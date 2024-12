Adiós al pollo: el alimento rico en proteínas que arrasa en Mercadona y que todos los nutricionistas piden consumir

Llevar una dieta equilibrada no resulta fácil. Y una de las mayores dificultades nos llega a la hora de hacer la lista de la compra. Cuántas veces nos hemos visto por el supermercado con nuestro carro y con la determinación de comprar sólo productos sanos y que realmente necesitamos para después terminar sucumbiendo a los pecados de la gula.

Y es que no es fácil aguantar la presión y no caer en la tentación de comprar productos que realmente no nos convienen. Alimentos cargados de grasas y de azúcares que son los que más nos apetecen en cualquier momento del día, pero que debemos esquivar si queremos guardar la línea y, sobre todo, permanecer sanos y fuertes sin que nuestro corazón o nuestro cerebro pague las consecuencias.

Por ello, conviene seguir los consejos de los expertos en nutrición y dietética que nos ofrecen a través de sus diferentes canales, especialmente mediante sus redes sociales. Y ahora, una de las tendencias más repetidas es que estos especialistas se vayan por diferentes tiendas y supermercados dándonos consejos e informándonos sobre los productos que en realidad debemos comprar.

Además, gracias a estos consejos no sólo descubriremos productos cuyos beneficios desconocemos, sino que también ahorraremos en nuestra lista de la compra. Y es que si podemos cuidar nuestro bolsillo a la par que lo hacemos con nuestro organismo, mucho mejor. Por ello, uno de los consejos estrella de estos momentos gira en torno a conocer qué productos nos aportan proteínas sin tener que comprar de manera recurrente pollo.

Y es que pocas asociaciones hay más automáticas que la del pollo y las proteínas. Sin embargo, hay decenas de productos en cadenas como Mercadona que nos realizan este aporte tan necesario con la posibilidad de variar nuestro menú y hacer de nuestra dieta semanal un pantone mucho más rico y elaborado.

¿Por qué productos podemos sustituir al pollo?

La usuaria de TikTok @nutrinast ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde ha querido ofrecer consejos a sus seguidores sobre qué alimentos deben comprar para poder tomar las proteínas que necesitamos en nuestro día a día. Para ello, se ha ido a Mercadona y ha elaborado una lista con varios productos que pueden actuar como sustitutivos del pollo.

"No toda la proteína es el pollo", comienza. "Te traigo diez ingredientes altos en proteína de Mercadona". Y el primero de ellos es realmente sorprendente. Se trata del queso cottage. Además, dentro de sus consejos nos indica hasta cuándo sería mejor consumirlo. "Es un queso perfecto para tus tostadas por la mañana". En dosis considerable puede aportarnos hasta "14 gramos de proteína", ha indicado.

Las estrellas de esta lista son los lácteos, ya que en segunda posición se encuentra el queso de Burgos. "En este caso, deberás tomar dos unidades (12 gramos) para obtener la misma proteína que dos huevos". Aunque también podemos combinar ambas opciones.

Esta experta 'derriba' otro mito y es que si podemos pasar del pollo, también podemos hacer lo propio con el atún. "Con un poco más de proteína, encontramos el bonito. Lo prefiero al atún porque contiene menos mercurio al ser un pescado más pequeño". Con una lata escurrida obtendremos 14 gramos. Además, otra buena opción para no recurrir al atún es el salmón en lata.

Pero las opciones no se acaban y por ello este especialista nos muestra otra de sus opciones favoritas: "Yo uso la soja texturizada para hacer pasta a la boloñesa veggie. Por 100 gramos de soja texturizada obtienes 20 gramos de proteína en tu plato". Aunque reconoce que el pollo es el producto estrella de muchas dietas, avisa a todos aquellos que no conocen las infinitas posibilidades que tenemos.

Una opción ideal para nuestras cenas vuelve a ser el salmón, aunque mejor en filetes, ya que de cada 125 gramos del alimento, 20 será proteínas. Además, este producto nos ofrece una gran dosis de omega 3. Y por último, otra opción puede ser el tofu. La mitad del paquete nos aporta 15,5 gramos de proteína. "En cuadraditos y bien especiados queda ideal para ensaladas".