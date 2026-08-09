Llega el primer eclipse total de sol desde 1912: así se convertirá el día en noche durante unos minutos en España
La sombra recorrerá la mitad norte peninsular, entrando por Galicia, hasta llegar a Baleares, inaugurando un trío único de fenómenos astronómicos en tres años consecutivos que atraerá a millones de visitantes a nuestro país.
Este 12 de agosto, cuando la tarde empiece a caer, media España verá desaparecer el Sol del horizonte. Durante unos instantes, la Luna encajará a la perfección sobre el astro rey y una franja del país quedará completamente a oscuras.
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Pablo García
Jose Andres Gomez
Pablo García
Jose Andres Gomez
Será el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El último fue en 1912, hace 114 años. En esta ocasión, la sombra entrará por Galicia y recorrerá el territorio de oeste a este hasta Baleares, atravesando casi toda la mitad norte peninsular y afectando a unos 2.275 municipios.
A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Valencia y Palma serán algunas de las principales ciudades donde podrá verse perfectamente el fenómeno si las nubes lo permiten. En el resto de España, el eclipse será parcial, aunque en muchos lugares el Sol quedará cubierto casi por completo.
Tal y como han explicado los astrónomos, el fenómeno comenzará alrededor de las 19.30 horas y alcanzará su momento decisivo entre las 20.28 y las 20.32 horas, según la localidad. La luz se desplomará, bajará la temperatura y la corona del Sol —normalmente invisible— rodeará un círculo negro suspendido en el cielo.
España concentrará la mayor área de totalidad de Europa, pero tendrá una dificultad añadida: se encuentra al final de la trayectoria de la sombra y el Sol estará muy bajo. En A Coruña se elevará unos 12 grados durante la totalidad; en Burgos, ocho; en Palma, apenas dos. No bastará con estar dentro de la franja correcta, sino que habrá que buscar un horizonte oeste despejado donde no se oculten los segundos más esperados.
Todo ocurrirá deprisa. La fase completa del eclipse se prolongará durante cerca de dos horas, pero la oscuridad total durará entre unos segundos y menos de dos minutos en buena parte del país. Será suficiente, según asegura el astrofísico Javier Armentia, para vivir algo "único, extraño, impresionante y sobrecogedor". La anomalía perfecta de ver cómo el día se convierte, por un instante, en noche.
España, ante un trío único de eclipses
Arrastra el globo para explorar los eclipses
La sombra del 12 de agosto no llegará sola. España vivirá una anomalía astronómica única con tres eclipses solares en tres años consecutivos, dos totales y uno anular. El segundo llegará el 2 de agosto de 2027; esta vez, la oscuridad tendrá lugar en el sur de la geografía. El cierre del trío de eclipses se producirá el 26 de enero de 2028, cuando la Luna volverá a interponerse ante el Sol, aunque esta vez su diámetro aparente será insuficiente para ocultarlo entero.
Diferencias entre el eclipse total, parcial y anular
Los eclipses solares nacen de una coincidencia de escala y perspectiva. El Sol es unas 400 veces mayor que la Luna, pero también está aproximadamente 400 veces más lejos que nuestro satélite. De esta forma, cuando la Luna pasa entre nuestro planeta y el Sol, el resultado depende de la alineación y de la distancia a la que se encuentre. En un eclipse total, la Luna oculta por completo el disco solar. Solo quienes estén dentro de la franja de totalidad pueden contemplarlo en su máximo esplendor. Fuera de ella, el eclipse es parcial.
El eclipse parcial es el más común para un observador. La alineación no es perfecta desde su posición y la Luna cubre únicamente una parte del Sol, que adopta la forma de un creciente cada vez más fino. No se hace completamente de noche ni aparece la corona. En un eclipse anular, la alineación sí es central, pero la Luna se encuentra más lejos de la Tierra y parece ligeramente más pequeña que el Sol. Por eso no logra taparlo entero y deja visible un aro luminoso conocido como anillo de fuego.
El eclipse comenzará a las 17.34 horas (horario peninsular español) en el mar de Bering y terminará a las 21.58 horas en el océano Atlántico. Tendrá una duración total de unos 264 minutos. El máximo del eclipse se producirá, cerca de Islandia, a las 19.46 horas, con una duración máxima de la totalidad de dos minutos y 18 segundos. La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la Península Ibérica, yendo de oeste a este.
Trayectoria del eclipse en España
Para entender por dónde pasará el eclipse hay que imaginar una enorme sombra proyectada sobre el mapa de España. Es lo que se conoce como franja de totalidad. No será una línea fina, sino un corredor de cerca de 300 kilómetros de anchura que avanzará de oeste a este durante apenas unos minutos. Dentro de sus límites se producirá la totalidad. Fuera de ellos, incluso a poca distancia, el Sol no llegará a desaparecer por completo.
