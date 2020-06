4 de 6

Este grupo de alimentos son los que más se asocian con cierto contenido de cadmio en su carne. Por esta razón, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha elaborado un documento con recomendaciones a la hora de consumir crustáceos que puede consultarse en este enlace.

Básicamente, el organismo recomienda que no consumamos su "carne oscura". Se trata de una parte de los crustáceos que se come mucho en España. Uno de los lugares en los que se encuentra es en la cabeza de los langostinos, que no debe chuparse para evitar ingerir un buen cóctel de metales pesados.