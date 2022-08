Alerta alimentaria en España: retiran esta popular salsa del 'súper' y piden que no se consuma

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido este miércoles una nueva alerta alimentaria. En este caso el motivo no es otro que la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado en una mostaza que se comercializa en algunos establecimientos españoles. Esta es la tercera alerta que emite la Aesan, que depende directamente del Ministerio de Consumo, y que ya avisó de la presencia de frutos secos no declarados en unos batidos y de histamina en unas pizzas envasadas.

Los sulfitos son unas sustancias derivadas del azufre, que se utilizan como conservantes en distintos tipos de alimentos y bebidas y que pueden provocar distintas reacciones alérgicas en las personas intolerantes. En este caso, el producto en concreto afectado es Mostaza Original, de la marca PRIMA, con fecha de consumo preferente Sept 23, lote 2252 y código de barras 8410118041574.

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a los sulfitos: presencia de sulfitos en mostaza.

▶️ Nombre del producto: MOSTAZA ORIGINAL

▶️ Marca: Prima

▶️ Lote: LOT 2252

📌https://t.co/zufqhjYpxy pic.twitter.com/Vyjnha7frK — AESAN (@AESAN_gob_es) August 24, 2022

Según explica la Aesan, fueron las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid las que dieron el aviso a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). De forma inmediata, la agencia trasladó al resto de autoridades competentes en las distintas comunidades autónomas de todo el territorio la información para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Por el momento, se desconoce las comunidades autónomas en las que se ha podido vender este producto. Así, tal y como suele ser habitual en este tipo de casos, la agencia ha pedido "como medida de precaución" que las personas alergias a los sulfitos que puedan tener este producto en concreto en sus hogares se abstengan de consumirlo. De la misma forma, "el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población", afirma la Aesan.