Como han señalado desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN), España es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse. Por ello se espera que reciba estos días a millones de visitantes que han recorrido miles de kilómetros con el único objetivo de asistir a este fenómenos cósmico único. Los precios de hoteles, apartamentos y albergues llevan meses disparados.
La oscuridad alcanzará primero el noroeste y después recorrerá la cornisa cantábrica, la Meseta, el valle del Ebro y el litoral mediterráneo, antes de abandonar el territorio español por Baleares. El horario cambiará ligeramente en cada punto, igual que la duración de la oscuridad, determinada sobre todo por la distancia respecto a la línea central del eclipse.
En Oviedo, situada muy cerca de ese eje, la totalidad comenzará hacia las 20.27 horas y terminará alrededor de las 20.29 horas, con una duración aproximada de un minuto y 50 segundos. En Burgos, el Sol desaparecerá por completo cerca de las 20.29 durante alrededor de un minuto y 44 segundos. Más al este, Zaragoza entrará en la sombra hacia las 20.29 y permanecerá en ella durante aproximadamente un minuto y 30 segundos.
El eclipse llegará después a Baleares. En Palma, la totalidad se producirá entre las 20.31 y las 20.33 y durará alrededor de un minuto y 36 segundos. Allí, sin embargo, el Sol estará ya muy bajo sobre el horizonte, a una altura de dos grados, por lo que cualquier edificio, montaña o nube podrá ocultar el momento decisivo.
Cerca de los bordes del corredor, la totalidad puede reducirse a unos pocos segundos. En cambio, junto a la línea central se aproximará a los dos minutos. Por eso, el lugar exacto de observación será tan importante como encontrarse dentro de la franja. Desplazarse unos kilómetros puede cambiar de forma notable la experiencia para cada observador.
De A Coruña a Palma
En España, el eclipse podrá observarse como total en prácticamente toda la mitad norte peninsular y las Islas Baleares, mientras que en la mitad sur se verá como parcial. De las 13 comunidades autónomas que atravesará el recorrido de la sombra, la primera donde será visible será Galicia. En A Coruña, la totalidad durará 76 segundos a partir de las 20.28 horas. Las personas que estén en Baleares serán las últimas en poder apreciarlo.
El mapa de la nubosidad
La presencia de nubosidad puede hacer que no sean visibles, sobre todo si se producen cerca del horizonte, como sucede en este eclipse y en el de 2028. En las zonas de la costa cantábrica la posibilidad de que los cielos estén despejados se sitúa por debajo del 50%. En el interior peninsular, incluyendo amplias zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro, las condiciones suelen ser favorables, con una probabilidad por encima del 50% de cielos poco nubosos o despejados.
Dónde se verá mejor el eclipse
|Inicio (primer contacto):
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|Fin (último contacto):
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|Duración de la fase total (no alcanza la totalidad):
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|Magnitud:
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|Nubosidad:
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Las autoridades han recomendado a quienes se encuentren en la franja de totalidad que eviten desplazamientos innecesarios. Y es que no sólo atravesará grandes ciudades, como A Coruña o Zaragoza, sino que también podrá verse en cientos de pequeños municipios. El Gobierno ha calculado que a la España rural podrían llegar 10 millones de personas para ver el eclipse. En municipios como Ribadeo (Lugo), donde la totalidad del eclipse se prolongará durante 109 segundos, el precio de los alojamientos se ha disparado.
Las administraciones que se encuentran dentro de la zona de la totalidad han escogido distintos miradores que cuentan con capacidad suficiente como para albergar concentraciones multitudinarias como las que se esperan este 12 de agosto. En Asturias, por ejemplo, el Gobierno del Principado ha elaborado un mapa por concejos con la duración de la fase de totalidad. En la mayoría de municipios, el tiempo de observación máxima se sitúa alrededor de los 110 segundos.
Cómo observar los eclipses
Mirar un eclipse sin protección puede parecer menos peligroso que mirar el Sol directamente porque, en teoría, la luz disminuye, el cielo se apaga y el ojo deja de sentir la necesidad de apartarse. Sin embargo, no es así. Aunque la Luna cubra el 99% del disco, la porción continúa enviando radiación suficiente para lesionar la retina, el tejido que transforma la luz en señales.
La exposición puede provocar retinopatía solar; esto es, daño fotoquímico y térmico en las células de la mácula, la zona responsable de la visión central y del detalle. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) advierte de que "la retina puede quemarse o cegarse parcialmente sin aviso", porque la lesión no produce dolor mientras está ocurriendo. Las consecuencias —visión borrosa, manchas oscuras, deformación de las imágenes o alteración de los colores— pueden aparecer después y resultar permanentes.
