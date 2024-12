La advertencia del nutricionista Luis Zamora a España: "¿Debemos comer aguacate? Pues hombre..."

Hasta hace muy poco el aguacate era un alimento exótico o, directamente, desconocido para muchas personas en España. Sin embargo, en unos años se ha puesto muy de moda: para hacer una ensalada, un guacamole o, por supuesto, unas tostadas para el desayuno. En los últimos años, la tostada de aguacate se ha proclamado a los cuatro vientos como el sustituto perfecto de nuestros desayunos de toda la vida.

El aguacate es una fuente indiscutible de grasas de la mejor calidad para nuestro corazón y a muchos nos encanta su sabor. Ahora bien, superada esta fase inicial de la fiebre por el aguacate, cabe preguntarse si realmente es un alimento tan fundamental para nuestra dieta. En este sentido, el nutricionista Luis Zamora ha explicado en el programa de radio Atrévete de Cadena Dial que hay alternativas igual de sanas y más baratas.

"Se dice que un aguacate mejora la calidad de tu dieta, pero ¿es cierto? Pues hombre, sí. Es cierto porque no deja de ser una fruta y es mejor que comer un ultraprocesado", aclara este experto. "Es muy famosa no solo por su textura y sabor, sino por su ácido oleico, una grasa cardiosaludable. Pero tengamos en cuenta que hay otros alimentos que aportan ácido oleico y el aguacate, de hecho, no es el que más".

Zamora explica que en un aguacate hay cerca de un 50% de grasa que es ácido oleico, pero otros alimentos que conocemos de toda la vida lo superan. En el aceite de oliva, de hecho, hay un 60% y en los cacahuetes este contenido se eleva hasta el 75% del total. "¿Debemos comer aguacate?", se pregunta Zamora. "Pues hombre, lo primero, si te lo permite tu bolsillo". Los aguacates son todavía una de las frutas más caras del supermercado.

"Tienes el aceite de oliva de toda la vida que te va a aportar lo mismo, por lo que, si no lo tomas, tampoco te va a pasar nada", explica el nutricionista. Ahora bien, si nos gusta el aguacate, consumirlo aporta micronutrientes antioxidantes y la combinación de su fibra y sus grasas cardiosaludables puede contribuir a que baje nuestro colesterol malo en sangre, tal y como explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Pero, ¿cuál es la mejor manera de acompañar un poco de aguacate? Zamora también aporta dos trucos fundamentales. El primero de ellos es acompañar el aguacate con alimentos ricos en los nutrientes que no tiene: "Es rico en grasa, en fibra, tiene algunas vitaminas. Pues vamos a ponerle unas proteínas, que pueden venir de las legumbres. Con un hummus quedaría muy bien complementado".

También explica que las carnes magras o los pescados pueden ser ideales para esta fruta grasa. "Le podemos dar hidratos de carbono, que no tiene muchos, a través de un pan integral, una patata asada o un arroz integral", enumera el experto. Sin embargo, Zamora revela que el alimento con el que va muy bien el aguacate es el tomate.

jcomp freepik Qué puede ocurrirte si tomas un aguacate a la semana en España: el estudio de Harvard

El tomate tiene unos antioxidantes conocidos como licopenos que se absorben mejor en el organismo cuando están acompañados de grasas cardiovasculares: "Son el maridaje perfecto".