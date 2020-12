1 de 5

Para no sumar kilos esta Navidad, no hay muchos secretos: evitar pasarse con la cantidad y tratar esquivar, o tomar con mucha moderación, embutidos, alcohol, pan o dulces típicos, que son una bomba, como turrones, mazapán, mantecados o polvorones. Y es que en general, los platos navideños no son tan insanos como se suele pensar. Las comidas principales, como pavo asado, pularda rellena o caldos de pescado, son sanas e interesantes desde el punto de vista nutricional y no nos harán engordar.

Uno de los puntos clave para no pasarse es tener cuidado con los postres. El yogur, la fruta o los frutos secos son opciones de postre saludable, aunque es verdad que pueden resultar menos llamativas y apetecibles. Sobre lo que no hay duda es que ayudarán a no sumar más calorías de la cuenta. No obstante, estos alimentos se pueden transformar en una opción más atractiva si se juega un poco con la imaginación en casa. A continuación, varias opciones de dulces saludables y con pocas calorías para estas fiestas navideñas.