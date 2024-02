La fruta secreta de las abuelas en España que baja el azúcar en sangre y acaba con el estreñimiento

Las ciruelas pasas, obtenida a través del proceso de deshidratación de distintas variedades de ciruelas, especialmente de Prunus domestica, han emergido en el ámbito científico y nutricional como un superalimento dotado de múltiples propiedades beneficiosas para la salud. Este reconocimiento no es casualidad, sino el resultado de extensas investigaciones que han puesto en relieve los efectos positivos de su consumo regular, a pesar de su aspecto no siempre muy apetitoso.

Este alimento se destaca por su densa concentración de nutrientes, fibra, antioxidantes y compuestos fenólicos. Conocido por su textura carnosa y sabor dulce con toques ligeramente ácidos, ha sido valorado desde la antigüedad no solo como un alimento versátil en la gastronomía mundial, sino también por sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud. Además, su capacidad para ser almacenadas durante largos períodos sin perder sus propiedades nutritivas las hace además un alimento práctico y accesible, integrándose fácilmente en diferentes dietas y estilos de vida.

En el ámbito de la mejora digestiva, las ciruelas pasas se destacan por su riqueza en fibra, un componente esencial que facilita el tránsito intestinal y combate el estreñimiento. Este beneficio fue respaldado por un estudio en Alimentary Pharmacology & Therapeutics, que demostró cómo la inclusión de ciruelas pasas en la dieta puede optimizar la frecuencia y consistencia de las deposiciones, evidenciando su potencial como laxante natural.

Cuida tus huesos

En lo que respecta a la salud ósea, este alimento ha demostrado poseer propiedades excepcionales en la prevención de la pérdida de masa ósea, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Una investigación publicada en Osteoporosis International resalta que el consumo regular de este fruto puede contrarrestar la disminución de la densidad ósea, ofreciendo una estrategia dietética natural para mitigar el riesgo de osteoporosis y fracturas. Este efecto es fruto de su contenido en minerales y compuestos fenólicos, que juegan roles cruciales en la salud y regeneración ósea.

Desde la perspectiva antioxidante, las ciruelas pasas sobresalen por su concentración de compuestos fenólicos, que les confiere una potente capacidad para neutralizar los radicales libres y reducir el estrés oxidativo. De hecho, un estudio en el Journal of the Science of Food and Agriculture ilustra cómo estos antioxidantes pueden disminuir la inflamación sistémica y proteger contra el daño celular, subrayando su contribución a la prevención de enfermedades crónicas.

Pérdida de peso

En el terreno del control de peso y apetito, la fibra dietética de las ciruelas pasas se revela como un aliado valioso. Investigaciones publicadas en Nutrition sugieren que su inclusión en la dieta podría favorecer la pérdida de peso y la reducción del apetito mediante la promoción de sensaciones prolongadas de saciedad, lo cual es esencial para la gestión efectiva del peso corporal y la prevención de la obesidad.

La capacidad de las ciruelas pasas para influir en la reducción del colesterol sanguíneo también se ha estudiado con interés, particularmente por sus implicaciones en la salud cardiovascular. Por ejemplo, un análisis publicado en el Journal of Ayub Medical College, Abbottabad evidenció que el consumo de ciruelas pasas puede contribuir significativamente a disminuir los niveles de colesterol LDL o "malo", reafirmando su papel en el mantenimiento de un perfil lipídico saludable.

Glucosa en sangre

Además, las ciruelas pasas tienen un impacto favorable en la regulación de la glucosa en sangre, atribuido a su bajo índice glucémico. Distintas investigaciones en Diabetes Care han observado cómo su consumo puede ayudar en el manejo de la glucosa sanguínea y mejorar la sensibilidad a la insulina, aspectos cruciales en el control de la diabetes y el síndrome metabólico.

El potencial de las ciruelas pasas para prevenir enfermedades cardiovasculares también ha sido objeto de estudio. Los antioxidantes que contienen, junto con su efecto hipolipemiante, pueden disminuir el riesgo de formación de placas ateroscleróticas y mejorar la salud vascular, como se demostró en investigaciones publicadas en Nutrition Research. Este efecto sinérgico refuerza la importancia de las ciruelas pasas en la dieta para la prevención de patologías cardíacas.

Sistema inmune

La función cognitiva es otro ámbito beneficiado por el consumo de ciruelas pasas, gracias a sus compuestos antioxidantes. Un estudio en Nutritional Neuroscience exploró cómo estos antioxidantes pueden influir positivamente en la memoria y el aprendizaje, sugiriendo un efecto neuroprotector que podría ser relevante en la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

En el contexto de la prevención del cáncer, los compuestos fenólicos de las ciruelas pasas, especialmente los fenoles, pueden tener un papel significativo en la neutralización de los radicales libres y la prevención de mutaciones celulares que podrían desencadenar procesos carcinogénicos. Aunque se requieren más estudios en humanos, la evidencia preliminar de una gran revisión de distintos estudios sugiere un potencial anticancerígeno prometedor.

Por último, el fortalecimiento del sistema inmunológico emerge como otro beneficio potencial derivado del consumo de ciruelas pasas, gracias a su riqueza en nutrientes y antioxidantes, según revelan desde la Universidad de Urbino, Italia. Estos compuestos pueden ayudar a combatir la inflamación y ofrecer protección contra diversos patógenos, destacando el rol de las ciruelas pasas en la promoción de una salud integral y la prevención de enfermedades.

