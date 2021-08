Las 8 mejores alternativas al café para mantenerte despierto sin recurrir a la cafeína

Muchas personas, entre las que se encuentra quien escribe estas líneas, tienen la costumbre, nada más levantarse de la cama, de encender la cafetera. No hay duda de que el café es una de las bebidas preferidas, no solo por la mañana, sino a cualquier hora del día. Y gran parte de la culpa es esa sensación de recarga de energía que genera la cafeína.

Sin embargo, no son pocos aquellos a los que el consumo de cafeína puede causar nerviosismo y agitación, problemas digestivos y dolores de cabeza. Por eso, es interesante conocer algunas alternativas para poder afrontar la jornada con esa energía evitando los efectos negativos.

Café de achicoria

Al igual que los granos de café, la raíz de achicoria se puede tostar, moler y preparar en una deliciosa bebida caliente. Tiene un sabor muy similar al café pero no contiene cafeína.

También es una rica fuente de inulina. Esta fibra soluble puede ayudar en la digestión y a mantener un intestino sano al promover el crecimiento de bacterias beneficiosas, particularmente Bifidobacterias y Lactobacilli. Además, puede estimular la vesícula biliar para que produzca más bilis, algo útil para la digestión de las grasas.

La raíz de achicoria se puede encontrar premolida y tostada, por lo que es fácil de preparar. Simplemente se prepara como un café molido normal: en una cafetera de filtro, una prensa francesa o una máquina de café expreso.

Té matcha

El matcha es un tipo de té verde que se elabora al vapor, tras secar y moler las hojas de la planta Camellia sinensis en un polvo fino.

A diferencia del té verde más común, se consume la hoja entera. Por esta razón, se trata de una fuente concentrada de antioxidantes: el galato de epigalocatequina (EGCG), que se relaciona con gran parte de los beneficios. En este sentido, algunos estudios observacionales sugieren que el consumo regular de esta bebida puede reducir el riesgo de hipertensión arterial.

Leche dorada

La leche dorada es un interesante sustituto del café sin cafeína. Esta bebida caliente incorpora especias vigorizantes como el jengibre, la canela, la cúrcuma y la pimienta negra. Otras versiones incluyen cardamomo, vainilla y miel.

Además de darle a su bebida un peculiar color dorado, la cúrcuma puede tener poderosas propiedades antiinflamatorias. Por otro lado, la pimienta negra aumenta la capacidad de su cuerpo para absorber curcumina, al igual que la grasa.

Agua de limón

Cambiar la bebida matutina no tiene por qué ser complicado. El agua de limón es una excelente manera de comenzar el día sin necesidad de recurrir al café. Entre sus ventajas, no contiene calorías ni cafeína y proporciona una amplia dosis de vitamina C.

Como antioxidante, la vitamina C juega un papel en su sistema inmunológico y protege la piel del daño solar. Es esencial para crear colágeno, una proteína que proporciona la estructura básica para la piel, tendones y ligamentos.

Para hacerlo más agradable, también se pueden agregar otras frutas y hierbas para cambiar de sabores: pepinos, menta, sandía y albahaca son algunas opciones populares.

Yerba Mate

La yerba mate es un té de hierbas con cafeína natural elaborado a partir de las hojas secas del acebo de América del Sur, llex paraguriensis. Muy popular en Argentina, una sola taza contiene aproximadamente 78 mg de cafeína, que es similar al contenido de cafeína en una taza de café promedio.

Esta hierba tiene otros beneficios. Por ejemplo, cargada de compuestos vegetales beneficiosos que actúan como antioxidantes. De hecho, algunos estudios sugieren que puede ser más alto en antioxidantes que el té verde, varios minerales y vitaminas, como riboflavina, tiamina, fósforo, hierro, calcio y vitaminas C y E.

Té Chai

El té chai es un tipo de té negro mezclado con hierbas y especias fuertes. Aunque contiene menos cafeína que el café, los estudios sugieren que el té negro aún puede mejorar el estado de alerta mental.

Los tés negro y verde se elaboran a partir de la planta Camellia sinensis, pero el té negro se somete a un proceso de fermentación, que cambia su composición química. Ambos tipos parecen tener poderosas propiedades antioxidantes. Aunque se necesita más investigación, algunos estudios observacionales han relacionado el consumo de té negro con un menor riesgo de enfermedad cardíaca.

Vinagre de sidra de manzana

El vinagre de sidra de manzana se elabora fermentando manzanas trituradas con levadura y bacterias. Este proceso produce un compuesto llamado ácido acético, que puede tener efectos beneficiosos sobre la sensibilidad a la insulina y los niveles de azúcar en sangre, según algunos estudios.

Por ejemplo, un estudio apunta a que cuando las personas con resistencia a la insulina bebían 20 gramos antes de una comida, el aumento de los niveles de azúcar en sangre se reducía en un 64%. Sin embargo, este efecto no se observó en personas con diabetes tipo 2.

Eso sí, esta bebida debe diluirse antes de tomarse. Contiene entre 4% y 6% de ácido acético que puede generar quemazón en la boca y la garganta. También puede desgastar el esmalte dental si se usa con regularidad.

Kombucha

La kombucha se elabora fermentando té negro con bacterias, levadura y azúcar. El proceso de fermentación crea una colonia simbiótica de bacterias y levaduras, comúnmente conocida como SCOBY. Después de la fermentación, la kombucha contiene probióticos, ácido acético y antioxidantes, todos los cuales pueden tener beneficios para la salud.

Algunos estudios sugieren que la kombucha puede estimular su sistema inmunológico, mejorar los niveles de colesterol y los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes.

