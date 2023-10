Así será el próximo eclipse solar anular o 'anillo de fuego': cuando y dónde se podrá ver desde España

Los eclipses se producen cuando un planeta o la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol. En la Tierra existen dos tipos de eclipses: los solares y los lunares. Durante los eclipses lunares, la Tierra no deja que la luz llegue hasta la Luna, lo que provoca que, por la noche, la Luna desaparezca por completo a medida que la sombra de la Tierra la va cubriendo poco a poco. Una de las particularidades de este tipo de eclipses es que no se producen todos los meses. Y el principal motivo de ello es que, a pesar de que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra todos los meses, no siempre se interpone en su sombra.

Pero además de los eclipses lunares, también existen los eclipses solares. Estos se producen cuando la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol y proyecta su sombra en la Tierra, lo que significa que, durante el día, la Luna se mueve por delante del Sol y se pone oscuro. Según algunas estimaciones, los eclipses totales se producen cada año y medio aproximadamente. Sin embargo, es importante saber que no todo el mundo puede velos. Para poder presenciarlos es imprescindible estar en el lado soleado del planeta cuando suceden.

Como ya se ha explicado anteriormente, cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra se produce un eclipse anular conocido como el 'anillo de fuego'. Este fenómeno se producirá el próximo sábado 14 de octubre y será el segundo eclipse de este 2023. Sin embargo, este eclipse tendrá una particularidad. Ha sido bautizado como el gran eclipse americano porque solo será visible en el continente americano y en muy pocas zonas más del planeta.

Los países donde se podrá ver este eclipse son: Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá. Habrá otros países desde donde también se podrá ver, aunque solo parcialmente. Está previsto que el fenómeno tenga lugar a las 09:13 horas de la mañana. Pero habrá una zona donde se verá durante más tiempo que el resto. En la ciudad de Corpus Christi, en Texas, se espera que el eclipse dure más tiempo, en torno a cinco minutos aproximadamente.

Aunque los habitantes de la Península Ibérica no podrán presenciar este eclipse, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha confirmado que sí podrá verse en algunas zonas de las islas Canarias. Los ciudadanos de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria podrán presenciar este eclipse solar que tendrá lugar el próximo 14 de octubre. En estas zonas, está previsto que el eclipse pueda verse en torno a las 19:30 horas.

Pero aunque la mayoría de españoles no vayan a tener la oportunidad de disfrutar de este 'anillo de fuego', ya está confirmada la próxima fecha en la que tendrá lugar un eclipse total solar que sí se podrá ver en España. Este fenómeno está previsto que se produzca el 12 de agosto de 2026.

Cómo observar el eclipse

Todas aquellas personas que tengan la oportunidad de poder presenciar el próximo sábado este eclipse solar deben tener en cuenta una serie de recomendaciones. Y es que es importante cumplir con unas medidas de seguridad para poder disfrutar de este evento astronómico.

El motivo principal es que, en caso de no seguir estas advertencias, las personas que observen el eclipse podrían sufrir daños oculares. La recomendación principal es utilizar gafas para ver el sol o filtros portátiles con certificación ISO 12312-2: 2015.

Pero, tal y como ha advertido Meteored, es importante saber que "las gafas de sol regulares no se incluyen en esta certificación porque no reducen la luz del sol a niveles seguros ni bloquean por completo la radiación UV". Otras recomendaciones son, por ejemplo, utilizar un telescopio con película solar o un cristal de soldador sombra 14.

En caso de no tener lentes especiales, puedes crearlas desde casa. Solo necesitarás una caja de cartón, una pieza de aluminio, un cúter, una hoja blanca y un palillo. Para hacerlas, es importante recorta dos ventanas en la caja, del mismo lado o en lados contiguos y, posteriormente, poner la hoja blanca en el lado opuesto de una de las ventanas por dentro. Una vez finalizado este paso, hay que colocar el papel de aluminio en la ventana opuesta a la hoja blanca y hazle un agujero pequeño con el alfiler o palillo.

