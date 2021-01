La farmacéutica que explica por qué no debes llevar una mascarilla como la de Simón

En algunos lugares de España, como determinadas instalaciones sanitarias y residencias de mayores, las mascarillas de tela están prohibidas por su escasa eficacia de protección. Quizás por eso llama mucho más la atención que el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, tenga una amplísima (y colorida) variedad y las luzca en todo tipo de actos y comparecencias públicas.

Las bonitas mascarillas de Simón ya están prohibidas en otros países europeos como Alemania y Austria. De hecho, el país germano obliga a usar del tipo FFP2 en determinados espacios como las residencias. En Francia también están empezando a desaconsejarlas y en España, según el propio epidemiólogo, no se descarta "hacer obligatorio el uso de mascarilla FFP2 en algunas circunstancias concretas".

Sin embargo, lejos de dar ejemplo, Simón no solamente continúa usando las mascarillas de tela sino que las ha defendido públicamente siempre y cuando vayan acompañadas de un filtro interior. Lo dijo en su comparecencia del pasado lunes ante los medios de comunicación, apuntando a la vez que las que no cumplan con la normativa española o que no filtren lo suficiente, "deberíamos tratar de evitarlas".

"No son lo que parecen"

En este punto, Simón cogió su propia mascarilla y la mostró, explicando que "esto parece tela, pero lleva un filtro interno; es decir, no son a veces lo que parecen cuando las llevamos puestas. Hay que conocerlas y, si cumplen con la normativa UNE, probablemente sean suficiente". El problema es que, según los expertos, este tipo de protección no cumple con la citada norma.

La divulgadora y farmacéutica Gemma del Caño ha aclarado que "la normativa UNE 0065 no contempla que la mascarilla tenga filtro", añadiendo que no ha visto filtros "bien homologados" y criticando además muy duramente las declaraciones de Simón: "Cómo tirar por tierra en una sola frase todo lo que llevamos haciendo con las mascarillas", consideró.

La normativa UNE 0065 NO contempla que la mascarilla tenga filtro.



Aún no he visto filtros BIEN homologados.



Cómo tirar por tierra en una sola frase todo lo que llevamos haciendo con las mascarillas 😔



Que alguien le pregunte cuándo van a prohibir las mascarillas con agujeros. https://t.co/VQVbsey3sS — Gemma del Caño (@farmagemma) January 26, 2021

De hecho, no ha sido la única que le ha dado un tirón de orejas al epidemiólogo. También lo ha hecho Boticaria García en Instagram, donde ha calificado sus declaraciones de "verdadera lástima" al "echar por tierra el trabajo de meses de pedagogía hecho por muchos divulgadores y por el propio Ministerio de Consumo". Explica, asimismo, que la UNE 0065 es clara: "las mascarillas que la cumplen no llevan filtro".

Admite García que procura no opinar de la gestión política, "pero estas declaraciones muestran un desconocimiento de la norma en tercera ola por parte de la cara visible en esta pandemia" y, por eso, se ha dirigido directamente a Simón para pedirle que "no contribuya a la desinformación y rectifique públicamente indicando que las mascarillas con filtro (como la que usted lleva, sí), no cumplen la norma UNE 0065 que es la que se ha aprobado en este país para protegernos del virus".