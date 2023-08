Esta es la razón por la que no hay que comprar pescado congelado, según una experta

El consumo de pescado ha bajado considerablemente en España. En 2022, los precios ya escaseaban poder adquirir este producto en muchos hogares. Se compraron 19 kilogramos por persona el año pasado, una cifra que cae con respecto a años anteriores.

La causa principal de esta bajada es el precio, que roza hasta los 9,99 euros el kilo, lo que supone un aumento medio del 7,4%. Lo cierto es que el pescado fresco no está disponible a un precio razonable para muchas familias.

Por ello, el pescado congelado se ha convertido en una alternativa para seguir comiendo gran variedad de filetes de pescado sin que pierda la calidad y la seguridad. El pescado, tanto blanco como azul, se debe consumir entre 3-4 veces por semana, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Sin embargo, hay que tener especial cuidado a la hora de seleccionar los productos que se van a adquirir en la pescadería. La gastrónoma Rubí Cardenas ha revelado un truco infalible para evaluar si el pescado que se muestra en un establecimiento es de calidad.

A través de su cuenta de TikTok (@rubi.chef) ha explicado los motivos que considera claves para no comprar un pescado que esté sobre hielos. "Las mesas frías o con hielo no enfrían correctamente los productos", ha apuntado.

De esta forma, se puede ver en el vídeo que el color del salmón y "cómo se está dañando". Asimismo, la experta ha añadido que los pescados congelados con cristales de hielo pueden suponer un riesgo si se compran porque "significa que se descongelaron y se volvieron a congelar". "Además, pierden calidad y no sabemos cuánto tiempo estuvieron descongelados", ha comentado a sus seguidores.

Durante su recorrido por el supermerado, también ha hecho hincapié en las frutas y ha señalado que no es recomendable comprar frutas que estén junto a otras que estén en mal estado. "Si estas están contaminadas, puede que la otra nos dure muy poco", ha explicado.

39.000 'me gustas' y 116 comentarios

El vídeo de Rubí Cardenas cuenta ya con 39.100 'me gustas' y 116 comentarios en TikTok. De esta manera, ha recibido opiniones muy diversas sobre sus recomendaciones.

"No hay que ser gastrónomo, es sentido común", "No me gusta el sabor de los congelados" o "Pero a qué supermercado vais por Dios santísimo", han sido alguno de los comentarios que ha recibido.

¿Puedo tener anisakis comiendo pescado?

El anisakis un parásito que aparece en los pescados y se sitúa como uno de los principales problemas de seguridad alimentaria en la actualidad. Cuenta con un gusano nematodo que es ahora 283 que en otras décadas.

Estas larvas se suelen encontrar en el tracto digestivo de los peces y, si lo ingerimos, puede provocar un malestar gastrointestinal. Además, el anisakis puede contener un alérgeno en forma de compuesto proteico que se segregan.

Sin embargo, pueden depositar un molesto bagaje: un alérgeno en forma de compuesto proteico que segregan, y que puede desencadenar tanto reacciones alérgicas como una intolerancia duradera al consumo de pescado. Uno de los efectos más comunes en el cuerpo humano si se consume anisakis es tener reacciones alérgicas o intolerancias al consumir pescados.

El anisakis suele estar presente en las piezas de pescado crudas. La congelación es un paso fundamental para mantener las propiedades del pescado. De hecho, es un proceso que tiene que ser cumplido por ley. Por ello, se debe congelar el pescado antes de consumirlo para evitar el anisakis.

