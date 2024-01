Estos son los 6 alimentos en España que más te envejecen según un experto de Harvard

La longevidad y el antienvejecimiento son campos de estudio cada vez más relevantes, especialmente en las investigaciones de David Sinclair, profesor de genética en la Escuela de Medicina de Harvard y experto reconocido en envejecimiento y epigenética. Sinclair ha logrado retrasar su edad biológica en 30 años, no solo a través de hábitos saludables sino también mediante una dieta específica que excluye ciertos alimentos.

El azúcar

Según el experto, el azúcar es el mayor enemigo de una vida larga y saludable. Ha destacado que el consumo de azúcar y fructosa acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Esta afirmación se apoya en estudios que muestran cómo el azúcar contribuye a la glicación de proteínas, deteriorando la función celular.

Además, esta glicación causada por altos niveles de azúcar en la sangre, un proceso donde los azúcares se adhieren a las proteínas y dañan sus funciones, ha sido vinculada al envejecimiento acelerado y a la disfunción de órganos. Para evitar el azúcar, Sinclair prioriza alimentos naturales y no procesados, utilizando endulzantes naturales con moderación y evitando las bebidas azucaradas y jugos procesados.

Los carbohidratos refinados

Los carbohidratos refinados, como los encontrados en el pan blanco o galletas, tienen un efecto similar al azúcar en el cuerpo. Elevan rápidamente los niveles de glucosa en sangre, lo que puede provocar picos de insulina y contribuir al envejecimiento acelerado. Algunos estudios, como éste publicado en el Journal of the American College of Cardiology, encontró que dietas altas en carbohidratos refinados están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

Estos alimentos causan picos en los niveles de glucosa e insulina en la sangre, lo que puede llevar a la resistencia a la insulina, un precursor de varias enfermedades crónicas y aceleradores del proceso de envejecimiento. Por eso Sinclair recomienda limitar estos carbohidratos y optar por opciones integrales y ricas en fibra, como la quinoa, la avena o el arroz integral, además de incluir carbohidratos complejos como legumbres y vegetales en la dieta.

Carne y productos lácteos

La reducción significativa del consumo de carne y productos lácteos es otro pilar en la dieta de este experto. Se centra en alimentos basados en plantas, considerando que las proteínas de origen vegetal estimulan genes como las sirtuinas, que promueven la longevidad. En lugar de proteínas animales, incluye más legumbres, frutos secos, semillas y fuentes de proteína vegetal como el tofu, el tempeh y la quinoa en su alimentación.

En lo que respecta al consumo de carne roja, algunos estudios han sugerido un vínculo entre estos alimentos y un aumento en el riesgo de enfermedades crónicas. Por ejemplo, un estudio de International Journal of Epidemiology indicó que un mayor consumo de carne roja está asociado con un aumento en el riesgo de mortalidad por todas las causas, incluidas enfermedades cardiovasculares y cáncer.

En cuanto a los productos lácteos, un estudio en el Journal of the American Medical Association encontró que el consumo elevado de lácteos puede estar relacionado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, posiblemente debido a las hormonas y factores de crecimiento presentes en estos productos.

Alimentos ultraprocesados

Sinclair aconseja evitar alimentos ultraprocesados y aquellos que contienen aditivos, conservantes y sabores artificiales. Estos componentes pueden afectar negativamente la salud y acelerar el envejecimiento.

Para él, es crucial priorizar opciones naturales y mínimamente procesadas, leyendo las etiquetas para evitar productos con listas largas de ingredientes desconocidos, y optando por alimentos frescos y preparaciones caseras.

Consumo excesivo de alcohol

Aunque el vino tinto contiene resveratrol, un compuesto beneficioso para la salud, el consumo excesivo de alcohol es perjudicial. Por eso recomiendan moderación en el consumo de alcohol y, si es posible, optar por bebidas no alcohólicas. Si se elige beber, el experto sugiere vinos con alto contenido de resveratrol como el vino tinto y explorar alternativas saludables como tés de hierbas y agua con infusión de frutas.

Además de su dieta, el experto enfatiza la importancia del ejercicio regular. Su regla es hacer ejercicio tres veces por semana, llevando su cuerpo al límite durante al menos 10 minutos en cada sesión. Este estrés en el cuerpo se traduce en beneficios notables para la salud y la longevidad, incluyendo la reducción de las tasas de enfermedades en un 30% o más.

