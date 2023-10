Radiografía de la España apalancada: "Muchos hombres de 50 con barriga van en coche a por el pan"

La Comisión Europea estableció en un informe que todos los años mueren en España hasta 9.500 personas debido a la falta de movimiento, al sedentarismo. Esta es, sin duda, la peor de las consecuencias que tiene este mal tan extendido en las sociedades occidentales, pero también se ha relacionado con varias enfermedades. Algunas tan insospechadas para la mayoría como las demencias: según un estudio publicado recientemente en la revista científica JAMA, las personas que pasan todo el día sentados, en casa o en la oficina, tienen un mayor riesgo de padecer estas enfermedades.

Este estudio reunió a casi 50.000 participantes que tenían 60 años o más y sus autores observaron un dato asolador. Incluso las personas que hacían ejercicio físico de manera regular, pero pasaban buena parte de las horas del día sentados, tenían un riesgo mayor de demencia. El trabajo afirma que las personas que pasan unas diez horas sentadas al día, y muchos participantes lo hacían, su riesgo de padecer demencia en siete años aumentaba un 8%. El riesgo ascendía hasta el 63% para quienes pasaban doce horas sentados.

Los autores advierten que, aunque puede parecer una cantidad de horas alta, si se suman las horas en el trabajo y en casa podemos llevarnos una sorpresa. "El sedentarismo es malo si domina tu vida", explica José María de la Torre, jefe de Cardiología Intervencionista en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. "No es perjudicial por sí mismo, pero sí por todo lo que conlleva. Las arterias se dilatan menos, aumenta el riesgo de sobrepeso y de acumular grasa en el abdomen y, en consecuencia, el de diabetes e hipertensión. En personas mayores se asocia al deterioro cognitivo. Muchos se demencian porque se tiran todo el día en casa".

Cifras enormes

Ahora bien, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sedentarismo no sólo representa un problema para las personas mayores. El organismo afirma que, de media, los españoles pasamos 5,5 horas al día sentados, pero lo más llamativo es que los más mayores pasan menos tiempo sentados que los más jóvenes. Los españoles que tienen entre 15 y 24 años pasan 6,62 horas al día sentados, frente a las 5,95 horas de quienes tienen 65 años o más. Son las mujeres de entre 25 y 64 años quienes menos se paran a sentarse, con cinco horas de media en esta posición.

"La generación nativa digital ha nacido con un móvil en la mano, mi generación, los del baby boom recuerdan la vida de otra manera: yo sólo aguanto el teléfono durante unas horas, pero mis hijos, de entre 16 y 20 años, pueden tirarse toda la tarde con él", afirma de la Torre. "Es un problema. Ves por la calle gente mayor que está haciendo ejercicio porque se lo hemos recomendado los médicos, pero muchos jóvenes piensan que eso del deporte no va con ellos, que todos están sanos y no lo necesitan".

También en nuestro país se han contabilizado las personas mayores de 15 años que niegan hacer deporte y que ocupan su tiempo libre de manera sedentaria. Según el Ministerio de Sanidad, estas personas representaban en 2020 un 36,4% del total de la población. "En los estudios sobre el sedentarismo se registran cifras enormes. Es un problema, casi la mitad de la población no hace deporte ni un día a la semana", cuenta de la Torre. Y la Encuesta de hábitos deportivos en España del 2022 del Ministerio de Cultura y Deporte lo confirma.

"El análisis de las tasas de práctica deportiva pone de manifiesto que aquellos que practican deporte suelen hacerlo con frecuencia, el 23,8% de la población diariamente y el 52,5% al menos una vez por semana. El 56,2% de la población practica al menos una vez al mes y el 56,7% al menos una vez al trimestre", recoge este estudio. "Si me dices que pasa en muy mayores, pues es normal, pero en gente de 40 o 50 años, no tanto. Hay muchos hombres con barrigonas enormes de cincuenta y pico o sesenta y pico años que van en coche hasta a por el pan", destaca el médico.

