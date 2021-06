La ciencia tras el "sujétame el cubata": por qué ellos toman decisiones más extremas que ellas

Los hombres tienden a tomar decisiones más extremas que las mujeres, según una investigación en más de 50.000 participantes publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Los comportamientos masculinos se sitúan en los extremos, mientras que los femeninos tienden a ser más acentuados dentro del mismo espectro de comportamiento.

"La cuestión de si los hombres y las mujeres pueden hacer distintas elecciones de forma sistemática es una de las fundamentles (y más controvertidas) en la investigación psicológica", sostiene Stefan Volk, profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Sydney y autor del estudio.

"Hallamos que era mucho más probable que los hombres se situaran en los extremos de un espectro de comportamiento que las mujeres, ya sea actuando de forma muy egoísta o muy altruista, muy confiada o muy desconfiada, muy justa o muy injusta, muy arriesgada o muy poco arriesgada, y muy centrada en el corto plazo en el largo".

Estos hallazgos apoyan las conclusiones de un anterior estudio dirigido por el profesor Volk, en el que realizó un meta-análisis –un estudio de las investigaciones previas– sobre trabajos anteriores referidos a la toma de decisiones económicas y al comportamiento organizativo ciudadano.

Este estudio incluyó, en total, a más de 20.000 sujetos de investigación y, mientras que no se hallaron diferencias en el comportamiento medio de hombres y mujeres, sí que las hubo, y de forma significativa, en la variabilidad de este comportamiento.

Desmarcarse de la media

Hay diversas teorías para explicar este fenómeno. "La teoría de la inversión parental explica que los hombres, en contraste con las mujeres, invierten menos en el cuidado parental, son menos selectivos en su elección y compiten más por las parejas sexuales".

Esta hipótesis sugiere que los hombres tienen que desmarcarse de la media para sobresalir y resultar atractivos a las mujeres, mientras que estas son capaces de atraer parejas sexuales sin salirse de la media.

No es la única explicación, sin embargo. "Otra es que las normas y expectativas del comportamiento aceptable en los géneros es que los hábitos extremos en los hombres son construidos y reforzados socialmente", explica Volk. Por el contrario, muchas sociedades constreñirían a las mujeres para mostrar menos variabilidad que en los hombres.

Este estudio puede tener implicaciones en las políticas enfocadas a regular los comportamientos socialmente extremos, que "deben ser personalizadas hacia los hombres". Como ejemplo de este tipo de actitudes, el autor recuerda el caso GameStop, donde usuarios del portal web Reddit comenzaron a invertir frenéticamente en esta moribunda cadena de tiendas de videojuegos multiplicando el valor de las acciones a límites inimaginables.