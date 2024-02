El condimento de las abuelas de España que reduce el azúcar en sangre después de las comidas

Se suele decir que las abuelas deberían ser eternas, pero, aunque por desgracia terminan por irse, lo que quedan son sus historias, enseñanzas y remedios. Las abuelas en España han hecho de médicas y de enfermeras para muchos de nosotros, incluso sin tener ninguna de estas dos carreras. Que te estás poniendo malo, pues cómete un ajo crudo. Entre sus otros alimentos prodigiosos no pueden faltar las cebollas, los limones o el jengibre. No suele haber ciencia detrás de sus consejos, pero seguro que el cariño y nuestra confianza hacia ellas ayudaba.

Esta sabiduría ancestral continúa y se observa en los rituales de salud que muchos se imponen a sí mismos, como quienes se toman un vaso con limón en ayunas. Si bien este bebedizo no produce ningún beneficio especial, como explica el médico de atención primaria Roberto Méndez en este artículo de EL ESPAÑOL, tampoco resulta peligroso y puede ayudar a que mucha gente se anime a tomar más agua y estar más hidratados. Pero, ¿qué hay de los que se atizan un chupito de vinagre de manzana?, ¿deberíamos animarnos los demás?

El supuesto beneficio que se le ha otorgado al vinagre de manzana es la capacidad de reducir los picos de glucosa en sangre y ¡ojo! porque podría haber algo de razón en ello. Eso sí, este remedio no es la panacea y malinterpretar las capacidades de este vinagre puede poner en peligro a las personas con diabetes. Las personas que viven con esta condición deben confiar en el consejo médico y en los medicamentos que se les recete para tratarla. Si tenemos claro que el vinagre no marcará una gran diferencia en nuestra salud, no tiene peligro tomarse un chupito de este aderezo.

No es tan fantástico

Eso es lo que dice Marián García, más conocida en redes sociales como, Boticaria García, en su último libro Tu cerebro tiene hambre (Planeta, 2024). En cualquier caso, esta doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética advierte que "antes de empezar, y esto vale para cualquier ámbito, desconfía de todo remedio demasiado sencillo que prometa grandes bondades". Es decir, que, a pesar de que este vinagre pueda tener algún tipo de beneficio, no nos permite dejar de consumir más alimentos con fibra, que son los que realmente combaten los picos acusados de glucosa en sangre.

El vinagre de manzana tiene un beneficio y es que "bloquea, aunque solo en parte, la acción de la enzima que descompone en azúcares los hidratos de carbono complejos (los que están en la pasta, arroz, patata, pan…). Es decir, que bloquea la tijera que separa los azúcares que están de la manita formando cadenas de almidón", explica García. El vasito de vinagre, por lo tanto, puede ayudar a que el azúcar se absorba de una manera más lenta ya que la enzima encuentra trabas para cortar los carbohidratos y, además, el vinagre hace que el estómago se vacíe más lentamente.

Aunque este efecto puede resultar maravilloso, la Boticaria García recuerda dos detalles. El primero de ellos es que el efecto es parcial, por lo que la reducción del pico de glucosa siempre será moderada, y el segundo, que no funciona cuando tomamos azúcares simples como los que están presentes en los dulces o en los refrescos. Esto se debe a que no hay carbohidratos que descomponer, ya que se encuentran los azúcares en su manera más simple posible y más perjudicial para nuestra salud.

Marián García concluye afirmando que el chupito de vinagre no obrará maravillas en la población general, que digiere con normalidad los carbohidratos complejos. "Salvo que no lo toleres bien, tomarte un chupito de vinagre no tiene nada de malo. Pero la clave para controlar la glucemia no está en tomar chupitos de vinagre, sino en consumir alimentos ricos en fibra, aumentar las proteínas, evitar o limitar los alimentos con azúcares simples y practicar ejercicio físico. Milagros, los justos".

