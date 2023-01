Los epidemiólogos desmontan la alarma respecto a XBB.1.5: "No hay que tener ningún miedo"

Al primer invierno relativamente tranquilo en España tras la irrupción de la Covid le han surgido a este y oeste dos amenazas. De la primera, cuyo foco es China, todo son incertidumbres pero no hay nada que sugiera un impacto en nuestro país a pesar de las medidas tomadas en las últimas semanas para contrarrestarla. De la segunda, surgida en Estados Unidos, proviene la "variante más transmisible hasta el momento" según la OMS y está causando un repunte de hospitalizaciones al otro lado del charco. Pero nadie ha hablado de tomar medidas.

Fue la directora técnica de la OMS para la Covid-19, Maria Van Kerkhove, la que calificó a XBB.1.5 como el sublinaje más contagioso en una rueda de prensa la semana pasada. Detectada por primera vez a finales del pasado octubre, supone el 72% de los nuevos casos en el noreste de EEUU aunque a nivel nacional de momento supone solo el 27,6% de las infecciones.

No obstante, hace tan solo un mes era menos del 5%, siendo el sublinaje de crecimiento más rápido este invierno. Su impacto se ha hecho notar en la ola invernal de Covid en el país norteamericano, que contabiliza casi 50.000 nuevos ingresos hospitalarios cada día, las mayores cifras en casi un año.

El nuevo sublinaje procede de XBB, una variante que surge de la combinación de dos cepas de ómicron, BA.2.10.1 y BA.2.75. Tiene una mutación un tanto extraña en la proteína de la espícula (el lugar de fijación del virus con la célula que va a infectar), conocida como S486P, que probablemente le dé ese plus de transmisibilidad detectado.

De hecho, una evaluación del riesgo de XBB.1.5 realizada por el Centro Europeo para el Control de Enfermedades estima en un 113% la ventaja de crecimiento respecto a otros linajes previamente circulantes en nuestro continente, si bien todavía hay bastante incertidumbre al respecto: se ha detectado en una gran parte de países (incluido España, con dos casos en País Vasco, un tercero en Cataluña y otro en Madrid) pero el número de casos todavía es muy bajo, lo que hace prever a la institución que, si llegara a ser predominante, no lo hará a lo largo del próximo mes.

Un estudio reciente, pendiente todavía de ser revisado por expertos independientes, señala una mayor afinidad con el receptor ACE2, la puerta de entrada a la célula, como posible explicación de esa mayor transmisibilidad.

No obstante, exponiendo al virus muestras serológicas de pacientes que fueron vacunados y han pasado la Covid posteriormente (variantes BA.1, BA.5 y BF.7), la capacidad de neutralización de los anticuerpos es similar a XBB, lo que implica una gravedad similar.

España no tiene por qué seguir a EEUU

"Con los datos que tenemos hasta el momento, su mayor transmisibilidad no implica una mayor gravedad", explica Ángela Domínguez, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología. Aunque, "en un mundo globalizado", lo más probable es que llegue a nuestro país, el hecho de que se convierta en la variante predominante en Estados Unidos no implica que tenga que serlo aquí.

"No tiene por qué ser una cosa matemática: depende de las variantes, la inmunidad de los países, sus coberturas de vacunación… Todo esto influye". Para la doctora es un aviso de que la pandemia no ha acabado pero España está en buena situación para hacerle frente.

"Es buena porque tenemos coberturas de vacunación muy elevadas, pero hay que recordarle a las personas que todavía no hayan recibido su dosis de refuerzo que lo hagan, especialmente si tienen más de 60 años y una enfermedad de base".

[Opinión: Covid-19, balance de diciembre de 2022: fuerte repunte sin China]

También llama a la calma Inmaculada Salcedo, representante de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. "No tenemos que tener ningún miedo", afirma. "A priori no me preocupa la situación de otros países porque nosotros hemos respondido a los planes de vacunación y nos hemos inmunizado", cosa que no le ha ocurrido a China con su política de Covid cero, "impidiendo que haya una inmunidad de rebaño".

Salcedo estima que XBB.1.5 impactará con casos en la atención primaria, enfermos leves e ingresos hospitalarios pero "hoy por hoy, parece que estamos muy bien". Según el último informe del Ministerio de Sanidad, la incidencia del virus (solo se contabiliza en los mayores de 60 años) ha vuelto a bajar y se sitúa en su nivel más bajo desde septiembre. Las hospitalizaciones también bajan, y notablemente, por tercera semana consecutiva: 3.520 ingresados, de los que el 50,1% lo han hecho por complicaciones del propio Covid.

En el primer invierno relativamente tranquilo desde la irrupción del SARS-CoV-2, tanto Salcedo como Domínguez están convencidas de que España está en buena posición para superar estos meses sin sorpresas. "En Andalucía, por ejemplo, estamos muy bien, aunque el clima también ayuda porque la gente está más al aire libre", apunta Salcedo. Ninguna de las dos descarta que los casos puedan incrementarse por la variante proveniente de EEUU o las sorpresas que pueda dar China, pero los tiempos de las grandes oleadas parecen haber quedado atrás.

