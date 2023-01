Más allá del cáncer de colón: así aumenta la carne procesada tu riesgo de padecer diabetes

Los nitritos y nitratos son sustancias que se encuentran de forma natural tanto en el agua como en el suelo, y es habitual que se ingieran mediante el agua potable y otros alimentos. Sin embargo, también son bien conocidas por usarse como aditivos alimentarios, como es el caso de los nitritos presentes en la carne procesada.

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista PLOS Medicine sugiere que la exposición a nitritos y nitratos se relaciona con un aumento del riesgo de sufrir diabetes tipo 2, más allá de que los alimentos que contienen estos aditivos colaboren con un mal control dietético.

El estudio, llevado a cabo por Bernard Srour, del Equipo de Investigación de Epidemiología Nutricional (EREN-CRESS) de Inserm, INRAE, Cnam y la Universidad Sorbonne Paris Nord, y sus colegas, nos recordaría que el papel de los nitritos y los nitratos en la dieta aún no se ha estudiado convenientemente.

Nitritos, nitratos y diabetes

Algunas autoridades sanitarias ya han abogado por limitar el uso de nitritos y nitratos, siendo precisamente Francia uno de los primeros países en posicionarse al respecto. Sin embargo, el papel de estas sustancias sobre la disfunción metabólica en general, y el desarrollo de diabetes tipo 2 en particular en humanos, aún no se ha explorado.

Así pues, para investigar esta posible relación, los investigadores usaron los datos de 104.168 participantes del estudio NutriNet-Santé, un estudio de cohorte online aún en curso iniciado en el año 2009. En este estudio los participantes de 15 años o más pueden inscribirse voluntariamente y autoinformar sobre su historial médico, datos sociodemográficos, dieta, estilo de vida y otros datos importantes sobre salud.

Los investigadores se fijaron específicamente en la exposición detallada a nitritos y nitratos, gracias al uso de varias bases de datos, y posteriormente desarrollaron modelos estadísticos para analizar la información dietética autoinformada de los participantes del estudio.

Según los datos del estudio, aquellos participantes de la cohorte NutriNet-Santé que informaron de una mayor ingesta de nitritos en general, y sobre todo a cargo de aditivos alimentarios y fuentes no aditivas, tenían un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2. No hubo una asociación entre nitratos y diabetes tipo 2. Y tampoco hubo ningún beneficio o potencial protector a cargo de nitritos o nitratos dietéticos respecto a la diabetes tipo 2.

Reducir aditivos

En resumidas cuentas, serían los nitritos en particular (no los nitratos), y solo aquellos disponibles como aditivos alimentarios, y no de fuentes dietéticas naturales, los que se relacionarían con la alteración metabólica.

Según los autores del estudio, "estos resultados brindan una nueva evidencia en el contexto de las discusiones actuales sobre la necesidad de reducir el uso de aditivos como los nitritos en las carnes procesadas a cargo de la industria alimentaria, y podrían respaldar la necesidad de una mejor regulación de la contaminación del suelo a cargo de fertilizantes. Mientras tanto, varias autoridades sanitarias en todo el mundo ya recomiendan a los ciudadanos que limiten el consumo de alimentos que contengan aditivos controvertidos, incluyendo el nitrito de sodio".

Los mismos autores recuerdan que este sería el primer estudio de cohorte a gran escala que sugeriría una asociación directa entre los nitritos como forma de aditivo alimentario y el riesgo de diabetes tipo 2, y corroboraría las asociaciones previamente sugeridas entre los nitritos dietéticos totales y el riesgo de diabetes tipo 2.

Finalmente, como limitaciones del estudio, cabe destacar que los datos fueron autoinformados y que los autores no han podido medir específicamente la exposición a nitritos y nitratos usando biomarcadores. Además, es posible que los comportamientos de los participantes no puedan extrapolarse al resto de la población, ya que se trataba de un grupo de personas jóvenes, siendo la mayoría mujeres, con conductas de estilo de vida más saludables que la media.

