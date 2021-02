Llega la vacuna de Janssen contra la Covid-19 en una sola dosis, ¿por qué no lo son las demás?

Europa está evaluando -se espera la decisión en los próximos días- si va a autorizar o no la primera vacuna frente a la Covid-19 que se ensayó en voluntarios españoles, la desarrollada por la compañía Janssen, filial europea de Johnson & Johnson.

Impera el optimismo por varias razones; en primer lugar, porque los resultados del ensayo clínico Ensemble -los que se presentan para la aprobación- han sido positivos; en segundo, porque la FDA (la agencia reguladora de fármacos en EEUU) ha publicado un dictamen positivo sobre el fármaco.

La previsible aprobación será una buena noticia, sin duda, porque hacen falta más vacunas -y cualquiera autorizada es bienvenida- pero, también, porque la vacuna de Janssen tiene una peculiaridad hasta la fecha única en las vacunas antiCovid-19: se administra en una sola dosis.

Esta ventaja facilitará sin duda el proceso de vacunación, lo que lleva a preguntarse por qué no se han desarrollado así el resto de vacunas frente a la Covid-19, tanto las tres ya aprobadas como la mayoría de las que están por llegar.

Ha habido cierta polémica en este sentido, porque estudios posteriores a los utilizados para la aprobacion de las vacunas ya en la clínica han demostrado que la eficia de éstas sólo con una dosis es muy elevada.

La última noticia en este sentido la ofrecía un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, la biblia de las revistas médicas. En el mismo, se demostraba que la vacuna de Pfizer BioNTech reducía en un 92% el riesgo de enfermedad desde los 14 días posteriores a la administración de la primera dosis hasta la de la segunda.

Previamente, en la documentación que envió la compañía Moderna sobre su vacuna a la FDA, se veía que también 14 días después de la aplicación de la primera dosis, la eficacia era de un elevadísimo 80%.

Ante estos datos, hay quien ha propuesto vacunar sólo con una dosis al mayor número de personas posible, para aumentar el porcentaje de población inmunizada, aunque lo esté en menor medida.

La catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo y expresidenta de la Sociedad Española de Inmunología, África González, explica a EL ESPAÑOL porque ésta no sería una buena idea: "Si se optara por una vacunación generalizada con una única dosis, podria haber personas que no hicieran una buena respuesta inmunitaria pero tendrían la falsa sensación de seguridad de estar protegidas. Por otra parte, no sabemos aún si una única dosis dará una respuesta muy duradera".

Hay quien podría preguntarse por qué los ensayos se diseñaron directamente con dos dosis -salvo en el caso de la vacuna de Jannsen-. La experta niega que esto pueda deberse a un afán de lucro de los laboratorios fabricantes. "No, de ninguna manera", afirma.

"El diseño de los ensayos se basa en cómo funciona el sistema inmunitario. Por ejemplo, la mayoría de las vacunas que se administran en el calendario vacunar a los niños son de al menos tres dosis, aunque hay dos (la triple vírica y la de la varicela) para las que se requieren dos dosis y una, la de la gripe, que es dosis única, para incluir las nuevas cepas que circulan cada año, entendiéndose que hay inmunidad previa frente al virus de la gripe de años anteriores", comenta González.

Así, lo que ocurre en nuestro organismos es que la primera dosis de una vacuna activa una respuesta que, al ser primaria, es menos potente. "Activa la respuesta efectora y se inicia la generación de células de memoria, pero necesitamos la segunda dosis para poder expandirlas y generar una mmayor respuesta, más eficaz y de mayor duración", apuntala la catedrática.

Esto no quiere decir que la vacuna de Janssen no vaya a ser eficaz. De hecho, lo ha sido en los ensayos clínicos, aunque la protección general obtenida -un 66% de reducción de riesgo de adquirir la enfermedad- es menor que las de las vacunas ya en el mercado.

"Mereció la pena apostar a una única dosis", declaró a la agencia AP el jefe de investigación global de Janssen, Mathai Mammen. Vistos los buenos resultados, parece que no hay duda de que estaba en lo cierto.