José Abellán, cardiólogo: "Los que toman hasta cinco tazas de café en España tienen menos riesgo cardiovascular"

A pesar de que el café es una de las bebidas favoritas en España, durante décadas se ha pensado que no era positiva para el corazón. Sin embargo, los estudios científicos han ido desmintiendo esta creencia en los últimos años. Pese a lo que se pensaba, el café no sólo no afecta a la salud cardiovascular, sino que tiene beneficios. Por eso, empezar el día con una buena taza de café parece seguir siendo una buena idea.

"Como cardiólogo, te confieso que me he preguntado muchas veces si es bueno para el corazón", explica el médico José Abellán en una reciente publicación en su perfil de Instagram. "Porque realmente aumenta las pulsaciones y la presión arterial". El cardiólogo apunta en la descripción de su vídeo que la relación entre el café y la salud ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido precisamente por provocar el aumento de presión.

"Pero, cuando estudiamos su efecto a la larga, vaya, buenas noticias. Las investigaciones sugieren que el consumo moderado de café se asocia a menos riesgo de enfermedad cardiovascular, ictus y algunos tipos de cáncer", resume el médico. De todas formas, en una de las diapositivas que Abellán ha colgado en su publicación para redes sociales ha desglosado los tres principales beneficios del café para la salud observados en estudios.

En primer lugar, explica que los estudios sostienen que "los consumidores de café tienen menos riesgo de enfermedad cardiovascular". Además, el café "puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2" y, por último, "contiene antioxidantes que protegen los vasos sanguíneos". El café nos gusta tanto que los españoles lo tomamos varias veces al día, pero ¿cuántos cafés son los adecuados para que resulten beneficiosos?

El cardiólogo ha resuelto esta cuestión con una estadística procedente de los estudios científicos. En uno de los ejes se encuentra el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular y, en el otro, el número de tazas de café al día. A partir de la primera taza de café se empieza a observar como el riesgo cardiovascular se reduce y la tendencia continúa hasta la quinta taza de café. Después de esa taza, el riesgo cardiovascular vuelve a elevarse.

Ahora bien, los expertos reconocen que el café es más beneficioso en un momento del día que en el resto. Los mayores beneficios del consumo de esta bebida se observan cuando se toma por la mañana y, sin embargo, cuando se toma por la tarde no tiene los mismos efectos. Esto podría deberse a que la cafeína de esta bebida impide el sueño nocturno si se toma demasiado tarde en el día y la falta de sueño es perjudicial para el corazón.

"La cafeína es un alcaloide que penetra con facilidad en todas las células del organismo y estimula la transmisión de los impulsos entre las neuronas", explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en este documento. "Por ello, se admite que una cantidad diaria de cafeína inferior a 300 miligramos, equivalente a dos o tres tazas de café, tonifica el organismo, alivia la fatiga, retrasa el cansancio y favorece las funciones intelectuales".

"Además, la cafeína posee un efecto vasoconstrictor a nivel cerebral, lo que explica su presencia en algunos medicamentos indicados para tratar la migraña", sigue el ministerio. De todas formas, el organismo también advierte de que altas cantidades de cafeína pueden deshidratar el organismo, aparte de producir agitación y molestias digestivas.