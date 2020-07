Este es el inesperado efecto del suplemento proteínico más popular para el cuerpo

La proteína de suero de leche suele verse como un suplemento puro, cuyo contenido en proteínas es el más completo conocido, aunque se suele creer erróneamente que no hay otros macronutrientes dentro de este preparado. También contiene hidratos de carbono, aunque en una cantidad poco significativa, pero no inexistente.

De hecho, cuando se trata de aumentar masa muscular, o de buscar la pérdida de grasa conservando todo lo posible el nivel muscular que ya se posea, la proteína de suero suele ser una de las opciones más populares para preparar diversas recetas, o incluso consumiéndose de forma aislada. Sin embargo, que no posea apenas hidratos de carbono no significa que no pueda tener un efecto similar a estos.

Así lo sugeriría un pequeño estudio llevado a cabo por los investigadores de la Universidad de Bath, presentados en la Conferencia Future Physiology 2020 celebrada de forma virtual: la proteína de suero también eleva los niveles de azúcar en sangre en ayunas, incluso en personas sanas.

Habitualmente, se suelen asociar las comidas ricas en hidratos o densas en calorías a los aumentos de azúcar a nivel sanguíneo, dejando otros alimentos, como es el caso de los alimentos proteicos, en un escalón más bajo. De hecho, los alimentos proteicos no suelen asociarse a dichas subidas de azúcar, sino más bien a la saciedad.

Sin embargo, en este nuevo estudio, donde participaron 15 voluntarios en total (8 mujeres y 7 hombres), se objetivó que incluso la proteína de suero de leche, como snack, aislado aumentaría los niveles de azúcar por las mañanas.

Los niveles de azúcar elevados en sangre están relacionados con diversos problemas para la salud, desde las enfermedades cardíacas y la obesidad hasta la conocida diabetes tipo 2.

En estudios previos se habría sugerido que un pequeño snack previo a una comida ayudaría a controlar los niveles de azúcar en sangre, lo cual explicaría por qué la primera comida del día (desayuno) tiende a provocar mayores aumentos de azúcar que otras comidas posteriores, dado que no se ha consumido ningún alimento en toda la noche con el objetivo de controlar dichos niveles.

El estudio

En este caso, se dividió a los participantes en dos grupos: un grupo tomó solo 300 ml de agua a las 4 de la mañana, mientras que el otro grupo tomó agua junto a 63 gramos de proteína de suero. Posteriormente, volvieron a acostarse y se levantaron a las 9 de la mañana para tomar una cantidad estándar de papilla para desayunar. Más adelante, tras el paso de dos horas, se les tomó una muestra sanguínea de glucosa o azúcar en sangre.

Tras el paso de una semana, se repitió el mismo experimento, pero invirtiendo los grupos: los que habían tomado solo agua también tomaron proteínas, mientras que el otro grupo solo tomó agua. El objetivo era comprobar la respuesta de la glucosa sanguínea en los mismos individuos con el mismo desayuno y el mismo snack proteico, y a las mismas horas.

Realmente, en este trabajo se buscaba saber si despertarse por la noche para consumir un snack basado en proteínas de suero podría ayudar a mantener bajos los niveles de azúcar a la mañana siguiente. Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, los niveles de azúcar sanguíneos fueron mayores en aquellos participantes que tomaron dichas proteínas.

Según los investigadores, estos inesperados hallazgos podrían ayudar a mejorar los tratamientos de control glucémico en aquellos individuos afectos por diabetes. Su hipótesis es que el organismo no espera o no necesita consumir muchos alimentos durante la noche, por lo que la proteína en sí misma se convertiría en azúcar, dando lugar a que el organismo tenga más carbohidratos disponibles al despertar. Esto, a su vez, daría lugar a que el desayuno pueda usarse como energía también, o bien almacenarse con menor facilidad, dando lugar a la acumulación del azúcar en sangre.

De todas formas, cabe destacar algunas limitaciones del estudio: la muestra es pequeña, con apenas 15 participantes; y a pesar de ser un estudio cruzado con una semana intermedia de "lavado", la cantidad de proteína recibida fue siempre la misma. Sería necesario saber si estos efectos a nivel glucémico se producirían con cualquier dosis de proteína de suero o hay alguna dosis mínima necesaria.

En investigaciones futuras se buscará analizar si estos hallazgos también se producen en individuos mayores y con sobrepeso, dado que es la población que suele sufrir más problemas para controlar siu niveles de azúcar.