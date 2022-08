Los tres trucos de Restak, el 'gurú del cerebro', para evitar el alzhéimer y no perder la memoria

La segunda quincena de agosto ha comenzado de la misma forma que la primera: calor, calor y más calor. Es normal que con estas temperaturas tan elevadas no apetezca hacer otra cosa después del almuerzo más que dormir, dormir y dormir. Habrá quien vea esta actitud como sinónimo de vagueza o falta de productividad. Sin embargo, no dejará de estar equivocado, pues el 'gurú' de la memoria, el neurocientífico Richard Restak, apunta a la siesta como uno de los hábitos que ayuda a mejorar nuestra memoria.

Es por esto por lo que algunas madres de recién nacidos o mujeres menopáusicas achacan a la falta de sueño sus problemas de 'niebla mental', uno de los síntomas que también se encuentra en la Covid persistente. Aunque por si alguien ya no se acuerda de qué se estaba hablando en estas líneas, mejor será recordarlo: los cambios que el doctor Restak te recomienda incluir en tu rutina si quieres mejorar tu memoria.

Antes de enumerarlos, este especialista advierte que olvidarse de algún detalle como entrar en una habitación y no recordar a qué has ido no significa que se vaya a producir la pérdida inminente de memoria. Incluso en las personas mayores de 55 años, que son a quienes más les preocupa este tema, termina siendo una cuestión sin importancia.

[Los diez ‘pecados capitales’ que cometes y hacen que pierdas la memoria, según los neurocientíficos]

Otro de los ejemplos que pone es cuando alguien nos está hablando y al final de la conversación no nos hemos enterado de nada de lo que nos ha contado. Este tipo de situaciones no son preocupantes para el expresidente de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría. No sucede lo mismo al "abrir la puerta del frigorífico y encontrar las llaves del coche"; es decir, si pierdes algo que termina estando en un lugar que no le corresponde, "estás ante la primera señal de algo grave".

Dejar de beber a los...

Restak ha escrito más de 20 libros acerca del cerebro y su comportamiento, pero en el último de ellos —que no se encuentra disponible todavía en España— ha decidido elaborar "la guía completa de la memoria" (The Complete Guide to Memory, como se titula en inglés). Además de la ya mencionada siesta, este experto también aconseja a sus pacientes que dejen el alcohol a más tardar a los 70 años.

Y es que, aunque habrá quien sepa por experiencia que su exceso provoca lagunas de lo ocurrido durante su ingesta, lo cierto es que las bebidas alcohólicas no dejan de ser una "neurotoxina muy débil que no es buena para la comunicación entre nuestras neuronas", como escribe el propio Restak en su libro.

También recomienda poner solución cuanto antes a los posibles problemas de audición o visión que aparezca. Así es, la falta de estos sentidos dificulta las actividades que hacen ejercitar nuestra memoria: "Como resultado, vas a leer menos y serás una persona menos interesante para los demás, lo que podría llevar a una pérdida de la socialización, que es lo más importante para evitar el Alzheimer y la demencia".

Otra de las conclusiones principales de este autor es que se le pierda el 'miedo' al olvido. Para que nadie se sienta ofendido, se pone a él mismo y a su mujer como ejemplos. Al leer una novela con un reparto tan complejo como es el de El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas no tenían reparo alguno en echar la vista atrás: "Subrayo la primera mención de un personaje y vuelvo a ésta para recordarlo más tarde". En definitiva, su intención con este "valioso ejercicio mental" no es otra más que "hacer lo que sea necesario para poder seguir leyendo".

Y continuando con la lectura del libro de Restak, nos encontramos con consejos que podemos aplicar en nuestro estilo de vida para evitar los problemas de demencia. Como reconocía un reciente estudio publicado en la revista Lancet, el tipo de alimentación que mantengamos afecta a la pérdida de memoria. Así, la investigación reconocía que el 40% de los casos de Alzheimer podrían prevenirse o retratarse. Aunque el propio Restak advierte, en este sentido, que no podemos hablar de cómo frenar esta enfermedad, pues hay "casos como el de la difunta escritora Iris Murdoch que demuestran que puede padecerse aun siendo la mujer más brillante en toda Europa".

Los tipos de memoria

Cuando se dice eso de "¡Qué mal tengo la memoria últimamente!" realmente lo que deberíamos decir es: "¡Qué mal tengo una de las memorias últimamente!". De hecho, seguramente que la persona que haga esta queja se esté refiriendo a la conocida como memoria de trabajo u operativa, ya que es a la que todo el mundo debería dar prioridad. ¿Por qué es la más importante de todas?

Pues bien, supera a la memoria a corto plazo y a la episódica porque se trata de la que utilizamos para "trabajar con la información que tenemos", asegura Restak. Incluso si no se practica a diario, lo más común es que se empiece a perder la memoria de forma natural a partir de los 30 años.

Uno de los juegos que propone el neurocientífico estadounidense en su "guía completa de la memoria" es que creemos en nuestra mente imágenes de aquello que hayamos vivido y queramos recordar. En su caso, tiene un mapa de su barrio en la cabeza, donde incluye algunos lugares específicos con objetos que asocia a ellos. Y es que no se trata solo de practicar la memoria, sino también de 'jugar' con ella: "Por ejemplo, para recordar que tienes que comprar leche puedes imaginarte tu casa convertida en un cartón de leche", escribe Restak.

Borrón y cuenta nueva

Quién le iba a decir a Will Smith tras el año que ha tenido que la aparición de su nombre no iba a ir acompañado, esta vez, de polémica. Aunque resulte extraño en un principio, ya hay investigaciones que han demostrado que se puede vivir en el mundo de Men in black. Así es, como recuerda el propio Restak, ya se ha testado en animales pulsos de luz directamente sobre un área concreta del cerebro para borrar la memoria, como ocurría con el neuralizador de la película hollywoodiense.

Además, este neurocientífico asegura que contamos con la tecnología necesaria para impedir que la gente guarde recuerdos que puedan tener consecuencias negativas en un futuro. Se ha comprobado que los betabloqueantes, fármacos que a veces se utilizan para tratar la hipertensión, atenúan la respuesta emocional que se desencadena cuando se recuerda un hecho traumático del pasado, como les sucede a quienes vuelven de un conflicto bélico.

Sin embargo, el consumo de este tipo de medicamentos, sin duda, plantearía un dilema ético acerca de la manipulación de la mente de las personas, ya que hasta la fecha los fármacos no pueden distinguir entre los recuerdos que podrían ser útiles en el futuro y los que son simplemente angustiosos.

Sigue los temas que te interesan