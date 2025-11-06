Llegan el frío y la nieve a España: la Aemet alerta de hasta 15 ºC menos de temperatura en estas zonas de la Península

Las temperaturas más bajas podrán registrarse en el interior peninsular y en zonas de montaña. Meteored

Las claves nuevo Generado con IA Un frente frío llega a España, provocando un descenso generalizado de temperaturas, con bajadas de hasta 12 ºC en algunas zonas como Sierra Nevada. Se esperan heladas y temperaturas bajo cero en áreas montañosas del norte, centro y sur peninsular, y posibles nevadas en el Pirineo a partir de 1.600 metros. Las capitales más afectadas por el frío serán Ciudad Real, Granada, Jaén, Ávila, Soria y Segovia, donde los termómetros no superarán los 10 ºC. Lluvias intensas y tormentas, ocasionalmente con granizo y rachas fuertes de viento, afectarán principalmente a Galicia, el Cantábrico, Baleares y el noreste peninsular.

Las temperaturas suaves que España ha tenido en los últimos días tienen las horas contadas. Al menos, en algunos puntos de la geografía. Así lo han advertido los meteorólogos, que aseguran que la irrupción de un frente frío en la península Ibérica hará que se desplomen los termómetros en toda España y aparezcan los primeros copos de nieve.

“Las temperaturas van a bajar de forma generalizada este jueves, en algunos puntos habrá descensos de hasta 10 ºC. Las mínimas también han bajado ya y en muchas zonas de montaña del norte, centro y sur peninsular se han registrado heladas y temperaturas bajo cero”, advierten desde el portal meteorológico eltiempo.es.

Así, la entrada de la masa de aire polar se producirá desde el Mediterráneo. Según los meteorólogos, no se trata de una masa de aire especialmente fría, "pero será suficiente para que notemos un gran cambio respecto a las máximas registradas ayer, especialmente en el interior de la mitad norte", aseguran desde Meteored.

La masa de aire frío estará sobrevolando la Península durante un buen número de horas durante el jueves y hará que se desplomen los termómetros especialmente durante la noche en el interior y en el norte de España.

"Las temperaturas máximas de hoy bajarán en prácticamente toda España, pero lo harán de forma más contundente en el interior sur-sureste, Sistema Ibérico, Pirineos y Galicia. Las temperaturas máximas caerán entre 7 y 8ºC respecto a las registradas ayer, por lo que se hará necesario abrigarse incluso a primeras horas de la tarde", informa el meteorólogo Duncan Wingen.

Donde más se notará este bajón de temperaturas será en capitales como Ciudad Real, Granada o Jaén. En Sierra Nevada, según Wingen, podría llegar a registrarse un bajón de hasta 12 ºC menos y que los termómetros no sobrepasen los 0ºC.

Así, habrá que sacar los abrigos también en ciudades como Ávila, Soria o Segovia, donde los termómetros no sobrepasarán los 10 ºC. La Aemet avisa de que podrían producirse nevadas en el Pirineo en cotas por encima de 1.600 o 2.000 metros.

La cosa no queda aquí. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias seguirán siendo protagonistas en numerosos puntos de la geografía. Galicia, el Cantábrico y Baleares podrían registrar los mayores acumulados en la jornada del jueves.

"En el noreste peninsular y Baleares se esperan probables chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo y rachas muy fuertes, que localmente podrán ser muy fuertes en litorales e interiores de Tarragona y Barcelona así como en el sur de Lérida, tendiendo a remitir", apunta la Aemet.

Así, las temperaturas más estables se registrarán en el interior de Andalucía. El valle del Guadalquivir podría registrar puntualmente hasta 20 ºC. También zonas del Mediterráneo como Almería, Murcia, Alicante o Valencia podrían superar los 22 ºC.

"En la próxima madrugada hará frío, pero sin heladas fuera de montaña debido a la influencia del viento y la nubosidad. Las cinco capitales de provincia con temperaturas nocturnas más bajas serán las siguientes, ordenadas de menor a mayor temperatura mínima prevista: Cuenca y Teruel (3 ºC), Soria y Ávila (5 ºC) y 6 ºC en León", finaliza Wingen.