La brutal respuesta de un profesor de Harvard al doctor Carballo sobre la vacuna en los niños

El doctor César Carballo es, desde hace tiempo, uno de los personajes más polémicos de la televisión. Sus declaraciones durante toda la pandemia, calificadas de alarmistas por muchos, han hecho correr ríos de tinta en medio de comunicación de todo el país y han soliviantado los ánimos de muchos usuarios en las redes sociales. Esta semana, Carballo, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ha vuelto a desatar la polémica tras una nueva intervención en El programa de Ana Rosa.

El pasado miércoles 15 de diciembre, el formato de Telecinco, que presenta de forma provisional la periodista Ana Terradillos, se encontraba analizando la actualidad de la Covid-19 en nuestro país, marcada por el inicio de la vacunación de los menores de 12 años y las reticencias de muchos padres a inmunizar con la vacuna a los más pequeños. En un momento del programa, Terradillos conectó con el doctor Carballo para saber si él estaba dispuesto a vacunar a sus hijos.

"Voy a esperar un poco", dijo Carballo ante la sorpresa de Terradillos. "Yo soy muy garantista. Las vacunas son seguras. Lo que sí que hay que decir es que no hay una opción errónea. Vacunar a niños de 5 a 11 años... Todos los ensayos clínicos nos han demostrado que las vacunas son seguras pero, por ejemplo, hay comités como el de Reino Unido, muy garantista con los derechos de los niños, que dice: vamos a esperar un poco más a tener datos a medio plazo para ver que vacunamos sin absolutamente ningún problema".

"Los padres tenemos que afrontar si queremos que nuestros niños afronten el covid con vacuna o sin vacuna, desgraciadamente yo lo prefiero con vacuna, así que me estoy planteando muy seriamente vacunarlo", concluyó. Carballo, días antes ya había asegurado en La Sexta que no vacunaría a su hijo frente a la Covid "si tuviéramos una incidencia muy baja".

La polvareda que levantó la intervención del doctor Carballo tuvo respuesta inmediata en los colaboradores del programa, que se mostraron indignados con las declaraciones "tremendamente irresponsables" de un sanitario como él. Sin embargo, no han sido los únicos que han respondido. Elvis García, doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard, intervino en el programa Todo es mentira de Cuatro, que presenta la periodista Marta Flitch.

Flitch le preguntó directamente por las declaraciones de Carballo: "Este médico es muy mediático, no sé si lo conoces Elvis, el doctor Carballo, que afirmó lo siguiente: que no se tenía que vacunar a los niños porque era peligroso". La respuesta, tajante, de García no se hizo esperar. "No tengo el placer de conocerle pero no sé de dónde han salido los estudios que referencia. No sé a qué se refiere con lo de que es peligroso. Hasta ahora, la vacuna es segura, eficaz, no sé de dónde sale que necesita información", dijo el experto en Salud Pública por la prestigiosa universidad norteamericana.

Fue entonces cuando Flitch insistió de nuevo en que Carballo barajaba no vacunar a sus hijos "porque considera que no es necesario". García respondió entonces que lo que considere necesario cada persona en particular "es otro tema".

Sin embargo, remató su intervención aportando la visión que tienen epidemiólogos de todo el mundo en base a los estudios realizados sobre la vacunas en los niños: "Los niños contagian la enfermedad, la transmiten igual que un adolescente o que un adulto. Si vacunamos a los demás, ¿por qué a los niños no si ellos también contagian? Si la vacuna es segura no sé cuál es el dilema. Ni se me pasa por la cabeza por qué no vas a querer vacunar a un niño si puede ser el causante de que contagie la enfermedad dentro de tu casa".