Así, las gafas de eclipse no son un accesorio más, sino que son el filtro que reduce a niveles seguros la luz visible y las radiaciones ultravioleta e infrarroja. El Ministerio de Ciencia exige que estén certificadas conforme a la norma ISO 12312-2:2015 y lleven marcado CE auténtico. Y un aviso a navegantes. Las gafas de sol, por oscuras que parezcan, no protegen. Tampoco sirven radiografías, cristales ahumados, películas fotográficas, discos compactos y otros remedios caseros. Pueden atenuar la luz visible y, aun así, dejar pasar radiación ultravioleta o infrarroja. El IGN considera estos métodos caseros "totalmente desaconsejables". No protegen.
Tampoco se aconseja que observes directamente el Sol con prismáticos, telescopios o cámaras sin un filtro profesional colocado delante del objetivo. Las lentes concentran la radiación y pueden dañar el ojo o el sensor. Los expertos también advierten de que las gafas de eclipse no deben situarse detrás de un ocular, ya que pueden calentarse, romperse o derretirse. Durante las fases parciales, las gafas deben permanecer puestas. En el eclipse total del 12 de agosto sólo es seguro retirarlas cuando la Luna cubra el Sol. Hay que colocarlas de nuevo antes de que reaparezca cualquier punto luminoso. En el eclipse anular de 2028 no deberían quitarse nunca ya que el anillo de fuego quedará visible siempre.
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El ojo se protege solo
Mirar al Sol es insoportable. Deslumbra, molesta y apartas la vista al instante. La pupila se cierra para dejar entrar menos luz. Son las defensas naturales de tu ojo, y funcionan.
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La trampa
El cielo se apaga y tu ojo se relaja. La pupila se dilata para captar más luz y ya no molesta mirar. Es una trampa: ese resto de Sol sigue emitiendo radiación dañina, y ahora entra sin barreras.
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Tu ojo es una lupa
Toda esa luz atraviesa la córnea y el cristalino, que la concentran en un único punto: la mácula, la zona de tu visión más nítida. Ahí se acumula toda la energía.
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No toda la luz daña igual
La radiación ultravioleta se queda casi por completo en la parte delantera del ojo. La que sí llega hasta la mácula y causa el daño es la luz visible y la infrarroja: es la retinopatía solar.
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El daño silencioso
Lo más peligroso es que no duele: la retina no siente dolor y la lesión ocurre sin aviso. Los síntomas (una mancha oscura fija, visión borrosa, líneas deformadas o colores alterados) llegan horas o días después. Y pueden ser para siempre.
Observar el Sol siempre supone un riesgo ya que la gran cantidad de radiación que emite a diversas longitudes de onda puede dañar de forma permanente la vista, llegando incluso a producir ceguera. El daño se produce tanto al Sol sin eclipsar como al Sol eclipsado parcialmente. La cantidad de radiación que llega del 1% de la superficie del Sol es suficiente como para dañar la vista. El Gobierno, junto con la ONCE, ha puesto en marcha una campaña con la que va a repartir de forma gratuita dos millones de gafas seguras para ver el eclipse. Un gran número de administraciones locales y autonómicas también están repartiendo gafas homologadas de manera gratuita.
Cuándo mirarlo sin protección
Mirar la fase parcial del Sol eclipsado parcialmente sin protección causa un daño grave e irreversible en la retina en segundos. El consejo de los expertos es que en las fases parciales se alterne entre las gafas y los métodos de observación indirectos, que son especialmente recomendables en el caso de los niños, sobre todo si aún son pequeños. El único momento en el que es seguro quitarse las gafas es en el momento de totalidad. De no hacerlo, de hecho, sería una forma de perderse la instantánea más llamativa con la que cuenta este fenómeno.
Cómo verlo con gafas
Las gafas de eclipse están diseñadas para observar el Sol con seguridad durante periodos cortos de tiempo. Deben usarse sólo si se encuentran en buenas condiciones; para comprobarlo, se puede observar una bombilla de incandescencia. La Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses ha elaborado una lista de recomendaciones para conocer si las gafas cumplen con la normativa correspondiente y, por lo tanto, no conllevan ningún tipo de riesgo para los ojos. Aunque nuestros ojos no son los únicos que sufren, los dispositivos electrónicos también lo hacen. Si se realiza un vídeo largo apuntando directamente al Sol, el astro rey podría sobrecalentar el sensor de la cámara del móvil.
Pablo García
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