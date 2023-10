Un análisis de sangre experimental consigue detectar el cáncer en personas sin síntomas

Descifrar una análitica de sangre no es una tarea nada sencilla.

Pocas palabras hay más temidas para un paciente médico que cáncer. Las personas que han tenido que hacer frente a esta terrible enfermedad alguna vez en su vida lo saben. Pero no solo ellos, también sus familias e incluso el personal sanitario que tiene que convivir con infinidad de casos todos los días. Por eso, todos ellos han recibido ahora una buena noticia.

Se trata de un gran descubrimiento realizado mediante una compleja investigación que ha permitido conocer que a través de un análisis de sangre se puede detectar el cáncer cuando el paciente ni siquiera ha tenido todavía síntomas. A pesar de que de momento reina la prudencia respecto a este hallazgo, lo cierto es que podría cambiar la forma en la que combatir esta terrible enfermedad con tantas variantes y aristas.

El principal miedo que surge ahora es caer en el error de la detección masiva de falsos positivos. Sin embargo, tal y como demuestra la investigación publicada en la revista especializada The Lancet, los pasos que se han dado sirven para construir un camino próspero y que permite mirar la lucha contra el cáncer con esperanza. La clave está en un elemento que ya se usa en oncología de manera frecuente, la biopsia líquida.

Un análisis de sangre para detectar el cáncer en pacientes sin síntomas

Aunque queda mucho por hacer, los investigadores que han publicado su trabajo en la revista The Lancet se muestran orgullosos por el descubrimiento realizado, el cual puede suponer un cambio importante en el paradigma que siempre supone el cáncer como enfermedad. Los análisis de sangre, o biopsias líquidas, son un elemento que se usa en oncología para diversas funciones.

Las más destacadas son las que tienen que ver con la monitorización de la metástasis o con la obtención de un pronóstico para personas que ya han sufrido operaciones relacionadas con el cáncer. Sin embargo, los esfuerzos se centran ahora en utilizar estos análisis para detectar la enfermedad en personas que están sanas o en pacientes que todavía no han desarrollado síntomas.

Conseguir una detección tan temprana del cáncer podría suponer una manera totalmente diferente de afrontar la lucha contra esta enfermedad en muchos casos. Supondría ganarle tiempo y distancia a un problema de salud que, en la mayoría de ocasiones, es tan dañino como silencioso. Cuando el cáncer muestra sus primeros rasgos suele ser demasiado tarde. Por ello, la consolidación de este descubrimiento tendría una importancia total para cambiar las reglas de este juego.

Estas ya famosas biopsias líquidas no son para el paciente más que un análisis de sangre. No obstante, permiten buscar en esa sangre trazas biológicas de tumores. Hasta ahora, los especialistas usan estos análisis para saber si un paciente está respondiendo bien a un tratamiento o si por el contrario los planes no van por los cauces esperados.

En muchos momentos, también sirven para saber si un paciente ha quedado completamente limpio del tumor después de una operación. Pero la confirmación absoluta de este brutal hallazgo sería un paso más en la oncología y en la medicina.

Los investigadores cuyo estudio ha sido publicado en la revista The Lancet reclutaron a más de 6.600 participantes aparentemente sanos con y sin factores de riesgo de cáncer y les hicieron esta biopsia líquida. Los resultados dejaron conclusiones esperanzadoras, pero no totalmente concluyentes.

92 de esas personas mostraron señales compatibles con algún tipo de cáncer. De ellos, 38 terminaron siendo diagnosticados con algún tipo de tumor. Sin embargo, otros 57 fueron calificados como falsos positivos. Es decir, no tenían ninguna enfermedad. Durante el año que ha durado la investigación, en total se diagnosticaron más de 120 casos de cáncer, ya que otras 86 personas que dieron falsos positivos en esos análisis de sangre terminaron siendo diagnosticados después con otras técnicas.

"Se detectaron muchos tipos de cáncer para los que no hay pruebas de detección. Por ejemplo, escáneres de las vías biliares, del intestino delgado, del páncreas y una neoplasia de células fusiformes en etapas tempranas susceptibles de resección quirúrgica. Es poco probable que estas neoplasias malignas letales hubiesen sido identificadas mediante exámenes físicos o exámenes de detección de rutina".

Así lo explicaban los autores de esta potente investigación que han confirmado además que la mayoría de los tumores que se detectaron fueron hallados en las primeras fases de la enfermedad. Un resultado que agranda todavía más este llamativo descubrimiento.

