguir este tipo de productos a autorizarlos (para cumplir con la orden europea). Y es que, parelalmente a este proceso de regularización de los medicamentos homeopáticos, los ministerios de Ciencia y Sanidad presentaron #coNprueba, una campaña dirigida a concienciar sobre la necesidad de luchar contra las pseudociencias y las pseudoterapias.

Los entonces ministros Pedro Duque y María Luisa Carcedo anunciaron una iniciativa para expulsar de las universidades las enseñanzas de terapias sin eficacia avalada científicamente, así como presentar un listado de todas y cada una de ellas y evaluarla su efectividad.

De hecho, se publicó un listado de terapias alternativas de las que 73 fueron acreditadas como psudoterapias. Sin embargo, entre ellas, no estaba la homeopatía para la que ya hay un informe sobre su eficacia, pero que todavía no ha visto la luz.

Aunque los titulares de las carteras de Sanidad y Ciencia hayan cambiado, lo cierto es que el mensaje no lo ha hecho. La actual ministra de ciencia (en funciones), Diana Morant, dijo en una entrevista con EL ESPAÑOL que "los farmacéuticos deberían rechazar la venta de homeopatía", mostrándose claramente en contra de los productos que no tienen evidencia científica demostrada.

Otras aprobaciones

Además de la regularización de los medicamentos homeopáticos, la Agencia Española de Medicamentos también ha llevado a cabo otras aprobaciones. De acuerdo con su memoria anual de 2022, la Aemps ha resuelto 2.316 solicitudes (de estas, 1.169 corresponden a los homeopáticos).

El órgano regulador español ha aprobado 2.202 medicamentos y ha denegado la autorización a otros 49 tratamientos.

Asimismo, a lo largo de 2022 también destaca la elaboración del listado de medicamentos estratégicos. Según las cifras del documento publicado, se han incluido un total de 541 fármacos de diferentes áreas terapéuticas: infecciones bacterianas, sistema nervioso, cáncer, etc.

"Gracias a este listado, primero en Europa, se podrá focalizar y priorizar a un grupo de medicamentos con el fin de aplicar sobre ellos medidas regulatorias que permitan protegerlos y favorecer su continuidad en el mercado", explica el órgano regulador.

