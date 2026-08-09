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Narrativa visual Llega el primer eclipse total de sol desde 1912: así se convertirá el día en noche durante unos minutos en España La sombra recorrerá la mitad norte peninsular, entrando por Galicia, hasta llegar a Baleares, inaugurando un trío único de fenómenos astronómicos en tres años consecutivos que atraerá a millones de visitantes a nuestro país. 00 Días : 00 Horas : 00 Min : 00 Seg Este 12 de agosto, cuando la tarde empiece a caer, media España verá desaparecer el Sol del horizonte. Durante unos instantes, la Luna encajará a la perfección sobre el astro rey y una franja del país quedará completamente a oscuras. HAGA SCROLL

PARA CONTINUAR

Será el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El último fue en 1912, hace 114 años. En esta ocasión, la sombra entrará por Galicia y recorrerá el territorio de oeste a este hasta Baleares, atravesando casi toda la mitad norte peninsular y afectando a unos 2.275 municipios. A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Valencia y Palma serán algunas de las principales ciudades donde podrá verse perfectamente el fenómeno si las nubes lo permiten. En el resto de España, el eclipse será parcial, aunque en muchos lugares el Sol quedará cubierto casi por completo. Tal y como han explicado los astrónomos, el fenómeno comenzará alrededor de las 19.30 horas y alcanzará su momento decisivo entre las 20.28 y las 20.32 horas, según la localidad. La luz se desplomará, bajará la temperatura y la corona del Sol —normalmente invisible— rodeará un círculo negro suspendido en el cielo. España concentrará la mayor área de totalidad de Europa, pero tendrá una dificultad añadida: se encuentra al final de la trayectoria de la sombra y el Sol estará muy bajo. En A Coruña se elevará unos 12 grados durante la totalidad; en Burgos, ocho; en Palma, apenas dos. No bastará con estar dentro de la franja correcta, sino que habrá que buscar un horizonte oeste despejado donde no se oculten los segundos más esperados. Todo ocurrirá deprisa. La fase completa del eclipse se prolongará durante cerca de dos horas, pero la oscuridad total durará entre unos segundos y menos de dos minutos en buena parte del país. Será suficiente, según asegura el astrofísico Javier Armentia, para vivir algo "único, extraño, impresionante y sobrecogedor". La anomalía perfecta de ver cómo el día se convierte, por un instante, en noche.

España, ante un trío único de eclipses

Arrastra el globo para explorar los eclipses

La sombra del 12 de agosto no llegará sola. España vivirá una anomalía astronómica única con tres eclipses solares en tres años consecutivos, dos totales y uno anular. El segundo llegará el 2 de agosto de 2027; esta vez, la oscuridad tendrá lugar en el sur de la geografía. El cierre del trío de eclipses se producirá el 26 de enero de 2028, cuando la Luna volverá a interponerse ante el Sol, aunque esta vez su diámetro aparente será insuficiente para ocultarlo entero.

Diferencias entre el eclipse total, parcial y anular

Los eclipses solares nacen de una coincidencia de escala y perspectiva. El Sol es unas 400 veces mayor que la Luna, pero también está aproximadamente 400 veces más lejos que nuestro satélite. De esta forma, cuando la Luna pasa entre nuestro planeta y el Sol, el resultado depende de la alineación y de la distancia a la que se encuentre. En un eclipse total, la Luna oculta por completo el disco solar. Solo quienes estén dentro de la franja de totalidad pueden contemplarlo en su máximo esplendor. Fuera de ella, el eclipse es parcial. El eclipse parcial es el más común para un observador. La alineación no es perfecta desde su posición y la Luna cubre únicamente una parte del Sol, que adopta la forma de un creciente cada vez más fino. No se hace completamente de noche ni aparece la corona. En un eclipse anular, la alineación sí es central, pero la Luna se encuentra más lejos de la Tierra y parece ligeramente más pequeña que el Sol. Por eso no logra taparlo entero y deja visible un aro luminoso conocido como anillo de fuego.

