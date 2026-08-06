La fiebre por el eclipse dispara el precio de los alojamientos: 2.000€ por dormir en el pueblo en el que más tiempo se verá

El sector turístico ve el eclipse como una oportunidad para impulsar el turismo en destinos menos masificados y para pequeños negocios locales.

Otros destinos en la franja de visibilidad, como Palencia, Soria y A Coruña, también han experimentado un fuerte aumento en la demanda y precios.

Algunos apartamentos llegan a costar hasta 2.651 euros por noche y la oferta de alojamientos está casi agotada en plataformas como Booking y Airbnb.

El eclipse solar del 12 de agosto ha disparado los precios de los alojamientos en Ribadeo, donde la totalidad del fenómeno durará más tiempo.

El próximo 12 de agosto, Ribadeo será uno de los lugares más cotizados de España.

Allí la luna cubrirá completamente el sol durante 1 minuto y 49 segundos y será el punto donde la totalidad del eclipse se prolongue durante más tiempo en la península.

Esa circunstancia ha convertido al municipio en el gran destino para aficionados a la astronomía, turistas y viajeros que quieren vivir un fenómeno excepcional.

Los precios se han disparado hasta los 2.651 euros por una sola noche en algunos apartamentos y la oferta está prácticamente agotada.

La elevada demanda ya se deja notar en las principales plataformas de reservas. En Booking apenas quedan once alojamientos disponibles para esa noche, mientras que en Airbnb la oferta es todavía menor y sólo aparecen nueve opciones.

La fuerte presión en la conocida como 'franja de totalidad', ha reducido la oferta al mínimo y ha disparado los precios a niveles poco habituales para este destino.

El caso más llamativo es el de un "apartamento premium" a 700 metros de la playa, que alcanza los 2.651 euros por noche en Booking.

En esta plataforma, el siguiente alojamiento disponible más caro alcanza los 710 euros, mientras que el más económico cuesta 289 euros.

Un precio que sigue siendo elevado para una sola noche, ya que incluso las opciones más asequibles se acercan a los 300 euros.

En Airbnb la situación es muy parecida. Tras el apartamento que supera los 2.600 euros, el mismo que en la otra plataforma, otra vivienda se anuncia por más de 2.200 euros.

El resto de las opciones disponibles supera con facilidad los 500 euros por noche. Únicamente tres alojamientos se sitúan por debajo de ese umbral, con precios de 468, 445 y 348 euros.

Sin embargo, la fiebre por el eclipse no se limita a esta conocida villa marinera.

Los datos de Booking.com muestran un fuerte aumento de las búsquedas de alojamiento en otros destinos situados en la franja desde la que podrá observarse el fenómeno.

Carrera por las últimas opciones

Entre los viajeros españoles destacan Palencia, con un incremento del 121%; A Coruña, con un 64%; Soria, con un 49%; Guadalajara, con un 22%; y Teruel, con un 20%.

No obstante, el crecimiento es todavía mayor entre los visitantes internacionales. Las búsquedas de los extranjeros para la noche del eclipse aumentan un 522% en Soria, un 356% en León, un 345% en Palencia, un 325% en Burgos, un 230% en Teruel, un 198% en Lugo, un 161% en Valladolid y un 115% en Oviedo.

El sector considera que este fenómeno representa una oportunidad para impulsar el turismo en destinos menos masificados y favorecer la actividad de pequeños negocios vinculados al alojamiento, la restauración y el comercio local.

Sin embargo, a una semana del eclipse, encontrar una habitación en estos puntos ya es una tarea complicada.

Por ello, quienes todavía quieran presenciar el momento en el que el sol desaparezca durante casi dos minutos, tendrán que darse prisa.

Aunque a estas alturas, no les quedará otra que asumir precios propios de destinos de lujo para disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más esperados de los últimos años.