La verdad sobre los yogures 'sin azúcar': todos la llevan, pero sólo estos son saludables

A pesar de que ahora hay yogures de muchos tipos en los supermercados de España, los que son realmente saludables son los de toda la vida: los naturales. Ni con trozos de fruta, ni de frutos secos, ni siquiera desnatados. Los dos primeros llevan una proporción de azúcar considerable para mejorar su sabor y el segundo, aunque tiene un menor número de calorías, no aporta la misma cantidad de nutrientes saludables.

Si nos decantamos por los yogures naturales, podemos tomarlos todos los días. No sólo no dañan nuestra salud, sino que los expertos explican que, incluso, aportan varios beneficios. El más importante de ellos es que previenen el síndrome metabólico, un conjunto de síntomas —como la concentración de grasa abdominal y los niveles altos de colesterol, azúcar o presión en sangre— que aumentan el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Los yogures naturales más habituales en el supermercado están elaborados con leche entera, un alimento que solemos rechazar para evitar las grasas. Sin embargo, tanto la leche entera como los yogures que se elaboran con ella son saludables: los estudios no han encontrado perjuicios asociados al consumo de estas grasas —tal y como explica este artículo de EL ESPAÑOL—, aunque son saturadas. Lo mismo sucede con el azúcar que está presente de manera natural en la leche.

El origen del azúcar

Si alguna vez has comprado un yogur natural buscando un postre saludable, es posible que te hayas llevado una sorpresa al observar su tabla de valores nutricionales. En el apartado de azúcares es frecuente observar que cuenta, según la marca comercial, con algo más de 4 gramos de azúcar por cada 100 gramos. De todas formas, no tienes por qué preocuparte: esto no significa que estos yogures no sean saludables.

Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos, ha resuelto esta paradoja en sus redes sociales: según explica la experta, los productores de estos alimentos están obligados a señalizar en el apartado de los azúcares tanto los que son perjudiciales como los que no. Una buena forma de saber qué azúcares contiene un yogur es observar su lista de ingredientes. Si sólo llevan leche —tanto fresca como en polvo— y fermentos lácticos, ese yogur es saludable.

En ese caso, el azúcar que contiene es la famosa lactosa: "es un azúcar simple, pero se considera intrínseco, no libre, por lo que no supone un problema para la salud. Pero, como se corresponde con la definición legal de 'azúcares' tiene que figurar en el etiquetado", explica Robles en sus perfiles de redes sociales. "El consumo de lactosa no está relacionado con el desarrollo de enfermedades como la obesidad o la diabetes".

Cómo detectarlos

Los azúcares intrínsecos son aquellos que se encuentran de forma natural en el alimento en cuestión y que proporcionan un índice glucémico bajo. Es decir, el azúcar se absorbe de manera lenta en el torrente sanguíneo y, gracias a ello, el aporte de energía es más sostenido. Pero, sobre todo, los alimentos con un índice glucémico bajo tienen un menor riesgo asociado de enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Además, los yogures tienen una menor cantidad de lactosa que la leche. Esto se debe, según explica Robles, a que los microorganismos de la fermentación del yogur utilizan parte de estos azúcares. De hecho, la presencia de estos microorganismos hace que los yogures sean mejor para la digestión de las personas intolerantes a la lactosa que la propia leche. Estas bacterias ayudan a la degradación de estos azúcares.

Para reconocer un yogur sin azúcar, Robles recomienda observar dos aspectos: el primero de ellos es que no lleven azúcar, ni jarabes, ni siropes, ni sustancias terminadas en -osa —como la dextrosa o la maltosa—, y el segundo, que los valores nutricionales de azúcares se encuentren entre los 4 gramos y los 5 gramos por cada 100 de peso del producto. De esa manera, podrás tomar yogur todos los días y mejorar tu salud, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL.

