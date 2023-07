La verdad sobre los perfumes de feromonas sexuales que arrasan en TikTok: caros e inútiles

Una vez abres la app de TikTok y caes en su bucle infinito de vídeos es muy difícil salir de ella: puede ofrecerte, prácticamente, cualquier contenido que te deje con la boca abierta, incluso siendo irrelevante. Si tienes esta red social es probable que hayas fantaseado muchas veces con darte de baja para que deje de robarte tu tiempo libre, mejorar tu atención y, por supuesto, evitar esa espiral de vídeos que muchas veces nos impacta en nuestro humor. Con el tiempo, TikTok también ha resultado ser un lugar donde se dan cita muchos mitos pseudocientíficos.

Si bien es cierto que en esta plataforma se pueden encontrar cuentas de divulgadores, también existen otras personas que recomiendan productos perjudiciales para la salud. En los últimos años, hemos sido testigos a través de esta red social de influencers que promocionan una operación estética para cambiar el color de los ojos que encierra muchos peligros, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL; o, incluso, esta tendencia en la que varias personas recomiendan unas inyecciones ilegales conocidas como Barbie drug para broncear la piel y que se han relacionado con el melanoma.

En cualquier caso, también existen muchos mitos que, directamente, sólo sirven para que los usuarios de TikTok pierdan el dinero. Uno de las más populares es el mito de los perfumes con feromonas, un producto que promete volverte irresistible y, de esta manera, tener más éxito a la hora de encontrar una pareja sexual. Sin embargo, esta suerte de filtros de amor no tienen la efectividad de la que tanto alardean algunos de los que afirman haberlos probado en la red china.

Olor con mensaje

"Chicos, hay algo en estos frascos que vuelve loco a los hombres. No me pagan por esto, ayer hice un vídeo probando esta esencia con mi hombre y captando su primera impresión. Aparte de que olía muy bien, cuando llegamos a casa no me dejaba en paz. Él no había sido nunca así", afirma una usuaria de TikTok en este vídeo con casi un millón de me gusta. En otros vídeos también se puede escuchar a personas que aseguran haber detenido discusiones de pareja gracias a este producto y otras historias con las que quieren convencer de la efectividad de las feromonas.

Pero, ¿qué son estas feromonas? Normalmente, por este nombre solemos entender que se trata de una esencia que los animales exudamos y que tiene la capacidad de atraer sexualmente a otro miembro de nuestra especie. Sin embargo, tal y como recoge en su página web la Clínica Universidad de Navarra (CUN), una feromona es "una sustancia química que tras ser excretada por un individuo modifica el comportamiento en otro ser de la misma especie".

Es decir, que la función de las feromonas va más allá del terreno reproductivo y se ha observado que son efectivas en otras especies, como los ratones. El olor de estas feromonas es captado por el órgano vomeronasal, que actúa como una especie de segunda nariz y que además capta el mensaje que esa feromona lleva asociado. Es decir, que este olfato es realmente determinante en las relaciones sexuales de muchas especies de animales vertebrados, pero ¿dónde lo tenemos los humanos?

La 'nariz' que perdimos

Los estudios apuntan a que el ser humano ha perdido su órgano vomeronasal en algún punto de su evolución y por esta razón la ciencia apunta a que estos perfumes de feromonas no tienen efectividad: "A pesar del gran negocio que hay alrededor de las supuestas feromonas sexuales y del propio interés de la industria por encontrarlas, los seres humanos tienen atrofiado el órgano vomeronasal y carecen de un bulbo olfatorio accesorio que, ubicados entre la nariz y la boca en otros mamíferos no primates, permiten a los otros animales captar e interpretar esas señales", afirma la Fundación Esteve.

De hecho, en este artículo de Maldita Ciencia, la doctora en neurociencias e investigadora del sistema olfativo de la Universitat de València, Carmen Agustín advierte que las feromonas que flotan en estos perfumes han sido tomadas en realidad de otra especie diferente a la nuestra. Concretamente, se tratan de feromonas que proceden del cerdo, como la androstenona que se utiliza en las granjas de estos animales. En este sentido, otra moda popularizada en TikTok anima a las mujeres a tomar sus propias muestras de feromonas y aplicárselas como un perfume.

¿Cómo? Pues a través de una técnica que ha sido bautizada como Vabbing, que básicamente consiste en aplicarte los propios fluidos vaginales en las partes del cuerpo donde normalmente te pondrías un perfume. El objetivo de esta práctica es exactamente el mismo: atraer a nuevas parejas sexuales por el supuesto efecto de las feromonas. Tampoco en este caso tendrían ningún efecto las feromonas. Vamos, que si lo que quieres es conocer nuevas parejas sexuales, lo mejor es seguir confiando en el poder de una buena conversación y la confianza en uno mismo.

Sigue los temas que te interesan