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El eclipse comenzará a las 17.34 horas (horario peninsular español) en el mar de Bering y terminará a las 21.58 horas en el océano Atlántico. Tendrá una duración total de unos 264 minutos. El máximo del eclipse se producirá, cerca de Islandia, a las 19.46 horas, con una duración máxima de la totalidad de dos minutos y 18 segundos. La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la Península Ibérica, yendo de oeste a este.

Trayectoria del eclipse en España Para entender por dónde pasará el eclipse hay que imaginar una enorme sombra proyectada sobre el mapa de España. Es lo que se conoce como franja de totalidad. No será una línea fina, sino un corredor de cerca de 300 kilómetros de anchura que avanzará de oeste a este durante apenas unos minutos. Dentro de sus límites se producirá la totalidad. Fuera de ellos, incluso a poca distancia, el Sol no llegará a desaparecer por completo. Como han señalado desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN), España es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse. Por ello se espera que reciba estos días a millones de visitantes que han recorrido miles de kilómetros con el único objetivo de asistir a este fenómenos cósmico único. Los precios de hoteles, apartamentos y albergues llevan meses disparados. La oscuridad alcanzará primero el noroeste y después recorrerá la cornisa cantábrica, la Meseta, el valle del Ebro y el litoral mediterráneo, antes de abandonar el territorio español por Baleares. El horario cambiará ligeramente en cada punto, igual que la duración de la oscuridad, determinada sobre todo por la distancia respecto a la línea central del eclipse. En Oviedo, situada muy cerca de ese eje, la totalidad comenzará hacia las 20.27 horas y terminará alrededor de las 20.29 horas, con una duración aproximada de un minuto y 50 segundos. En Burgos, el Sol desaparecerá por completo cerca de las 20.29 durante alrededor de un minuto y 44 segundos. Más al este, Zaragoza entrará en la sombra hacia las 20.29 y permanecerá en ella durante aproximadamente un minuto y 30 segundos. El eclipse llegará después a Baleares. En Palma, la totalidad se producirá entre las 20.31 y las 20.33 y durará alrededor de un minuto y 36 segundos. Allí, sin embargo, el Sol estará ya muy bajo sobre el horizonte, a una altura de dos grados, por lo que cualquier edificio, montaña o nube podrá ocultar el momento decisivo. Cerca de los bordes del corredor, la totalidad puede reducirse a unos pocos segundos. En cambio, junto a la línea central se aproximará a los dos minutos. Por eso, el lugar exacto de observación será tan importante como encontrarse dentro de la franja. Desplazarse unos kilómetros puede cambiar de forma notable la experiencia para cada observador.

De A Coruña a Palma

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En España, el eclipse podrá observarse como total en prácticamente toda la mitad norte peninsular y las Islas Baleares, mientras que en la mitad sur se verá como parcial. De las 13 comunidades autónomas que atravesará el recorrido de la sombra, la primera donde será visible será Galicia. En A Coruña, la totalidad durará 76 segundos a partir de las 20.28 horas. Las personas que estén en Baleares serán las últimas en poder apreciarlo.

El mapa de la nubosidad

Eclipse total de Sol — 12/8/2026 España peninsular y Baleares, por municipio Buscar municipio Colorear por Ver relieve (mapa de terreno) Nubes previstas (12 ago, ECMWF) Haz click para interactuar × Cargando... Usa ⌘ Cmd o Ctrl + scroll para hacer zoom

La presencia de nubosidad puede hacer que no sean visibles, sobre todo si se producen cerca del horizonte, como sucede en este eclipse y en el de 2028. En las zonas de la costa cantábrica la posibilidad de que los cielos estén despejados se sitúa por debajo del 50%. En el interior peninsular, incluyendo amplias zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro, las condiciones suelen ser favorables, con una probabilidad por encima del 50% de cielos poco nubosos o despejados.