Así es la ‘nueva’ viruela del mono: el primer estudio del actual brote revela diferencias con la africana

La viruela del mono irrumpió hace unos meses en el mundo occidental y, desde entonces, no ha dejado de sorprender a los investigadores, que se afanan por desentrañar las incógnitas que rodean a un virus que sigue sumando casos. El primer estudio realizado sobre los casos del brote actual acaba de ver la luz y evidencia diferencias importantes en los síntomas de los pacientes con respecto a los observados en brotes anteriores en otras partes del mundo.

El estudio, publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases, analizó a 54 pacientes que asistieron a clínicas de salud sexual en Londres y fueron diagnosticados con viruela del mono en un período de 12 días en mayo de 2022. Los hallazgos sugieren que los sujetos de estudio tenían una mayor prevalencia de lesiones cutáneas en el área genital y anal, y menor prevalencia de cansancio y fiebre que en casos de brotes de viruela del mono previamente estudiados.

Los investigadores recopilaron datos de pacientes con la enfermedad en cuatro centros de salud sexual en Londres. Así, registraron datos sobre el historial de viajes, el historial sexual y los síntomas clínicos que presentaban. Todos los pacientes de la cohorte, excepto dos, dijeron desconocer si habían estado en contacto con un caso y ninguno de ellos informó de viajes a África subsahariana. Sin embargo, muchos habían visitado recientemente otros países europeos. Todos los pacientes se identificaron como hombres que tienen sexo con hombres (HSH), y la mediana de edad fue de 41 años.

[Viruela del mono: por qué no es aún una emergencia internacional y qué habría pasado de declararse]

El 90% de los pacientes (47/52) reconoció haber tenido al menos una nueva pareja sexual durante las tres semanas previas a la consulta. También evidenciaron síntomas y casi todos (49/52) reconocieron hacer un uso "inconsistente" del condón en ese mismo periodo de tiempo. Más de la mitad de los pacientes (29/52) tuvieron más de cinco parejas sexuales en las 12 semanas previas al diagnóstico de viruela del simio.



Los sujetos de estudio fueron todos sintomáticos y presentaban lesiones cutáneas. El 94% (49/52) presentaba al menos una lesión cutánea en la zona genital o perianal. La mayoría tenían una enfermedad leve y se recuperaron durante el aislamiento en el hogar, pero cinco requirieron ingreso hospitalario debido al dolor o la infección de las lesiones cutáneas. Todos mejoraron y fueron dados de alta tras siete días de ingreso hospitalario de media.



"El síntoma comúnmente observado de lesiones en la piel en las áreas del ano y el pene y el hecho de que una cuarta parte de los pacientes dieran positivo por gonorrea o clamidia al mismo tiempo sugiere que la transmisión del virus en esta cohorte sucede por el contacto de cerca, de piel con piel, en el contexto de la actividad sexual", explica Ruth Byrne, del Chelsea & Westminster Hospital NHS Foundation Trust. "Sin embargo, este hallazgo puede estar sesgado por el hecho de que somos médicos de salud sexual y, por lo tanto, es posible que no refleje la transmisión en la población en general", añade.



El estudio también observó diferencias importantes en las características clínicas de esta cohorte en comparación con casos anteriores de otros brotes en otros países. Una menor proporción de pacientes dijeron sentirse débiles y cansados y/o tener fiebre. Además, el 18% (10/54) no informó de ningún síntoma temprano antes de la aparición de las lesiones cutáneas.



Los autores reconocen algunas limitaciones para este estudio, principalmente su naturaleza observacional y retrospectiva. También avisan de que sus hallazgos podrían no ser representativos del brote general, pero enfatizan que es importante permanecer alerta ante la posibilidad de que se propague a otros grupos de población.

Sigue los temas que te interesan