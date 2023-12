Llega un gran cambio de tiempo a España: Aemet avisa por borrascas, lluvia y nieve en estas zonas

La última semana del año va a venir marcada por algunas lluvias en el noroeste peninsular. Las altas presiones que protagonizaron la Navidad se irán debilitando y permitirán la llegada de frentes atlánticos. Aunque la Nochevieja podría venir de nuevo con tiempo estable, el 1 de enero de 2024 una borrasca atlántica podría traer un cambio de tiempo y lluvias a España, según adelanta eltiempo.es y confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en función de los "escenarios".

El miércoles se aproximará al noroeste peninsular un frente poco activo. Dejará lluvias en Galicia a partir del mediodía, que al oeste de la comunidad podrían ser más intensas. También podrían llegar lluvias a Asturias y León, pero en el resto del país seguirá la estabilidad. Durante la jornada del jueves, ese frente seguiría avanzando y dejando lluvias por las comunidades cantábricas. Las lluvias podrían ser persistentes en el sur de Galicia.

El viernes aún podría llover en puntos del noroeste peninsular. Se prevén lluvias débiles y muy dispersas en Galicia, Castilla y León, en el Cantábrico más oriental y también en puntos de los Pirineos. El sábado se espera una jornada estable, en la que las nieblas matinales volverán a ganar protagonismo en la meseta norte, en la cuenca del Ebro y también en las del Tajo y Guadiana.

[Doctora Suárez, experta en sequías: "Lo imposible ha pasado a ser plausible en cuestión de décadas"]

Las nieblas volverían a formarse en esas zonas a lo largo de la mañana del 31 de diciembre, pero la nubosidad de tipo alto comenzaría a avanzar desde el Atlántico, síntoma de la llegada de un cambio de tiempo.

#Previsión con @picazomario



🌧️Semana de cambios con la llegada de nuevos frentes para fin de año



La recta final de la semana incluida Nochevieja y Año Nuevo llega con más frío y también con precipitacioneshttps://t.co/olh3eR8136 pic.twitter.com/EQ10tJmbZT — Eltiempo.es (@ElTiempoes) December 26, 2023

A lo largo de los próximos días, una borrasca podría formarse en medio del Atlántico y a últimas horas del día 31 se aproximaría a la península ibérica. Aunque a día de hoy el centro de la borrasca no parece que llegue a tocar de lleno España, un frente asociado traería lluvias. Podrían llegar a Galicia a últimas horas del día 31 de diciembre, es decir, durante la Nochevieja. Ese frente entrará por el oeste peninsular el día 1 de enero y las lluvias podrían afectar a gran parte de la vertiente atlántica.

El frente iría avanzando y, a media tarde del 1 de enero, las lluvias podrían alcanzar la zona centro. Al final de la jornada podrían llegar a puntos del este peninsular, incluso a zonas del Mediterráneo como Cataluña, pero de llegar, serían muy débiles. Aunque aún quedan muchas jornadas y la incertidumbre es muy elevada, la última actualización de los modelos muestra que ese frente cruzará la península desde el oeste, dejando lluvias más importantes en zonas favorables como en Galicia y en la cara sur del Sistema Central.

No obstante, el sureste peninsular no se vería afectado por estas lluvias y tampoco los archipiélagos. No se esperan acumulados muy importantes, pero supondría un cambio de tiempo significativo tras semanas sin lluvias relevantes en España. En puntos de la vertiente atlántica, como en Extremadura o Castilla y León, podrían sumar entre 10 y 15 mm. Hacia el este y sur peninsular, las lluvias serían mucho menos significativas.

Con esta situación, la Nochevieja no sería tan fría debido al avance de la nubosidad que acompaña a la borrasca y las heladas quedarían restringidas a zonas altas.En cuanto a las máximas, el flujo del sur, que provocaría la borrasca y el paso del frente, dejaría un ambiente más suave. A día de hoy es difícil conocer con exactitud las temperaturas que habrá el día 1 de enero de 2024, pero la última actualización apunta hacia temperaturas suaves en gran parte del país.

Sigue los temas que te interesan