Qué pasa en Cantabria

El mismo estudio del Ministerio de Sanidad también aporta esos datos de personas que no hacen ejercicio y gastan su tiempo de ocio en actividades sedentarias por comunidades autónomas. A la cabeza se encuentran la ciudad autónoma de Ceuta, con una media de 61,5% de personas que afirman ser sedentarias, por detrás de ella está Cantabria, con un 60,4%, y, en tercera posición, Islas Baleares, con un 49,7%. "Hay que tener cuidado con estas encuestas porque tienen variaciones pequeñas que cualquier sesgo las altera. En comunidades pequeñas donde han entrevistado a poca gente son las que más variación pueden tener", advierte de la Torre, que, precisamente, trabaja en Cantabria.

El dato de esta comunidad autónoma es especialmente llamativo porque se encuentra rodeada de algunas de las comunidades más activas de España. Asturias ocupa el último puesto de comunidades sedentarias, con un 20,9%, Navarra y La Rioja son antepenultimas, con un 23,3% y un 24,9%, respectivamente, y dos puestos más arriba está el País Vasco con un 28,4%. "No me parece muy creíble. En Baleares se cabrearon hace unos años porque salió una estadística que decía que sólo el 5% de ellos hacían deporte y en País Vasco, Asturias y Navarra llegaban casi al 50%. Un compañero me decía: '¿Tú te crees esto? ¡Esto es una aberración!'", recuerda el cardiólogo.

Estos datos proceden de la Encuesta Europea de Salud en España de 2020 y que recoge el INE: País Vasco registró un 46,5% de personas que hacían deporte, Asturias, un 43% y Navarra un 42,6%; por su parte, Islas Baleares registró un 4,6% de personas que hacen ejercicio físico. "Hay análisis que se hacen con mucha ligereza", dice el médico. "El clima afecta mucho y aquí es muy fresco. Yo veo en Cantabria a la gente pasear a buen ritmo constante y eso en el Mediterráneo no se hace tanto". En este sentido, de la Torre explica que las encuestas que establecen diferencias entre comunidades autónomas no le interesan demasiado.

Deporte y pobreza

"Más que el sedentarismo, lo más bonito es estudiar cómo el deporte beneficia a la gente que lo hace. También es más importante observar cómo el nivel sociocultural condiciona el acceso de las personas al deporte", argumenta. La Encuesta de hábitos deportivos de 2022 sostiene que en España se observan las mayores tasas de práctica deportiva en aquellas personas con educación superior. Por detrás, el 60,8% de las personas que tienen la segunda etapa de la educación secundaria y, por último, el Ministerio de Cultura y Deporte asegura que las tasas más bajas se registran entre quienes tienen una formación inferior.

"Las personas que están en niveles socioculturales más bajos trabajan mucho tiempo y llegan cansados a casa sin ganas de hacer ejercicio, tienen menos cultura de la salud corporal y no tienen dinero para pagar actividades deportivas", lamenta el médico. De la Torre recomienda que todos hagamos ejercicio físico, incluso quienes padecen enfermedades cardiovasculares —eso sí, adaptado—, tanto de cardio como de fuerza. Como mínimo, tres veces a la semana para compensar el estilo de vida sedentario. Y advierte que hay un problema entre los jóvenes: "Los hay muy deportistas, con un alto nivel de estrés y de riesgo de lesiones, y otros que no hacen nada. Son extremos".

Afianzar la práctica deportiva en nuestra rutina semanal es muy importante porque, tal y como dice el médico, "evolucionamos a una sociedad muy vieja". "Nunca es tarde para empezar. Cuando lleguemos los de la generación del Baby boom a la tercera edad va a ser muy llamativo y los médicos estamos insistiendo en que las personas mayores hagan deporte para reducir la debilidad, las caídas, las fracturas, el deterioro cognitivo".

