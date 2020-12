La verdad sobre la 'dieta Pritikin': reduce el colesterol y el peso, pero con riesgos

La 'dieta Pritikin' es un plan de alimentación bajo en calorías y en proteínas y alto en carbohidratos que recomienda una ingesta de grasas tan baja como el 10 por ciento de sus calorías diarias. Su creación se remonta a la década de 1970, de la mano de Nathan Pritikin.

Su objetivo era ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, que él mismo padecía. Casi cincuenta años después, esta dieta sigue siendo popular y sus partidarios afirman que está relacionada con la reducción del colesterol en la sangre.

La disminución de la presión arterial, la reducción del riesgo de padecer diabetes y la prevención de ciertos cánceres son algunas otras de las virtudes que se le atribuyen. Y llegan a prometer una pérdida de peso de alrededor de 3 kilos por semana.

Pocas proteínas y muchos vegetales

La base de la dieta de Pritikin es la prohibición y limitación de determinados alimentos, en especial las carnes y los alimentos procesados a base de harinas refinadas como la pasta o el pan, el aceite, la mantequilla y cualquier lácteo que contenga más de un 1% de grasas.

Del mismo modo, también existen una serie de alimentos permitidos y recomendados. Destacan, por supuesto, todo tipo de frutas y verduras, junto con los que contienen carbohidratos complejos, es decir, cereales integrales (panes y pastas integrales, arroz integral, avena, centeno, quinoa...) y cereales con almidón (como las legumbres).

También permite, pero con una importante limitación, las proteínas magras, lácteos desnatados, huevos y pescados. Por último, limita de forma muy restrictiva las bebidas azucaradas y con cafeína.

Así, de esta selección de alimentos, la dieta recomienda realizar tres comidas principales a diario y dos aperitivos que completen la ingesta. También sugiere la realización de ejercicio regular para potenciar la pérdida de peso y alcanzar los efectos cardiosaludables deseados.

La grasa juega un papel fundamental en nuestro organismo, en especial las insaturadas, que pueden encontrarse, por ejemplo, en el pescado azul. PxHere

¿Qué efectos produce?

Aunque el programa Pritikin puede generar algunos beneficios, existen algunas desventajas potenciales, que pueden ser muy importantes.

Como beneficios, podemos destacar que produce una reducción del colesterol no solo por la reducción de la ingesta de grasas, sino también de la ingesta calórica en general. Además, es cierto que alimentos con alto contenido de grasa, azúcar y sal, tienden a ser más altos en calorías, por lo que su reducción, junto con otras variables, hacen posible la pérdida de peso.

Sin embargo, existen algunas desventajas que no pueden obviarse. Una de las principales es que se recomienda que solo el 10-15% de las calorías diarias provengan de las grasas, una cantidad muy por debajo del entre el 20% y 30% que se considera saludable. Además, muchas investigaciones concluyen que una dieta rica en grasas insaturadas y baja en alimentos procesados probablemente brindará la mayor cantidad de beneficios para la salud.

La baja cantidad de proteínas es otra de las características de la dieta Pritikin. A este respecto, su recomendación es que supongan algo más del 10% de las calorías totales. Con esta proporción, es muy posible que no se alcance el consumo recomendado por la OMS: de 0,8 a 1 gramo de proteína diaria por cada kilo de peso para una persona adulta sana.

Eso sí, este organismo internacional también aconseja que la mitad sea de origen vegetal. Al respecto, la Fundación Española de Nutrición señaló que "otro problema de este tipo de dietas, aparte de las posibles carencias nutricionales, especialmente a nivel proteico, es que aunque los hidratos de carbono sacian rápidamente, enseguida se vuelve a tener hambre".

Otro elemento negativo es que incluye una gran lista de alimentos que se deben evitar, incluidos muchos que normalmente se consumen a diario. Esto deja muy poco espacio para la flexibilidad y algunas personas pueden encontrar la dieta difícil de seguir a largo plazo. También ignora otros aspectos de la comida como la tradición, la cultura, la celebración y el disfrute de los sabores.

Buen marketing, poca ciencia

Un factor fundamental del éxito conseguido por los promotores de esta dieta es que la marca Pritikin ha hecho un muy buen trabajo al promocionarse como basada en evidencia. De hecho, en la página web que promueve los Pritikin Longevity Centers, aseguran que "más de 100 estudios en prestigiosas revistas médicas como el New England Journal of Medicine and Circulation han documentado el extraordinario éxito del Programa Pritikin en ayudar a miles de personas en todo el mundo".

Sin embargo, hay muchas señales de que se trata de una publicidad engañosa. En parte, por no cumplir con las mínimas exigencias del método científico. El artículo publicado en el New England Journal of Medicine fue redactado en 1990 por R. James Barnard, un autor que editó su obra siguiente... con la propia editorial Pritikin.

En su libro Comprensión de las enfermedades comunes y el valor del programa de alimentación y ejercicio Pritikin, afirma que "No pasó mucho tiempo después de comenzar a trabajar con los participantes de Pritikin cuando me di cuenta de que las afirmaciones del Sr. Pritikin eran correctas... En este punto decidí recopilar datos para publicarlos en la literatura médica".

En este sentido, una de las críticas desde el ámbito científico es que alteró el orden de la aplicación del método científico. En lugar de generar una hipótesis y luego realizar experimentos para probar o refutar la hipótesis, Barnar, había decidido de antemano que la dieta funcionaba y pasó el resto de su carrera tratando de recopilar datos que lo corroborasen. De hecho, es señalada como una de las "dietas mágicas" en un documento editado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.