Esto es lo que esconden los calabacines en España que tienen bultitos en la piel: el aviso de los expertos

Hay pocas verduras tan versátiles como el calabacín, uno de los vegetales más consumidos en España y que no puede faltar en ninguna despensa. Lo mismo nos vale para hacer una crema untuosa y calentita con la que combatir el frío a base de cuchara, que se convierte en uno de los añadidos crujientes para cualquier wok o incluso en un plato completo al rellenarlos y darles un golpe de horno. Pero no todos los calabacines presentan el mismo aspecto liso y uniforme en su piel, sino que algunos llegan a nuestra casa con pequeños bultos, ¿a qué se debe?

El calabacín, zucchino o zapallito es una planta de la familia de las cucurbitáceas, cuyo fruto se emplea como alimento y puede llegar a medir 10 metros de largo. Tiene grandes flores amarillas unisexuales que suponen todo un manjar en la cocina contemporánea. Sus frutos, los calabacines, varían de tamaño dependiendo de la variedad y tienen una cáscara delgada, lisa y con un color también variable, más claras si se plantan en primavera o verano. No se ha llegado a un consenso sobre el origen del cultivo, que podría habernos llegado desde India o América del Sur.

Se cultiva en todo nuestro país, sembrando directamente en la tierra y teniéndolo que proteger del frío con plásticos mientras las temperaturas no suavizan. Los calabacines están en el mercado durante todo el año, recuerda la Fundación Española de Nutrición (FEN), recomendando su consumo entre noviembre y agosto, y destacando que es una fuente de nutrientes como la vitamina C ―un calabacín medio aporta el 26% de la ingesta recomendada diaria―, el potasio o los mucílagos, que los hacen más digestivos. Es una de las hortalizas con menos calorías, aportando mucha agua y algo menos de fibra que la calabaza.

Virus del mosaico amarillo del calabacín

Ha sido el doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Lurueña, pionero en la divulgación con su blog Gominolas de Petróleo, quien ha dado las primeras pinceladas para esclarecer de dónde vienen esas protuberancias y mostrar incluso una imagen para aquellos que no las hayan visto. Ha explicado en sus redes sociales que un virus que "se transmite entre los cultivos a través de pulgones o de herramientas de corte" y responde a las siglas ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic Virus, el virus del Mosaico amarillo del calabacín, en español).

No obstante, ha destacado el experto que "en principio, no supone ningún problema para la salud porque este tipo de virus solo afectan a vegetales y no a humanos". El ZYMV es uno de los ejemplos de virus emergentes en plantas, que se aisló por primera vez en Italia y después en Francia en la década de los 70. Se ha extendido por todo el mundo en pocos años, provocando epidemias de gravedad en algunas zonas y acotándose entre 120 y 770 años su aparición, según el análisis de evolución molecular, aunque su origen sigue siendo incierto.

En España se detectó por primera vez en los 90, en un cultivo de pepino de Almería, puesto que también afecta a esta verdura y a la sandía y la calabaza. Los síntomas más frecuentes, además de los bultos de los que hablaba Lurueña, pasan también por un moteado brillante y suave, la aparición de manchas estrelladas en hojas jóvenes, estrechamiento de nervios y deformaciones como el abullonamiento. La forma de transmisión es a través del contacto de una planta enferma con una sana, que puede provocar tanto el propio viento como las manos de los operarios, su ropa o las herramientas de trabajo.

Los expertos aconsejan prevenirla con rotación de cultivos, eliminación inmediata de las plantas afectadas por el virus y la desinfección de las estructuras y los útiles del invernadero. También enumeran que sería importante reemplazar las mangueras de CO2, los plásticos del suelo y la tela de la cubierta durante el cambio de cultivos. El virus ZYMV está localizado en cucurbitáceas en casi todas sus áreas de producción en el mundo, pero la frecuencia varía según la región, siendo más intensa su afectación en regiones tropicales y subtropicales, y menos en países templados como Francia.

