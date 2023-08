Llega lo peor de la ola de calor a España: las zonas que superarán los 40ºC a partir de hoy

Los días de verano en España van tocando a su fin. Aunque no se prevé que las altas temperaturas también tengan las horas contadas. Durante el fin de semana que dejamos atrás una nueva masa de aire cálido se ha acercado a la península, dejando temperaturas de hasta 40 ºC en los valles del Guadalquivir, Tajo, Guadiana y Ebro. Es probable incluso que estemos ante la cuarta ola de calor del verano de 2023.

En los próximos días se producirá un ascenso progresivo de las temperaturas, debido a la fuerte insolación que se espera. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio de ola de calor afectará a amplias zonas de España, sobre todo al cuadrante nordeste peninsular y las cuencias de los grandes ríos. En puntos del valle del Ebro y del Guadalquivir se alcanzarán máximas de 40 ºC. Por su parte, las mínimas serán superiores a los 25 ºC en puntos de la mitad sur, zona centro y valle del Ebro.

La Aemet precisa que este episodio de calor tiene un grado de probabilidad de entre el 40 y el 70%. El área cantábrica y mediterránea no se verán afectados probablemente por esta situación, que se extenderá al menos hasta este martes. Para el lunes, seguirá el ascenso térmico de forma ligera en general. También es probable que se alcancen los 40 ºC en amplias áreas del cuadrante suroeste y nordeste.

⚠️ Aviso especial por #OlaDeCalor.

🔴 Temperaturas muy altas, al menos hasta el martes, en el nordeste peninsular y cuencas de los grandes ríos: máximas de 35 a 40 °C y mínimas de 20 a 25 °C, según las zonas.

🔵 Tras el calor, a partir del miércoles, podrían llegar tormentas. pic.twitter.com/wbfD5JOsao — AEMET (@AEMET_Esp) August 18, 2023

En zonas de la meseta norte y del sur de Galicia se darán valores que no superarán los 37 ºC. La comunidad gallega será una de las regiones que con una alta probabilidad no se verá afectada por la cuarta ola de calor. En lo que respecta al martes, no se esperan cambios significativos, con temperaturas en gran medida similares al día anterior.

Las temperaturas mínimas también serán muy elevadas durante estos días. Así, las noches tropicales dejarán temperaturas por encima de los 20ºC, e incluso superiores a los 25 ºC en puntos de la mitad sur, zona centro y valle del Ebro.

[Por qué con más calor hay menos incendios: la paradoja del verano de 2023 en España]

A partir del miércoles existe una elevada incertidumbre en la previsión meteorológica. Y es que es probable que se inestabilice la atmósfera ante la aparición de chubascos y tormentas en áreas del interior peninsular, lo que dará lugar a un descenso de temperaturas que, de darse, continuará durante los siguientes días.

Sigue los temas que te interesan